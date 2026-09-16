Donnarumma convocou os torcedores da Itália e pediu ajuda para levar a Azzurra a uma nova era sob o comando de Roberto Mancini, após um verão “de partir o coração” que deixou a equipe assistindo à Copa do Mundo de 2026 de casa. O goleiro do Manchester City refletiu sobre a imensa decepção por não conseguir chegar ao torneio na América do Norte, marcando uma terceira ausência consecutiva dos tetracampeões.

"Vamos precisar de muita positividade", disse Donnarumma à Sky Sport Italia, como citado pela Football Italia. "Eu já sei que tipo de ambiente vamos encontrar, porque não foi um verão fácil. Foi incrivelmente duro. Agora precisamos virar a página, precisamos ser otimistas, voltar a ser positivos e construir uma equipe forte. Isso é algo que só nós podemos fazer. Quero agradecer a todos os italianos que vão nos apoiar nestes primeiros jogos da Liga das Nações, porque precisamos deles. Precisamos da energia deles e do impulso que eles nos dão. Juntos, temos de reescrever a nossa história, isso é muito importante."