Gianluigi Donnarumma "magoado" com as alegações de que os jogadores da Itália teriam exigido um bônus milionário antes do fracasso na Copa do Mundo contra a Bósnia-Herzegovina

A dor da derrota ainda é muito recente. Donnarumma admitiu que os momentos imediatamente após o jogo foram realmente difíceis. “Foram dias difíceis e cansativos, assim como para todos os italianos que tanto se importavam em voltar à Copa do Mundo, como eu e toda a equipe”, explicou ele.

O impacto emocional ficou bem evidente quando ele se emocionou ao falar sobre as saídas do técnico Gennaro Gattuso e do chefe da delegação, Gianluigi Buffon.

Ele acrescentou: “Uma relação incrível, também com o presidente. Lamentamos isso também, por eles. É normal que você se sinta responsável por tudo o que está acontecendo agora, e isso dói. Mas precisamos seguir em frente, agradeço a todos, eles deram uma ajuda importante. Precisamos seguir em frente. De qualquer forma, além das decepções, fizemos coisas importantes, desde a conquista do Campeonato Europeu até o recorde de vitórias consecutivas; nem tudo deve ser jogado fora. Temos que reagir, é difícil, mas temos que seguir em frente com força.”