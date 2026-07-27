Gianni Infantino enfrenta um interrogatório rigoroso por parte de políticos norte-americanos sobre sua relação com Donald Trump, já que o presidente da FIFA foi convocado a comparecer perante a Comissão de Justiça da Câmara dos Deputados

O deputado Jamie Raskin, principal membro da oposição na Comissão de Justiça da Câmara dos Deputados, solicitou formalmente que Infantino compareça a uma entrevista com transcrição para abordar os laços da FIFA com o governo Trump. O pedido surge na sequência de uma série de eventos polêmicos que antecederam e ocorreram durante a recente Copa do Mundo, incluindo a decisão de Infantino de conceder a Donald Trump o recém-criado Prêmio da Paz da FIFA.

Segundo o The Athletic, a investigação também está se concentrando na presença física da FIFA nos Estados Unidos, especificamente no aluguel de um espaço de escritório no 17º andar da Trump Tower, em Manhattan. Embora a FIFA afirme que paga um aluguel em linha com o mercado pelo local, Raskin observou que esse espaço normalmente seria alugado por US$ 600.000 por ano.

O congressista solicitou todos os registros de visitantes dos escritórios da FIFA em Miami e na cidade de Nova York e alertou que todas as comunicações entre o pessoal da FIFA e indivíduos ligados ao governo Trump devem ser