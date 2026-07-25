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Gianni Infantino elogia o “profissionalismo” da Argentina na Copa do Mundo, enquanto vem à tona carta do presidente da FIFA à Federação Argentina de Futebol
Infantino envia mensagem de parabéns a Tapia
Em um desdobramento surpreendente, uma correspondência privada de Infantino ao presidente da Federação Argentina de Futebol, Claudio Tapia, veio a público. Apesar das cenas de agressividade que mancharam o encerramento do torneio em Nova York — onde os campeões de 2022 não conseguiram dar um único chute a gol na final e deram as costas enquanto a equipe de Luis de la Fuente erguia o troféu —, o presidente da FIFA optou por destacar o impacto positivo dos gigantes sul-americanos. A carta, que foi divulgada inicialmente pela mídia argentina e posteriormente confirmada peloDaily Mail, expressava gratidão pela contribuição do país para a atmosfera e o sucesso do torneio no cenário mundial.
Infantino escreveu: “Prezado Sr. Presidente, Ontem, domingo, 19 de julho de 2026, no magnífico Estádio de Nova York-Nova Jersey, a Argentina conquistou a medalha de prata da Copa do Mundo da FIFA 2026, após uma emocionante final contra a Espanha. Gostaria de reiterar meus mais sinceros parabéns por este importante novo resultado para o futebol argentino. A Copa do Mundo da FIFA 2026 ficará na memória como uma celebração inesquecível do futebol, marcada por partidas espetaculares, o surgimento de novas promessas, a presença das grandes figuras do esporte e a atmosfera extraordinária vivida em estádios lotados de torcedores.”
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Polêmica em torno das alegações de “profissionalismo”
A parte mais surpreendente da carta diz respeito ao elogio específico de Infantino à conduta e à ética de trabalho da equipe, o que contrasta fortemente com os processos disciplinares atualmente em andamento. A campanha da Argentina foi frequentemente ofuscada por acusações de antijogo e simulação, culminando em uma violenta briga após a partida, após a derrota na prorrogação para a Espanha — um incidente atualmente sob investigação da FIFA, no qual Leandro Paredes agrediu Eric Garcia em um confronto que também pareceu envolver Nahuel Molina, Thiago Almada e o técnico assistente Roberto Ayala. No entanto, o presidente da FIFA fez uma avaliação elogiosa dos esforços dos vice-campeões ao longo da competição.
A carta continuava: “O magnífico desempenho da Albiceleste também contribuiu decisivamente para tornar esta edição um evento excepcional que cativou milhões de entusiastas do futebol em todo o mundo. Por favor, transmita meus sinceros parabéns a todos que contribuíram para este magnífico resultado: aos jogadores, ao técnico Lionel Scaloni, bem como à comissão técnica e à equipe médica e, é claro, aos muitos torcedores que acompanharam e incentivaram a equipe durante toda a competição. Essas vitórias são sempre fruto de trabalho constante, profissionalismo e atenção aos detalhes, mas também de paixão, dedicação e amor por este maravilhoso esporte.”
Tensões relacionadas ao “anti-futebol” e investigações disciplinares
Os elogios ao “profissionalismo” soam um tanto incongruentes diante de uma série de incidentes que levaram a FIFA a abrir uma investigação formal sobre o comportamento da seleção. Durante a final, Lionel Messi e seus companheiros foram acusados de usar táticas “anti-futebol” em uma partida repleta de polêmicas. Em um incidente notável, Messi tentou convencer o árbitro Slavko Vincic a expulsar Marc Cucurella depois que o zagueiro espanhol cobriu a boca enquanto falava — uma tática de jogo sujo que a Argentina já havia empregado contra Jude Bellingham na vitória sobre a Inglaterra na semifinal.
O comportamento da Albiceleste ao longo das fases eliminatórias também atraiu críticas significativas tanto de observadores neutros quanto dos adversários. Durante a partida da semifinal, a equipe foi acusada de simulações frequentes com o objetivo de provocar os árbitros. Além disso, celebridades e jogadores argentinos despertaram a ira de autoridades britânicas ao comemorarem com uma faixa política relacionada às Ilhas Malvinas.
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Um futuro promissor, apesar da decepção na final
Apesar das controvérsias e da derrota final, Infantino concluiu sua mensagem elogiando as bases estabelecidas para o sucesso futuro da Argentina, enfatizando sua forte relação pessoal com Tapia diante das investigações pendentes da FIFA: “Tudo isso augura um futuro muito promissor e, sem dúvida, abrirá caminho para novos e grandes sucessos para o futebol argentino. Desejo a você, caro Sr. Presidente, tudo de bom para as próximas competições e espero vê-lo novamente muito em breve. Com toda a minha amizade, Gianni Infantino.”
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