Gianluigi Donnarumma está feliz por ter “menos trabalho a fazer”, já que o goleiro do Manchester City escapa da batalha contra o “incrível” Kylian Mbappé no confronto contra o Real Madrid

Donnarumma admitiu que é um grande alívio não ter que enfrentar Mbappé, cujos problemas persistentes com lesões o deixaram de fora do confronto no meio da semana. Durante a coletiva de imprensa pré-jogo antes das oitavas de final da Liga dos Campeões, o goleiro italiano, que venceu a competição na última temporada, destacou a grande ameaça representada por seu ex-companheiro de equipe.

“Tive a sorte de jogar com ele e ele é um dos jogadores mais incríveis do mundo, um grande talento. Como goleiro, não enfrentar esse tipo de jogador pode ser uma vantagem! Eu diria que tenho menos trabalho a fazer, mas os jogadores que vão substituí-lo são campeões. Teremos que prestar a mesma atenção. Kylian, sou um grande amigo dele e espero que ele esteja pronto para a segunda partida, porque ele merece”, disse Donnarumma.