A FIGC anunciou oficialmente a nomeação de Zola como o novo coordenador das categorias de base da seleção nacional. O ex-ídolo de Chelsea e Parma será a peça final do quebra-cabeça em uma significativa reformulação administrativa e técnica projetada para revitalizar o futebol italiano desde a base. Com esse movimento, Zola se reúne a algumas das figuras mais respeitadas do futebol italiano, criando um formidável grupo de liderança no centro do novo projeto esportivo da FIGC.

O presidente da FIGC, Giovanni Malago, confirmou a nomeação nesta semana, marcando a conclusão de uma visão que ele apresentou pela primeira vez durante a recente apresentação de Roberto Mancini como treinador principal e Claudio Ranieri como diretor técnico. A inclusão de Zola é vista como um movimento estratégico para preencher a lacuna entre as categorias de base e a equipe principal, garantindo uma filosofia unificada em todos os níveis da estrutura da Itália.