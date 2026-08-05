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Gianni InfantinoGetty Images
Muhammad Zaki

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Gianni Infantino convoca reunião de crise da Fifa no Marrocos enquanto Arsene Wenger se junta à rebelião contra o plano de venda da Copa do Mundo

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Gianni Infantino luta desesperadamente para salvar sua presidência depois de, segundo relatos, convocar uma reunião de crise decisiva no Marrocos para tratar de uma revolta interna sem precedentes. O presidente da Fifa viu sua autoridade ruir após o colapso de um plano controverso de vender participações na Copa do Mundo a investidores privados.

  • Revolta interna e a intervenção de Wenger

    Segundo o The Times, o pressionado presidente da Fifa convocou membros seniores da equipe para a capital marroquina, Rabat, em uma tentativa frenética de manter seu controle sobre a entidade máxima do futebol mundial. O movimento ocorre após uma surpreendente reprimenda pública de Arsene Wenger, diretor de Desenvolvimento Global do Futebol da Fifa, que rompeu fileiras para condenar a direção estratégica da organização.

    "Os acontecimentos recentes na Fifa merecem alguns esclarecimentos da minha parte. Eu não estive envolvido neste plano estratégico e só tomei conhecimento do projeto por meio de reportagens da imprensa", explicou Wenger em uma avaliação contundente da liderança. "A decisão de retirar o projeto era absolutamente necessária e indiscutível, porque acredito firmemente em uma Fifa independente, que sirva ao nosso jogo com compromisso, transparência e integridade."

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  • FBL-FIFA-CORRUPTION-VOTEAFP

    Alegações de chantagem e pressão financeira

    Enquanto Infantino tenta consolidar seu poder em Rabat, ele lida simultaneamente com acusações explosivas vindas do Oriente Médio. O príncipe Ali bin Hussein, presidente da Federação Jordaniana de Futebol, acusou sensacionalmente o presidente da Fifa de usar chantagem para garantir apoios políticos.

    Em uma declaração detalhada sobre a situação, Hussein afirmou: "Há meses, a Fifa vem se recusando a nos ajudar... até que me foi comunicado verbalmente durante a Copa do Mundo que, se eu apoiasse Infantino, isso ajudaria bastante a nossa federação. Nós, na Jordânia, nos orgulhamos de defender valores éticos. Não o apoiamos antes e certamente não o apoiaremos agora. Mas toda a situação equivale a chantagem, e nos recusamos a ceder a isso."


  • Secretário-geral critica o "tumulto"

    O braço direito de Infantino, o secretário-geral Mattias Grafstrom, também expressou sua consternação em um e-mail vazado para os funcionários. Grafstrom não poupou palavras ao descrever o clima atual na sede da Fifa como um "tumulto" difícil até de compreender.

    Grafstrom escreveu na correspondência interna: "Todos nós fomos jogados no meio de um tumulto, que é difícil de compreender e aceitar, mas, como secretário-geral, peço que vocês mantenham o foco no que sempre nos uniu: servir ao futebol e servir às nossas 211 associações-membro.

    "Uma triste e censurável série de acontecimentos, que felizmente foi encerrada com o projeto FFE permanentemente abandonado, por mais consternados que estejamos com eles, não deve ofuscar essa realidade.

    "Garanto a vocês que, como membros da administração, vocês serão defendidos e protegidos do contexto político que vivemos atualmente. Vocês não precisam se preocupar.

    "Indivíduos, momentos instáveis e episódios infelizes vêm e vão. A instituição, sua missão e sua responsabilidade para com o futebol mundial continuam, e é por isso que devemos sempre manter nosso profissionalismo, senso de perspectiva e compostura."


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  • Infantino(C)Getty Images

    O colapso do projeto comercial

    O cerne da crise decorre de um plano fracassado para vender participações nos principais ativos da Fifa, incluindo a Copa do Mundo, a investidores privados. Embora um grupo de funcionários de alto escalão tenha supostamente realizado uma reunião de gestão na terça-feira sem Infantino, foi revelado que quase todos os dirigentes presentes se opuseram ao esquema. Enquanto o presidente segue recluso no Marrocos, a pressão da Uefa e de outras confederações continua a aumentar, com alguns pedindo sua renúncia imediata.