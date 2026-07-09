Gianni Infantino é alvo de críticas, com 72 membros da UE exigindo uma investigação sobre a forma como a FIFA lidou com a decisão relativa a Folarin Balogun

Os deputados europeus estão concentrando sua contestação jurídica nas regras internas da FIFA relativas à neutralidade política, que, em sua opinião, foram flagrantemente ignoradas. A carta destaca artigos específicos do manual da FIFA que têm como objetivo impedir exatamente o tipo de pressão governamental de alto nível observado no caso Balogun.

Os legisladores argumentaram: “A exigência de neutralidade política está claramente definida tanto nos Estatutos da FIFA quanto no Código de Ética. O Artigo 4(2) dos Estatutos da FIFA estabelece o princípio segundo o qual ‘a FIFA permanece neutra em questões políticas e religiosas’, e o Artigo 15 do Código de Ética da FIFA determina que todos os dirigentes do futebol devem permanecer politicamente neutros, prevendo sanções severas em caso de violação. As federações-membro têm um papel importante a desempenhar para garantir que as regras sejam respeitadas e que aqueles que as infringirem sejam responsabilizados. Nesse sentido, instamos você a somar sua voz aos recentes apelos em apoio a uma investigação sobre os laços de Gianni Infantino com o presidente Trump, feitos por deputados do Parlamento Europeu e pela Federação Norueguesa de Futebol. Qualquer investigação deve agora incluir uma análise minuciosa do processo decisório em torno da decisão da FIFA de revogar a suspensão imposta a um membro da seleção masculina dos Estados Unidos.”