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Gianni Infantino admite que não há um plano B para o Irã, ao abordar a ameaça de desistência da Copa do Mundo
Um torneio sob a sombra
O conflito em curso no Irã teve um impacto significativo nos preparativos para a Copa do Mundo de 2026, levantando sérias dúvidas sobre se o país disputará o Grupo G. Embora o Irã tenha se classificado em campo há um ano, o clima político se deteriorou em consequência de ações militares e da morte do líder supremo, o aiatolá Ali Khamenei. A FIFA está atualmente a lidar com um cenário diplomático complexo, já que o torneio está programado para ser realizado nos Estados Unidos, no México e no Canadá, países que estão no centro da turbulência geopolítica. Apesar dessas tensões, Infantino manteve-se firme, classificando a participação do Irã como o “Plano A” e descartando quaisquer outras opções por enquanto.
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A postura firme da FIFA
Infantino insistiu que o futebol deve servir como uma força unificadora, apesar das complexidades do “mundo real”, confirmando que recebeu garantias pessoais da Casa Branca de que a delegação iraniana terá permissão para competir.
Em entrevista à N+, o presidente da FIFA declarou: “O Irã representa seu povo, aqueles que vivem no Irã e aqueles que vivem no exterior. Eles se classificaram para esta Copa do Mundo em campo; foram uma seleção que se classificou muito cedo. É um país apaixonado por futebol. Queremos que eles joguem; eles vão jogar na Copa do Mundo, e não há planos B, C ou D; é o plano A. Vivemos no mundo real e sabemos qual é a situação, que é muito complicada, mas estamos trabalhando e vamos garantir que o Irã dispute esta Copa do Mundo nas melhores condições.”
Ameaças vindas de Teerã
Em contraste com o otimismo da FIFA, a retórica de Teerã sugere que um boicote total está iminente. O ministro iraniano do Esporte e da Juventude, Ahmad Donyamali, expressou sérias preocupações quanto à segurança de seus jogadores nos Estados Unidos, citando a guerra em curso e os recentes ataques como obstáculos intransponíveis à participação.
Donyamali disse à televisão estatal: “Devido aos atos perversos que cometeram contra o Irã — eles nos impuseram duas guerras em apenas oito ou nove meses e mataram e martirizaram milhares de nosso povo — definitivamente não é possível para nós participarmos da Copa do Mundo.”
Esse sentimento foi compartilhado por Mehdi Taj, presidente da Federação Iraniana de Futebol, que admitiu que, embora a participação seja o objetivo, o trauma dos recentes ataques tornou quase impossível ansiar pelo torneio. Ele disse: “O que é certo é que, após este ataque, não se pode esperar que ansiemos pela Copa do Mundo com esperança.”
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Uma corrida contra o tempo
A apenas 72 dias do início do torneio, a FIFA enfrenta uma corrida contra o tempo para formalizar os protocolos de segurança e os preparativos de viagem da seleção iraniana. O Irã está programado para estrear contra a Nova Zelândia em Inglewood, no dia 15 de junho.