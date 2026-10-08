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Adhe Makayasa
Traduzido por

Gianluca Prestianni revela o que disse a Lionel Messi durante emocionante partida de despedida da Argentina no Monumental

G. Prestianni
L. Messi
Argentina
Amistosos
Argentina x Benin
Benin
Benfica
Campeonato Português
Inter Miami CF
Major League Soccer

O ponta do Benfica Gianluca Prestianni detalhou sua conversa à beira do campo com Lionel Messi durante a vitória da Argentina por 3 a 0 sobre Benin. O jogador de 20 anos foi reserva e não saiu do banco na partida, admitiu que ficou deslumbrado por fazer parte do elenco e revelou que fez questão de abraçar o veterano para agradecê-lo por tudo em sua despedida final da seleção.

  • Joia do Benfica relembra homenagem no Monumental

    O ponta do Benfica Prestianni falou sobre o momento em que conseguiu agradecer pessoalmente ao seu capitão à beira do gramado. Mesmo tendo permanecido no banco durante toda a vitória da Argentina por 3 a 0 sobre o Benin, o jogador de 20 anos ainda viveu a emoção da noite no Monumental. Ele admitiu que a dimensão da ocasião só realmente caiu a ficha depois que a partida terminou e ele voltou para casa.

  • imago-sport-1084243908.jpgISI Photos

    Jovem relembra com emoção conversa à beira do campo

    Ao falar sobre o que significou dividir o elenco com o jogador que ele viu crescer assistindo, Prestianni disse, em citação da ESPN Argentina: "Vivi isso ao máximo, como qualquer torcedor. Gostei muito mais de vê-lo pela TV, mas esse breve tempo que pude compartilhar com ele, aproveitei ao máximo.

    "Só caiu a ficha depois, quando cheguei em casa. Eu estava na despedida do maior de todos os tempos. Meu ídolo, cresci vendo ele na seleção, no Barcelona. Foi uma honra e um privilégio fazer parte da despedida do camisa 10."

    O atacante do Benfica também revelou o que disse quando os dois se abraçaram perto do banco de reservas: "Não queria incomodá-lo; é o momento dele. Quando o abracei, disse a ele 'obrigado por tudo' e que eu o amava muito."

  • Ídolos de saída deixam marca duradoura

    A partida também serviu como uma despedida de Nicolas Otamendi, que encerrou uma carreira internacional de 17 anos marcando o gol de abertura. Relembrando uma conversa com o defensor antes do pontapé inicial, Prestianni disse: "Falei com ele antes; disse que esperava que ele marcasse um gol. Felizmente, ele conseguiu se despedir da melhor maneira possível, marcando."

    Questionado sobre as expectativas em relação à próxima geração e sobre quem deveria ficar com a camisa 10 vaga, ele acrescentou: "Nem eu nem meus companheiros sentimos a pressão, mas aproveitamos isso ao máximo. É uma responsabilidade maravilhosa vestir a camisa mais bonita do mundo.

    "Não cabe a mim dizer quem vai ficar com ela; vocês verão isso depois na seleção. Acredito que, seja quem for a pessoa escolhida, todos vão apoiá-lo."


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