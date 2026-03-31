Gianni Infantino admite que não há um plano B para o Irã, ao abordar a ameaça de desistência da Copa do Mundo

Infantino insistiu que o futebol deve servir como uma força unificadora, apesar das complexidades do “mundo real”, confirmando que recebeu garantias pessoais da Casa Branca de que a delegação iraniana terá permissão para competir.

Em entrevista à N+, o presidente da FIFA declarou: “O Irã representa seu povo, aqueles que vivem no Irã e aqueles que vivem no exterior. Eles se classificaram para esta Copa do Mundo em campo; foram uma seleção que se classificou muito cedo. É um país apaixonado por futebol. Queremos que eles joguem; eles vão jogar na Copa do Mundo, e não há planos B, C ou D; é o plano A. Vivemos no mundo real e sabemos qual é a situação, que é muito complicada, mas estamos trabalhando e vamos garantir que o Irã dispute esta Copa do Mundo nas melhores condições.”