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Gianni Infantino chega à Jamaica, e presidente da JFF, Michael Ricketts, promete apoio total ao mandatário da Fifa apesar das controvérsias recentes
Infantino viaja à Jamaica em missão no Caribe
Infantino chegou à Jamaica como parte de uma turnê de quatro nações pelo Caribe, com o objetivo de reconstruir a confiança com os órgãos regionais de governo. A visita acontece na esteira da forte reação global em torno de sua controversa proposta FIFA Forward Enterprise, que foi recentemente abandonada após críticas generalizadas.
O presidente da JFF, Ricketts, confirmou que Infantino desembarcou no país com uma delegação de oito pessoas, incluindo o oficial recém-nomeado Gelson Fernandez, que supervisiona a África e o Caribe. O chefe da FIFA foi diretamente ao Estádio Nacional para assistir à seleção enfrentar a Guatemala.
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Ricketts oferece perdão apesar das críticas à governança
Ao abordar as consequências do esquema comercial abandonado, Ricketts foi franco sobre os erros cometidos durante seu desenvolvimento, ao mesmo tempo em que defendeu as motivações originais de Infantino. Apesar dos pedidos de vários órgãos internacionais para que o presidente da Fifa deixasse o cargo, o dirigente jamaicano optou por oferecer total apoio a ele.
"Na verdade, ele está visitando, acho, quatro países do Caribe, vai chegar aqui hoje às 16h com uma delegação da Fifa de oito pessoas no total", disse ele ao The Gleaner. "O processo não foi muito transparente, por isso ele recebeu resistência de vários países, mas acho que a intenção era ajudar os países pequenos. Então eu o perdoei e nunca, jamais, vou ser ingrato."
Atrito regional e detalhes mais amplos da turnê
A parada em Kingston faz parte de um amplo itinerário regional da delegação da Fifa. Além da Jamaica, a turnê de Infantino inclui visitas às Ilhas Virgens Britânicas, a São Cristóvão e Névis e a Antígua.
Ricketts também abordou a relação conturbada entre Infantino e o presidente da Concacaf, Victor Montagliani. Ao descrever o atrito entre os dois importantes dirigentes como algo lamentável, o chefe da JFF destacou o quanto ambos os administradores fizeram pelo futebol na América do Norte, na América Central e no Caribe.
"Sou fã de Infantino. Também sou fã de Montagliani, mas vou me posicionar, levantar a mão em apoio a Infantino e apenas esperar que, quando as eleições chegarem, ele seja reconduzido ao cargo de presidente da Fifa", explicou Ricketts.
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Apoio eleitoral antes de votação crucial no Marrocos
Após sua breve estadia em Kingston para observar a partida contra a Guatemala, Infantino e sua delegação devem deixar a Jamaica na manhã de sábado. A visita garante um apoio caribenho crucial enquanto o presidente da FIFA prepara sua campanha pela reeleição.
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