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Gianni Infantino é alvo de críticas, com 72 membros da UE exigindo uma investigação sobre a forma como a FIFA lidou com a decisão relativa a Folarin Balogun
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Legisladores exigem transparência sobre a interferência de Trump
A pressão sobre Infantino está aumentando, já que 72 membros do Parlamento Europeu (MEPs) enviaram uma carta oficial aos dirigentes das 27 federações de futebol da UE. O grupo exige uma investigação imediata sobre o processo decisório que permitiu que Balogun escapasse de uma suspensão por cartão vermelho durante a Copa do Mundo. A iniciativa surge após ter sido revelado que o presidente dos EUA, Donald Trump, entrou em contato pessoalmente com Infantino para interceder em favor do jogador.
A carta dos eurodeputados afirmava: “À luz da decisão tomada no domingo de suspender a aplicação de uma suspensão automática de uma partida, consideramos que é hora de as federações europeias de futebol, todas elas federações membros da FIFA, intervirem e solicitarem que a FIFA investigue os processos de tomada de decisão mencionados. Os estatutos e o código de ética da FIFA fornecem uma base muito clara para que as federações membros intervenham e exijam uma investigação.”
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Violações da neutralidade política provocam indignação na UE
Os deputados europeus estão concentrando sua contestação jurídica nas regras internas da FIFA relativas à neutralidade política, que, em sua opinião, foram flagrantemente ignoradas. A carta destaca artigos específicos do manual da FIFA que têm como objetivo impedir exatamente o tipo de pressão governamental de alto nível observado no caso Balogun.
Os legisladores argumentaram: “A exigência de neutralidade política está claramente definida tanto nos Estatutos da FIFA quanto no Código de Ética. O Artigo 4(2) dos Estatutos da FIFA estabelece o princípio segundo o qual ‘a FIFA permanece neutra em questões políticas e religiosas’, e o Artigo 15 do Código de Ética da FIFA determina que todos os dirigentes do futebol devem permanecer politicamente neutros, prevendo sanções severas em caso de violação. As federações-membro têm um papel importante a desempenhar para garantir que as regras sejam respeitadas e que aqueles que as infringirem sejam responsabilizados. Nesse sentido, instamos você a somar sua voz aos recentes apelos em apoio a uma investigação sobre os laços de Gianni Infantino com o presidente Trump, feitos por deputados do Parlamento Europeu e pela Federação Norueguesa de Futebol. Qualquer investigação deve agora incluir uma análise minuciosa do processo decisório em torno da decisão da FIFA de revogar a suspensão imposta a um membro da seleção masculina dos Estados Unidos.”
Infantino defende a independência dos órgãos judiciais
Apesar do crescente clamor e das alegações de interferência política, Infantino permaneceu desafiador, insistindo que os órgãos jurídicos da entidade operam sem influência externa. O presidente da FIFA confirmou ter conversado com Trump, mas alegou que se limitou a explicar os protocolos em vigor, em vez de contorná-los para atender aos co-anfitriões do torneio.
Infantino defendeu sua posição afirmando: “Os órgãos judiciais da FIFA são independentes. Eles atuam de forma autônoma, aplicam o Código Disciplinar da FIFA e decidem os casos com base nos regulamentos aplicáveis e nos fatos específicos que lhes são apresentados. Durante nossa conversa (com o presidente Trump), expliquei que havia um processo jurídico em andamento envolvendo os órgãos judiciais independentes da FIFA e que o caso seria decidido no devido tempo pelos órgãos competentes. É assim que o sistema da FIFA funciona, e esse é um princípio que sempre defenderei.”
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A UEFA critica decisões incompreensíveis
A entidade reguladora do futebol europeu também se pronunciou no debate, fazendo uma crítica contundente ao precedente estabelecido pela suspensão da punição imposta à seleção masculina dos EUA. Embora a Bélgica tenha, no fim das contas, derrotado os EUA por 4 a 1 em campo, a UEFA acredita que o dano à integridade do torneio já está feito.
Em uma declaração contundente, a UEFA afirmou: “Quando a certeza das regras não é mais garantida por seus guardiões, a integridade do jogo fica comprometida e a credibilidade de uma competição é abalada. Da mesma forma, tal decisão cria um precedente no torneio em andamento, onde situações semelhantes agora exigirão tratamento igual, em detrimento da competição. Expressamos nossa incredulidade diante de uma decisão tão sem precedentes, incompreensível e injustificável.”
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