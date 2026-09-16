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Gianluigi Donnarumma pede aos torcedores que “reescrevam a história” após a Itália encarar a dura realidade de ficar fora da terceira Copa do Mundo seguida
Goleiro da Itália pede união da torcida
Donnarumma convocou os torcedores da Itália e pediu ajuda para levar a Azzurra a uma nova era sob o comando de Roberto Mancini, após um verão “de partir o coração” que deixou a equipe assistindo à Copa do Mundo de 2026 de casa. O goleiro do Manchester City refletiu sobre a imensa decepção por não conseguir chegar ao torneio na América do Norte, marcando uma terceira ausência consecutiva dos tetracampeões.
"Vamos precisar de muita positividade", disse Donnarumma à Sky Sport Italia, como citado pela Football Italia. "Eu já sei que tipo de ambiente vamos encontrar, porque não foi um verão fácil. Foi incrivelmente duro. Agora precisamos virar a página, precisamos ser otimistas, voltar a ser positivos e construir uma equipe forte. Isso é algo que só nós podemos fazer. Quero agradecer a todos os italianos que vão nos apoiar nestes primeiros jogos da Liga das Nações, porque precisamos deles. Precisamos da energia deles e do impulso que eles nos dão. Juntos, temos de reescrever a nossa história, isso é muito importante."
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A dor de um verão fora dos gramados
Para uma nação do porte da Itália, não conseguir chegar ao palco global em 2026 foi um golpe catastrófico que levou às saídas de Gennaro Gattuso e de vários dirigentes de alto escalão. Donnarumma admitiu que o impacto emocional do verão foi imenso para todos os jogadores envolvidos. O goleiro não escondeu a vulnerabilidade sentida pelo elenco durante os meses do torneio.
"Eu sei que foi um verão difícil, para mim e para todos. Assistir à Copa do Mundo sem estar lá foi devastador para todos os caras. Mas temos que nos reerguer, não há outra opção", disse.
Acreditando no reencontro com Mancini
O retorno de Mancini, o homem que guiou a Itália ao título da Euro 2020, trouxe um lampejo de esperança para uma torcida que ficou desiludida. Donnarumma está confiante de que o reencontro com o veterano treinador é exatamente o que o vestiário precisa para recuperar o foco e a competitividade. O goleiro apontou a Euro 2028, que será disputada no Reino Unido e na Irlanda, como o alvo final para a redenção.
"Mancini está de volta e tenho certeza de que ele vai ajudar a trazer a vontade de que precisamos para superar esses jogos e as próximas eliminatórias", declarou Donnarumma. "Tenho certeza de que voltaremos a jogar bem, a nos classificar para a Eurocopa e depois para a Copa do Mundo. Com o Mister Mancini, a Itália voltará para onde pertence."
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Em busca do espírito de Wembley para a Euro 2028
Com a Euro 2028 marcada para ser realizada no Reino Unido e na Irlanda, a perspectiva de voltar a Wembley, palco do maior sucesso moderno da Itália, é uma grande fonte de inspiração para Donnarumma. O goleiro ficou famoso por defender os pênaltis decisivos na final de 2021 contra a Inglaterra, e segue esperançoso de que Mancini possa repetir aquela mesma magia mais uma vez.
Ao ser perguntado sobre a possibilidade de outra final no icônico estádio de Londres, a resposta de Donnarumma foi emocionada e cheia de convicção: “Bate na madeira! Mas sim, Wembley me faz lembrar de um dos melhores momentos da minha vida, possivelmente o melhor de todos ao lado do nascimento do meu filho. Aquilo foi muito especial para mim. A imagem de que sempre vou me lembrar é o abraço entre Mister Mancini e Gianluca Vialli depois da final. Aquilo foi extraordinário, lindo de ver.”
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