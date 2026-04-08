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Gianluigi Donnarumma "magoado" com as alegações de que os jogadores da Itália teriam exigido um bônus milionário antes do fracasso na Copa do Mundo contra a Bósnia-Herzegovina
Origem das alegações relativas ao bônus
De acordo com o jornal La Repubblica, circularam rumores de que a seleção italiana teria solicitado um bônus de € 300.000 — o que equivale a cerca de € 10.000 para cada um dos 28 jogadores — antes da decisiva partida da repescagem. Após uma derrota de partir o coração nos pênaltis, que condenou o país à terceira ausência consecutiva na Copa do Mundo, a reação negativa do público se intensificou enormemente. No entanto, em entrevista à Sky Sport, Donnarumma se pronunciou para refutar veementemente essas alegações. O craque do Manchester City esclareceu que os jogadores nunca pediram recompensas financeiras.
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Donnarumma nega ter exigido bônus
Respondendo diretamente às alegações, o goleiro apresentou uma refutação completa e sem cortes em relação às duras acusações financeiras dirigidas contra sua equipe.
"Fiquei magoado com os comentários, com as palavras que foram ditas. Como capitão, nunca fui pedir um único euro à seleção nacional. O que a seleção nacional faz é um presente para os jogadores que se classificam para um torneio, mas é apenas isso, ninguém pediu nada à Federação. Nosso presente seria ir à Copa do Mundo, mas infelizmente isso não aconteceu. Ninguém pediu bônus; era um prêmio que a seleção nacional dá quando você se classifica”, explicou o jogador de 27 anos, negando totalmente as notícias.
Superando o pesadelo da Bósnia
A dor da derrota ainda é muito recente. Donnarumma admitiu que os momentos imediatamente após o jogo foram realmente difíceis. “Foram dias difíceis e cansativos, assim como para todos os italianos que tanto se importavam em voltar à Copa do Mundo, como eu e toda a equipe”, explicou ele.
O impacto emocional ficou bem evidente quando ele se emocionou ao falar sobre as saídas do técnico Gennaro Gattuso e do chefe da delegação, Gianluigi Buffon.
Ele acrescentou: “Uma relação incrível, também com o presidente. Lamentamos isso também, por eles. É normal que você se sinta responsável por tudo o que está acontecendo agora, e isso dói. Mas precisamos seguir em frente, agradeço a todos, eles deram uma ajuda importante. Precisamos seguir em frente. De qualquer forma, além das decepções, fizemos coisas importantes, desde a conquista do Campeonato Europeu até o recorde de vitórias consecutivas; nem tudo deve ser jogado fora. Temos que reagir, é difícil, mas temos que seguir em frente com força.”
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Rumo ao ciclo de 2030
Com o país enfrentando agora um caminho terrivelmente longo rumo à redenção antes da Copa do Mundo de 2030, o foco principal deve passar a ser a reconstrução a partir do zero. Apesar da imensa decepção, a seleção precisa redescobrir sua identidade. “Faltam quatro anos para a próxima Copa do Mundo, e nesse intervalo haverá competições importantes. Antes de voltarmos a pensar na Copa do Mundo, precisamos nos concentrar nesses grandes torneios que virão para recomeçarmos com força imediatamente”, concluiu.