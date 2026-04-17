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Gian Piero Gasperini em lágrimas ao revelar, como técnico da Roma, o rompimento de sua relação com Claudio Ranieri antes de sair furioso da coletiva de imprensa
A revelação de Ranieri deixa Gasperini pasmo
A tensão no centro de treinamento de Trigoria atingiu o ponto de ebulição nesta semana, após comentários depreciativos feitos por Ranieri, consultor sênior dos proprietários do clube. O experiente técnico afirmou que Gasperini era apenas a quarta opção para o cargo na Roma no verão passado e insistiu que o atual treinador havia aprovado pessoalmente todas as contratações realizadas durante uma temporada difícil.
“Houve uma entrevista na sexta-feira, na qual Ranieri criou algumas situações, mas para mim foi uma surpresa incrível”, disse Gasperini à imprensa reunida. “Nunca houve um tom diferente entre Ranieri e eu. Tanto na coletiva de imprensa quanto entre nós. Eu não esperava por isso. E, em muitos anos, nunca fui alvo de tais comentários. A partir daquele momento, evitei qualquer comentário, em primeiro lugar, para não prejudicar ainda mais o clube, a equipe ou a torcida da Roma.”
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Conflitos médicos internos aumentam as tensões
O desentendimento com Ranieri não é o único problema que assola o técnico da Roma, já que Gasperini também confirmou que divergências com a equipe médica do clube sobre a condição física dos jogadores causaram mais atritos dentro da hierarquia. Especificamente, o tratamento da lesão de Wesley tornou-se um ponto central do debate interno.
“Às vezes sim, e isso também é tema de discussão interna. Mas isso é normal”, admitiu Gasperini quando questionado sobre o atrito. “Wesley atualmente sente que pode jogar, mas a equipe médica acredita que há riscos. Isso também gera problemas e discussões. Veremos o que acontece amanhã, mas se os médicos disserem não, só posso seguir essa orientação. Tudo depende da autorização médica.”
A disputa pela Liga dos Campeões ofuscada por um drama
Apesar do circo fora de campo, a Roma enfrenta um confronto decisivo contra a Atalanta, ex-time de Gasperini, com a classificação para a Liga dos Campeões em jogo. Os Giallorossi ocupam atualmente a sexta posição, apenas três pontos atrás da Juventus, que está em quarto lugar, mas continuam correndo o risco de ficar de fora da Liga dos Campeões pelo sétimo ano consecutivo. O técnico tentou redirecionar a conversa para o campo, embora tenha tido dificuldade em esconder sua frustração com a pressão crescente e as perguntas sobre seu futuro a longo prazo na capital.
“Vocês ficam me perguntando sobre outras coisas, mas eu quero falar sobre a partida”, respondeu ele quando pressionado sobre a segurança de seu emprego. “Eu disse que não quero criar problemas, e essa pergunta cria problemas. O clube e Ranieri foram muito claros. Sempre acreditei que, com um pouco de sorte, poderíamos chegar à Liga dos Campeões, e sempre me esforcei nessa direção, apesar das ausências significativas que tivemos nos últimos meses.”
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Uma despedida emocionante e a saudade da Atalanta
A coletiva de imprensa chegou a um desfecho melancólico quando Gasperini foi convidado a refletir sobre a união que vivenciou durante sua passagem lendária por Bergamo. Comparar a harmonia de seu antigo clube com a discórdia atual na Roma foi demais para o técnico de 68 anos, que ficou visivelmente emocionado ao falar sobre seu ex-presidente, Antonio Percassi.
“Em Roma, há tudo o que é preciso para ter sucesso. Em Bergamo, eu tive sucesso porque o ambiente ao meu redor era unido, e o trabalho do clube era extraordinário”, disse ele antes que sua voz começasse a falhar. “A cidade pequena também criava uma atmosfera ideal. Trabalhávamos e construíamos coisas juntos. Havia jogadores jovens e muito mais, um núcleo forte. Pense nas transferências realizadas e em como o dinheiro foi reinvestido. A anomalia da Atalanta era que ela jogava na Europa e ainda assim dava lucro. Não foi apenas graças a mim, mas acima de tudo a um clube muito competente, que trabalhava em harmonia com o treinador. Depois as coisas mudaram um pouco, em parte porque a direção mudou, e em parte por causa da ‘figura paterna’ de quem eu era muito próximo [Antonio Percassi]...”
Gasperini então se levantou e saiu da sala em lágrimas, incapaz de continuar.