Ao falar sobre o que significou dividir o elenco com o jogador que ele viu crescer assistindo, Prestianni disse, em citação da ESPN Argentina: "Vivi isso ao máximo, como qualquer torcedor. Gostei muito mais de vê-lo pela TV, mas esse breve tempo que pude compartilhar com ele, aproveitei ao máximo.

"Só caiu a ficha depois, quando cheguei em casa. Eu estava na despedida do maior de todos os tempos. Meu ídolo, cresci vendo ele na seleção, no Barcelona. Foi uma honra e um privilégio fazer parte da despedida do camisa 10."

O atacante do Benfica também revelou o que disse quando os dois se abraçaram perto do banco de reservas: "Não queria incomodá-lo; é o momento dele. Quando o abracei, disse a ele 'obrigado por tudo' e que eu o amava muito."