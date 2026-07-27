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Donald Trump Gianni InfantinoGetty Images
Mohamed Saeed

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Gianni Infantino enfrenta um interrogatório rigoroso por parte de políticos norte-americanos sobre sua relação com Donald Trump, já que o presidente da FIFA foi convocado a comparecer perante a Comissão de Justiça da Câmara dos Deputados

Copa do Mundo

O presidente da FIFA, Gianni Infantino, foi convocado a depor perante a Comissão de Justiça da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, em meio a um escrutínio cada vez mais intenso sobre sua relação com Donald Trump. O pedido marca uma escalada significativa nas tensões entre a entidade reguladora do futebol e os legisladores americanos no que diz respeito à neutralidade política e à ética.

  • Legisladores democratas miram a liderança da FIFA

    O deputado Jamie Raskin, principal membro da oposição na Comissão de Justiça da Câmara dos Deputados, solicitou formalmente que Infantino compareça a uma entrevista com transcrição para abordar os laços da FIFA com o governo Trump. O pedido surge na sequência de uma série de eventos polêmicos que antecederam e ocorreram durante a recente Copa do Mundo, incluindo a decisão de Infantino de conceder a Donald Trump o recém-criado Prêmio da Paz da FIFA.

    Segundo o The Athletic, a investigação também está se concentrando na presença física da FIFA nos Estados Unidos, especificamente no aluguel de um espaço de escritório no 17º andar da Trump Tower, em Manhattan. Embora a FIFA afirme que paga um aluguel em linha com o mercado pelo local, Raskin observou que esse espaço normalmente seria alugado por US$ 600.000 por ano.

    O congressista solicitou todos os registros de visitantes dos escritórios da FIFA em Miami e na cidade de Nova York e alertou que todas as comunicações entre o pessoal da FIFA e indivíduos ligados ao governo Trump devem ser

    • Publicidade
  • trump(C)Getty Images

    Alegações de interferência política e neutralidade

    Um dos principais pontos de discórdia na investigação da comissão envolve a suspensão do jogador da seleção dos EUA, Balogun, durante a Copa do Mundo. Alega-se que Trump ligou pessoalmente para Infantino para solicitar uma revisão do cartão vermelho recebido pelo atacante, após o que a FIFA declarou o jogador apto a participar de uma partida das oitavas de final. Embora a FIFA afirme que a decisão foi tomada de forma independente, a medida gerou condenação mundial.

    Legisladores europeus também se juntaram ao coro de críticas, com mais de 70 representantes pedindo uma investigação sobre o cumprimento da neutralidade política por parte da entidade. A carta de Raskin sugere que as ações da FIFA parecem “destinadas a induzir o presidente Trump e seu governo a tomar decisões em favor da FIFA”. Isso inclui questionamentos sobre a decisão do Departamento de Justiça de retirar certas acusações relacionadas ao escândalo de corrupção de 2015.

  • Escândalos relacionados à venda de ingressos e proteção ao consumidor

    Além dos laços políticos, a comissão da Câmara está investigando as polêmicas políticas de venda de ingressos da FIFA, que já foram alvo de críticas por parte dos procuradores-gerais de Nova York, Nova Jersey, Texas e Califórnia.

    Raskin alegou que a FIFA usou sua posição privilegiada para “explorar seus consumidores” por meio de aumento ilegal de preços e táticas de venda fraudulentas. A carta destaca que, embora a proposta original prometesse um preço máximo de US$ 1.550 para os ingressos da final, alguns assentos acabaram sendo vendidos por quase US$ 33.000.

    Os legisladores estão particularmente preocupados com o fato de a FIFA ter introduzido categorias de assentos com preços mais altos depois que milhões de ingressos já haviam sido vendidos ao público em geral. A carta de Raskin afirma: “Mesmo depois que um torcedor compra um ingresso, a FIFA pode, a seu próprio critério, transferi-lo para um assento pior em uma seção pior. Trata-se de uma conduta claramente ilegal e contrária aos interesses do consumidor.”

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  • Gianni InfantinoGetty Images

    Implicações futuras para a FIFA na América

    A Casa Branca rebateu a investigação em um comunicado, com o porta-voz Davis Ingle classificando Raskin como “a ideia que uma pessoa estúpida tem de uma pessoa inteligente”. O governo argumentou que a Copa do Mundo de 2026 foi um sucesso histórico que gerou bilhões em receita e proporcionou uma experiência perfeita aos torcedores.

    No entanto, a fonte democrata a par da investigação alertou que essas questões de fiscalização poderiam se transformar em investigações formais com poderes de intimação caso os democratas reconquistem a Câmara nas próximas eleições de meio de mandato.

    O atrito em curso serve como um alerta para a FIFA, que já está de olho na Copa do Mundo Feminina de 2031, que os EUA devem co-sediar. Caso haja uma mudança na liderança política, o órgão regulador poderá enfrentar um escrutínio ainda mais rigoroso sobre seus padrões operacionais e éticos. Por enquanto, a comissão estabeleceu o prazo de 9 de agosto de 2026 para que a FIFA forneça os registros solicitados.