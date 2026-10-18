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Gian Piero Gasperini revela como o colapso do Real Madrid impulsionou a vitória de recuperação da Roma sobre o Genoa
Transformando a dor em pontos na Serie A
Gasperini falou sobre a mudança de mentalidade de seu elenco após uma semana difícil no cenário continental. Depois de uma derrota desmoralizante, com uma virada sofrida no fim contra o Real Madrid, o clube da capital reagiu com uma atuação segura e venceu o Genoa por 2 a 0. O treinador afirmou que a decepção pela derrota no meio da semana serviu de motivação, e não de obstáculo, para seus jogadores no retorno à competição nacional.
“Perder para o Real Madrid daquela maneira foi devastador porque fizemos uma ótima partida. Complicamos nossa situação em seis ou sete minutos, com três escanteios que surgiram do nada, contra um time que estava com dificuldades”, disse o técnico da Roma à Sky Sport Italia. Ele também explicou suas escolhas para a escalação: “Isso nos incomodou, e não tínhamos dúvidas de que reagiríamos. Decidi fazer muitas mudanças de propósito porque esses jogadores, muitos dos quais haviam acompanhado a partida da Champions League do banco de reservas, estavam com muita energia, e eu tinha certeza de que não falharíamos nesse aspecto.”
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Genialidade de Castro desfaz o empate diante do Genoa
Diante de um Genoa resistente, cujo jogo direto e físico impôs dificuldades durante todo o primeiro tempo, a partida se tornou um exigente teste tático. O confronto seguiu empatado e equilibrado até Santiago Castro mostrar seu talento em uma jogada individual, abrir o placar e dar à sua equipe o impulso decisivo para ditar o ritmo e assumir o controle total.
“Hoje não foi uma partida fácil. Foi difícil entender o jogo deles, tínhamos uma equipe jovem em campo, todos foram bem e vencemos uma partida que importa muito”, disse Gasperini.
“Eu não tinha dúvidas sobre a reação e o caráter desses garotos, mas a partida foi complicada. Conseguimos destravá-la com essa jogada fantástica de Castro e, depois, fizemos um bom segundo tempo. No primeiro, tivemos dificuldades com as bolas longas, mas depois conseguimos sair dessa.”
Evolução do ataque da Roma
Além da reação imediata ao resultado de Madri, Gasperini destacou a evolução da produção ofensiva da Roma em relação à temporada anterior. A chegada de Donyell Malen e a melhora da condição física de Paulo Dybala tornaram a equipe mais eficiente nas finalizações. O treinador acredita que o entrosamento tático do elenco chegou a um ponto em que os gols se tornaram uma consequência natural do jogo coletivo.
“No ano passado, eu tinha acabado de chegar. De lá para cá, avançamos. Não havia Malen, e quase não havia Dybala. Conhecemos melhor uns aos outros, acumulamos jogos, boas atuações e alegrias”, observou. O treinador também demonstrou orgulho da qualidade dos gols da equipe: “Temos uma facilidade para marcar que não tínhamos, e os gols que fazemos também são de qualidade. Assimilamos muitas situações e possibilidades para chegar ao gol.”
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Roma vive apreensão com a condição física de Dybala
De olho nos próximos jogos, a condição física de Dybala continua sendo uma das principais preocupações dos torcedores da Roma. Gasperini deu uma atualização cautelosamente otimista sobre o astro argentino e espera contar com ele no importante confronto contra o Napoli. Antes disso, porém, a Roma enfrentará o Slovan Bratislava na terça-feira, pela fase de grupos da Champions League.
“Conto com Dybala e espero tê-lo de volta para enfrentar o Napoli: estou confiante. Amanhã ou depois de amanhã pode ser decisivo. O importante seria tê-lo no banco contra o Slovan”, confirmou o técnico.
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