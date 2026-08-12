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Gianni Infantino considera OUTRA mudança radical na Copa do Mundo para salvar presidência da Fifa após fracasso de plano de venda de ativos
Pressão aumenta sobre o contestado chefe da Fifa
O presidente da Fifa, Infantino, enfrenta um momento decisivo em sua liderança enquanto avalia uma medida para expandir a Copa do Mundo para impressionantes 64 seleções, segundo o The Times. Essa possível mudança acontece em um momento em que a posição de Infantino está sob intenso escrutínio, após a repercussão de um plano fracassado de vender direitos comerciais a investidores privados.
A situação chegou ao limite quando Uefa, Concacaf e a AFC divulgaram uma dura declaração conjunta acusando a administração de uma 'quebra de confiança por meio de engano'.
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Novos planos de expansão para garantir votos
Com sua presidência em jogo, o relatório sugere que Infantino está olhando para o torneio de 2030 como um veículo para recuperar apoio político. A ambiciosa proposta de ampliar a Copa do Mundo para 64 seleções foi originalmente apresentada pela CONMEBOL, entidade que rege o futebol sul-americano. Infantino agora está preparado para colocar todo o seu peso por trás do plano deles. Ao defender uma enorme expansão do torneio, ele espera oferecer a mais países um passaporte lucrativo para o cenário global, garantindo de forma estratégica o apoio de uma coalizão mais ampla de nações para reunir os votos necessários para salvar sua presidência.
Essa manobra ocorre apesar de a competição já estar sendo ampliada de 32 para 48 seleções para a edição de 2026 na América do Norte. Infantino viajou recentemente à Colômbia para participar da posse do presidente Abelardo de la Espriella, onde ocorreram discussões sobre o modelo com 64 seleções, de acordo com o relatório. Levar esse formato adiante para a Copa do Mundo de 2030 acrescentaria uma pressão enorme a uma operação que já é logisticamente complexa e que, neste momento, está prevista para ser sediada principalmente por Espanha, Portugal e Marrocos, com partidas adicionais distribuídas entre Argentina, Uruguai e Paraguai.
Trump oferece apoio público
Enquanto o mundo do futebol segue dividido, Infantino encontrou um aliado de peso no presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Em uma publicação nas redes sociais para defender o dirigente suíço, Trump argumentou que os recentes sucessos financeiros da entidade são resultado direto da gestão de Infantino. Ele afirmou que a FIFA estaria “cometendo um erro terrível” se decidisse substituir o atual presidente neste momento crítico.
- AFP
A ameaça de competições separatistas paira no ar
A tensão dentro da Fifa chegou a tal ponto que a opção nuclear de competições dissidentes está, segundo relatos, sendo discutida. A Uefa tem sido particularmente vocal e já ameaçou boicotar totalmente as competições da Fifa se suas preocupações com governança e transparência comercial não forem resolvidas.
Infantino pediu desculpas pela condução das propostas recentes, mas o gesto parece ter chegado tarde demais para muitos. Com o atual mandato em vigor até 2027 e a ambição de permanecer até 2031, o chefe da Fifa está fincando o pé.
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