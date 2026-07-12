Gianni Infantino confirma que a FIFA vai “analisar” a ampliação da Copa do Mundo para 64 seleções antes da edição de 2030 no Marrocos, em Portugal e na Espanha

A Copa do Mundo acaba de adotar o formato de 48 seleções para a edição de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, no Canadá e no México, mas Infantino já está de olho no próximo horizonte.

A edição de 2030 está atualmente programada para contar com 48 seleções, tendo Marrocos, Portugal e Espanha como anfitriões principais, enquanto Uruguai, Argentina e Paraguai sediarão as partidas de abertura para comemorar o centenário do torneio. No entanto, uma proposta formal dos líderes sul-americanos levou a FIFA a reconsiderar a escala do evento.

“Isso (um torneio com 64 seleções) é definitivamente uma questão que será analisada e discutida nos comitês relevantes após esta Copa do Mundo”, disse Infantino em entrevista ao veículo de mídia suíço Bluewin. O presidente da FIFA insistiu que a competição deve ser acessível a mais do que apenas as potências tradicionais, afirmando que o torneio é “para o mundo inteiro, não apenas para a Europa e a América do Sul”.