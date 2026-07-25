Em um desdobramento surpreendente, uma correspondência privada de Infantino ao presidente da Federação Argentina de Futebol, Claudio Tapia, veio a público. Apesar das cenas de agressividade que mancharam o encerramento do torneio em Nova York — onde os campeões de 2022 não conseguiram dar um único chute a gol na final e deram as costas enquanto a equipe de Luis de la Fuente erguia o troféu —, o presidente da FIFA optou por destacar o impacto positivo dos gigantes sul-americanos. A carta, que foi divulgada inicialmente pela mídia argentina e posteriormente confirmada peloDaily Mail, expressava gratidão pela contribuição do país para a atmosfera e o sucesso do torneio no cenário mundial.

Infantino escreveu: “Prezado Sr. Presidente, Ontem, domingo, 19 de julho de 2026, no magnífico Estádio de Nova York-Nova Jersey, a Argentina conquistou a medalha de prata da Copa do Mundo da FIFA 2026, após uma emocionante final contra a Espanha. Gostaria de reiterar meus mais sinceros parabéns por este importante novo resultado para o futebol argentino. A Copa do Mundo da FIFA 2026 ficará na memória como uma celebração inesquecível do futebol, marcada por partidas espetaculares, o surgimento de novas promessas, a presença das grandes figuras do esporte e a atmosfera extraordinária vivida em estádios lotados de torcedores.”