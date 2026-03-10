Getty Images Sport
Traduzido por
Gianluigi Donnarumma está feliz por ter “menos trabalho a fazer”, já que o goleiro do Manchester City escapa da batalha contra o “incrível” Kylian Mbappé no confronto contra o Real Madrid
O alívio de Donnarumma pela ausência de Mbappé
Donnarumma admitiu que é um grande alívio não ter que enfrentar Mbappé, cujos problemas persistentes com lesões o deixaram de fora do confronto no meio da semana. Durante a coletiva de imprensa pré-jogo antes das oitavas de final da Liga dos Campeões, o goleiro italiano, que venceu a competição na última temporada, destacou a grande ameaça representada por seu ex-companheiro de equipe.
“Tive a sorte de jogar com ele e ele é um dos jogadores mais incríveis do mundo, um grande talento. Como goleiro, não enfrentar esse tipo de jogador pode ser uma vantagem! Eu diria que tenho menos trabalho a fazer, mas os jogadores que vão substituí-lo são campeões. Teremos que prestar a mesma atenção. Kylian, sou um grande amigo dele e espero que ele esteja pronto para a segunda partida, porque ele merece”, disse Donnarumma.
- Getty Images Sport
Ajustando-se ao Etihad e controlando as emoções
Desde sua transferência no verão, Donnarumma se adaptou rapidamente ao Etihad Stadium, agradecendo aos líderes estabelecidos do clube por sua recepção calorosa. Ele explicou: “Tenho que agradecer a Bernardo, Ruben, Rodri – todos os líderes desta equipe me receberam muito bem, de braços abertos. Eles me fizeram sentir parte da equipe e em casa, e isso é fundamental para um novo jogador. Não é fácil mudar a cidade onde eu morava e a equipe pela qual eu jogava.”
Em relação ao ambiente notoriamente hostil que os espera no Santiago Bernabeu, o goleiro enfatizou a necessidade crucial de controle emocional. “Sabemos perfeitamente a atmosfera que encontraremos amanhã e é muito importante administrar a situação”, afirmou. “Precisamos ser capazes de controlar as emoções e encontraremos um Real Madrid jovem e ansioso por um resultado na partida de volta.”
A crise de lesões do Real Madrid agrava-se
O técnico do Real Madrid, Álvaro Arbeloa, confirmou que Jude Bellingham e Mbappé perderão a primeira partida. Embora o astro francês tenha retornado aos treinos individuais, sua lesão no joelho continua sendo uma grande preocupação. Em declarações à imprensa, Arbeloa forneceu uma atualização cautelosa: “Bem, ele está melhor. Obviamente, temos que levar um dia de cada vez e ver como ele está evoluindo. Mas esta semana foi positiva. Ele está de volta com uma boa sensação e estamos ansiosos para tê-lo de volta em breve.”
O gigante espanhol também não contará com o lateral-esquerdo Álvaro Carreras, que sofreu uma forte contusão na panturrilha recentemente. Com apenas 17 jogadores do time principal disponíveis no momento, o técnico está contando muito com Vinicius Júnior para liderar o ataque. “Ele é importante quando está em campo; temos muitos lesionados”, observou Arbeloa. “Ele está se tornando cada vez mais importante; é o nosso pilar no ataque e precisamos dele se quisermos eliminar o City.”
- AFP
A visão tática de Guardiola e Arbeloa
O técnico do City, Pep Guardiola, rejeitou categoricamente qualquer sugestão de lançar uma bola curva tática, insistindo que os dois clubes se conhecem muito bem para qualquer roleta inesperada. “Não, honestamente, sem surpresas”, insistiu Guardiola durante sua coletiva de imprensa. “Acho que nos conhecemos, ele nos conhece. É claro que temos que fazer alguns ajustes devido à qualidade que eles têm, mas sem surpresas.”
O técnico catalão acredita que seu time atual está perfeitamente preparado, acrescentando: “Chegamos em melhor situação em termos de elenco. Na temporada passada, chegamos muito cansados e com poucos jogadores disponíveis.”
Publicidade