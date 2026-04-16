Gianni Infantino está “certo” de que o Irã disputará a Copa do Mundo, apesar da guerra em curso com os Estados Unidos e Israel, segundo declarações do presidente da FIFA

Ao discursar no Fórum Invest in America da CNBC, Infantino abordou a crescente incerteza em torno da participação do Irã no torneio. Com os Estados Unidos e Israel tendo lançado ataques aéreos, e os EUA atuando como uma das principais nações anfitriãs ao lado do México e do Canadá, surgiram dúvidas sobre se a seleção iraniana poderia competir com segurança em solo americano.

“A seleção iraniana virá com certeza, sim”, disse Infantino durante o fórum, segundo a CBS. “Esperamos que, até lá, é claro, a situação esteja pacífica. Como eu disse, isso certamente ajudaria. Mas o Irã tem que vir. É claro que eles representam seu povo. Eles se classificaram. Os jogadores querem jogar.”