Infantino chegou à Jamaica como parte de uma turnê de quatro nações pelo Caribe, com o objetivo de reconstruir a confiança com os órgãos regionais de governo. A visita acontece na esteira da forte reação global em torno de sua controversa proposta FIFA Forward Enterprise, que foi recentemente abandonada após críticas generalizadas.

O presidente da JFF, Ricketts, confirmou que Infantino desembarcou no país com uma delegação de oito pessoas, incluindo o oficial recém-nomeado Gelson Fernandez, que supervisiona a África e o Caribe. O chefe da FIFA foi diretamente ao Estádio Nacional para assistir à seleção enfrentar a Guatemala.