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Gianni Infantino confirma que a FIFA vai “analisar” a ampliação da Copa do Mundo para 64 seleções antes da edição de 2030 no Marrocos, em Portugal e na Espanha
Infantino defende a inclusão global
A Copa do Mundo acaba de adotar o formato de 48 seleções para a edição de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, no Canadá e no México, mas Infantino já está de olho no próximo horizonte.
A edição de 2030 está atualmente programada para contar com 48 seleções, tendo Marrocos, Portugal e Espanha como anfitriões principais, enquanto Uruguai, Argentina e Paraguai sediarão as partidas de abertura para comemorar o centenário do torneio. No entanto, uma proposta formal dos líderes sul-americanos levou a FIFA a reconsiderar a escala do evento.
“Isso (um torneio com 64 seleções) é definitivamente uma questão que será analisada e discutida nos comitês relevantes após esta Copa do Mundo”, disse Infantino em entrevista ao veículo de mídia suíço Bluewin. O presidente da FIFA insistiu que a competição deve ser acessível a mais do que apenas as potências tradicionais, afirmando que o torneio é “para o mundo inteiro, não apenas para a Europa e a América do Sul”.
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O sonho das nações menores
No cerne do argumento de Infantino está a convicção de que um torneio maior proporciona a motivação necessária para que as nações em desenvolvimento no futebol invistam no esporte.
“Todas as nações devem ter a chance de sonhar em participar da Copa do Mundo. Dá para ver que a qualidade das seleções é extremamente alta — e está ficando cada vez maior, em todo o mundo”, acrescentou Infantino.
Infantino aprofundou ainda mais a discussão sobre a estrutura de incentivos para as federações menores, observando: “Se não dermos aos países menores a chance de participar da Copa do Mundo, eles não terão incentivo para continuar melhorando.”
Ele citou a edição de 2026 como prova de conceito, classificando a ampliação para 48 seleções como “100% um sucesso” e observando que o desempenho das seleções menos bem classificadas justificou a expansão.
Influência sul-americana e logística de acolhimento
A proposta de 64 seleções ganhou força significativa após uma iniciativa do dirigente uruguaio Ignacio Alonso e o apoio subsequente do presidente da CONMEBOL, Alejandro Dominguez. Dominguez tem se manifestado abertamente sobre seu desejo de um torneio maior em 2030, descrevendo-o como seu “sonho” e afirmando que tal expansão “uniria o mundo, pelo menos uma vez”. De acordo com o plano atual de 48 seleções, os três países sul-americanos estão programados para sediar apenas uma partida cada, mas um formato com 64 seleções poderia permitir que eles sediem grupos inteiros.
Essa mudança logística seria particularmente significativa para a América do Sul, que enfrenta uma longa espera para sediar o torneio novamente devido à política de rodízio da FIFA. Como o evento de 2030 será realizado no continente, os países sul-americanos não poderiam se candidatar a sediar o torneio como anfitriões principais até 2042.
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As críticas e a ameaça do futebol “vulgar”
Apesar do otimismo da sede da FIFA, a perspectiva de uma Copa do Mundo com 64 seleções encontrou forte resistência por parte de várias figuras de alto escalão. Os críticos argumentam que a inclusão de mais seleções desvaloriza o processo de classificação e dilui a qualidade da fase final. O técnico de Gana, Carlos Queiroz, foi particularmente direto em sua avaliação, sugerindo que a expansão mais recente transformou o torneio em algo “vulgar e comum”.
O presidente da UEFA, Aleksander Ceferin, e Victor Montagliani, da CONCACAF, também manifestaram preocupações. Ceferin rejeitou a proposta de 64 seleções como uma “péssima ideia”, temendo que ela arruinasse o prestígio do futebol internacional.
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