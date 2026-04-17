Gian Piero Gasperini em lágrimas ao revelar, como técnico da Roma, o rompimento de sua relação com Claudio Ranieri antes de sair furioso da coletiva de imprensa

A coletiva de imprensa chegou a um desfecho melancólico quando Gasperini foi convidado a refletir sobre a união que vivenciou durante sua passagem lendária por Bergamo. Comparar a harmonia de seu antigo clube com a discórdia atual na Roma foi demais para o técnico de 68 anos, que ficou visivelmente emocionado ao falar sobre seu ex-presidente, Antonio Percassi.

“Em Roma, há tudo o que é preciso para ter sucesso. Em Bergamo, eu tive sucesso porque o ambiente ao meu redor era unido, e o trabalho do clube era extraordinário”, disse ele antes que sua voz começasse a falhar. “A cidade pequena também criava uma atmosfera ideal. Trabalhávamos e construíamos coisas juntos. Havia jogadores jovens e muito mais, um núcleo forte. Pense nas transferências realizadas e em como o dinheiro foi reinvestido. A anomalia da Atalanta era que ela jogava na Europa e ainda assim dava lucro. Não foi apenas graças a mim, mas acima de tudo a um clube muito competente, que trabalhava em harmonia com o treinador. Depois as coisas mudaram um pouco, em parte porque a direção mudou, e em parte por causa da ‘figura paterna’ de quem eu era muito próximo [Antonio Percassi]...”

Gasperini então se levantou e saiu da sala em lágrimas, incapaz de continuar.