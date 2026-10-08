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Gianluca Prestianni revela o que disse a Lionel Messi durante emocionante partida de despedida da Argentina no Monumental
Joia do Benfica relembra homenagem no Monumental
O ponta do Benfica Prestianni falou sobre o momento em que conseguiu agradecer pessoalmente ao seu capitão à beira do gramado. Mesmo tendo permanecido no banco durante toda a vitória da Argentina por 3 a 0 sobre o Benin, o jogador de 20 anos ainda viveu a emoção da noite no Monumental. Ele admitiu que a dimensão da ocasião só realmente caiu a ficha depois que a partida terminou e ele voltou para casa.
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Jovem relembra com emoção conversa à beira do campo
Ao falar sobre o que significou dividir o elenco com o jogador que ele viu crescer assistindo, Prestianni disse, em citação da ESPN Argentina: "Vivi isso ao máximo, como qualquer torcedor. Gostei muito mais de vê-lo pela TV, mas esse breve tempo que pude compartilhar com ele, aproveitei ao máximo.
"Só caiu a ficha depois, quando cheguei em casa. Eu estava na despedida do maior de todos os tempos. Meu ídolo, cresci vendo ele na seleção, no Barcelona. Foi uma honra e um privilégio fazer parte da despedida do camisa 10."
O atacante do Benfica também revelou o que disse quando os dois se abraçaram perto do banco de reservas: "Não queria incomodá-lo; é o momento dele. Quando o abracei, disse a ele 'obrigado por tudo' e que eu o amava muito."
Ídolos de saída deixam marca duradoura
A partida também serviu como uma despedida de Nicolas Otamendi, que encerrou uma carreira internacional de 17 anos marcando o gol de abertura. Relembrando uma conversa com o defensor antes do pontapé inicial, Prestianni disse: "Falei com ele antes; disse que esperava que ele marcasse um gol. Felizmente, ele conseguiu se despedir da melhor maneira possível, marcando."
Questionado sobre as expectativas em relação à próxima geração e sobre quem deveria ficar com a camisa 10 vaga, ele acrescentou: "Nem eu nem meus companheiros sentimos a pressão, mas aproveitamos isso ao máximo. É uma responsabilidade maravilhosa vestir a camisa mais bonita do mundo.
"Não cabe a mim dizer quem vai ficar com ela; vocês verão isso depois na seleção. Acredito que, seja quem for a pessoa escolhida, todos vão apoiá-lo."
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Argentina atravessa grande transição tática
A perda de dois líderes de longa data do vestiário leva a equipe de Lionel Scaloni a um novo capítulo antes de sua próxima sequência de partidas internacionais. O técnico da Argentina agora precisa dar mais responsabilidade a talentos mais jovens, como Nico Paz e Agustin Giay, enquanto constrói uma nova base para a equipe. O verdadeiro desafio começa aqui, já que o elenco precisa provar que consegue manter a consistência sem as figuras veteranas nas quais confiou por tanto tempo.
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