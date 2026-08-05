Gianni Infantino convoca reunião de crise da Fifa no Marrocos enquanto Arsene Wenger se junta à rebelião contra o plano de venda da Copa do Mundo

O braço direito de Infantino, o secretário-geral Mattias Grafstrom, também expressou sua consternação em um e-mail vazado para os funcionários. Grafstrom não poupou palavras ao descrever o clima atual na sede da Fifa como um "tumulto" difícil até de compreender.

Grafstrom escreveu na correspondência interna: "Todos nós fomos jogados no meio de um tumulto, que é difícil de compreender e aceitar, mas, como secretário-geral, peço que vocês mantenham o foco no que sempre nos uniu: servir ao futebol e servir às nossas 211 associações-membro.

"Uma triste e censurável série de acontecimentos, que felizmente foi encerrada com o projeto FFE permanentemente abandonado, por mais consternados que estejamos com eles, não deve ofuscar essa realidade.

"Garanto a vocês que, como membros da administração, vocês serão defendidos e protegidos do contexto político que vivemos atualmente. Vocês não precisam se preocupar.

"Indivíduos, momentos instáveis e episódios infelizes vêm e vão. A instituição, sua missão e sua responsabilidade para com o futebol mundial continuam, e é por isso que devemos sempre manter nosso profissionalismo, senso de perspectiva e compostura."



