Gasperini falou sobre a mudança de mentalidade de seu elenco após uma semana difícil no cenário continental. Depois de uma derrota desmoralizante, com uma virada sofrida no fim contra o Real Madrid, o clube da capital reagiu com uma atuação segura e venceu o Genoa por 2 a 0. O treinador afirmou que a decepção pela derrota no meio da semana serviu de motivação, e não de obstáculo, para seus jogadores no retorno à competição nacional.

“Perder para o Real Madrid daquela maneira foi devastador porque fizemos uma ótima partida. Complicamos nossa situação em seis ou sete minutos, com três escanteios que surgiram do nada, contra um time que estava com dificuldades”, disse o técnico da Roma à Sky Sport Italia. Ele também explicou suas escolhas para a escalação: “Isso nos incomodou, e não tínhamos dúvidas de que reagiríamos. Decidi fazer muitas mudanças de propósito porque esses jogadores, muitos dos quais haviam acompanhado a partida da Champions League do banco de reservas, estavam com muita energia, e eu tinha certeza de que não falharíamos nesse aspecto.”