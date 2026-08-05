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Gianfranco Zola volta à estrutura da Itália em meio a uma reformulação completa da gestão da Azzurra
Um retorno lendário a Coverciano
A FIGC anunciou oficialmente a nomeação de Zola como o novo coordenador das categorias de base da seleção nacional. O ex-ídolo de Chelsea e Parma será a peça final do quebra-cabeça em uma significativa reformulação administrativa e técnica projetada para revitalizar o futebol italiano desde a base. Com esse movimento, Zola se reúne a algumas das figuras mais respeitadas do futebol italiano, criando um formidável grupo de liderança no centro do novo projeto esportivo da FIGC.
O presidente da FIGC, Giovanni Malago, confirmou a nomeação nesta semana, marcando a conclusão de uma visão que ele apresentou pela primeira vez durante a recente apresentação de Roberto Mancini como treinador principal e Claudio Ranieri como diretor técnico. A inclusão de Zola é vista como um movimento estratégico para preencher a lacuna entre as categorias de base e a equipe principal, garantindo uma filosofia unificada em todos os níveis da estrutura da Itália.
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Malagò confirma a visão
Em entrevista à agência de notícias ANSA, Malago expressou sua enorme satisfação por garantir os serviços de Zola para o projeto nacional. O chefe da FIGC enfatizou que a decisão foi um esforço colaborativo envolvendo a liderança da federação e das ligas nacionais. "Ranieri e eu queríamos muito Zola, acertando a escolha com o presidente da Lega Pro, Matteo Marani, então ele continuará sendo vice-presidente da Lega Pro também", disse Malago.
O presidente seguiu destacando as qualidades específicas que Zola traz, observando que sua reputação como um gentleman do futebol é tão importante quanto sua capacidade tática. "O carisma de Zola, sua preparação e os esforços para ajudar os jovens jogadores, que ficaram claros ao longo destes anos na Lega Pro, representam as melhores bases sobre as quais construir nosso futuro", acrescentou Malago.
O foco de Ranieri na acessibilidade
Ranieri já traçou os objetivos mais amplos para esta nova era, com foco específico nas barreiras socioeconômicas que atualmente afetam os jovens jogadores na Itália. Durante sua coletiva de apresentação, Ranieri já havia observado que queria investigar por que as categorias de base se tornaram tão caras para as famílias, limitando as oportunidades para jogadores que, no passado, poderiam ter ido mais longe em suas carreiras. A sinergia entre a supervisão técnica de Ranieri e a coordenação de base de Zola deve criar uma rede mais eficiente de observação e desenvolvimento em toda a península italiana, revitalizando um sistema que tem enfrentado dificuldades nos últimos anos.
"Agradeço a ele, porque aceitou com entusiasmo, disposição e responsabilidade. Com Ranieri, Mancini e Zola, queremos construir uma nova visão para o futebol italiano", afirmou Malago.
- AFP
Dos bancos ingleses para um regresso a casa
O caminho de Zola até esta função executiva foi enriquecido por uma vasta experiência internacional como treinador. Após se aposentar como jogador, Zola iniciou carreira como técnico, comandando equipes como West Ham United, Watford e Birmingham City, na Inglaterra, além de passagens por Cagliari e Al-Arabi. Seu trabalho mais recente de destaque como treinador foi na temporada 2018-19, quando atuou como auxiliar de Maurizio Sarri no Chelsea.
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