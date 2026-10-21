Emanuele Giaccherini, ex-jogador, entre outras equipes, da Juventus e atualmente comentarista, falou à Gazzetta dello Sport sobre o momento de crise da Juventus: "Digamos que talvez seja um dos momentos mais difíceis e mais baixos dos últimos vinte anos. Deixando de lado os períodos de Motta e Tudor, me parece que o número de pontos nestas primeiras sete partidas é ainda menor do que nas temporadas anteriores. Digamos que a derrota para a Lazio tornou o ambiente ainda mais pesado, além de afetar a posição na tabela, porque foi uma derrota diferente de todas as outras".
Giaccherini: "Juventus, é preciso uma troca de socos no vestiário. Um dos momentos mais baixos dos últimos 20 anos"
Giaccherini prossegue: "Digo isso como ex-jogador: quando se chega a um ponto tão baixo, na minha opinião, o certo para o time é se fechar no vestiário, sem o técnico, e discutir tudo, até chegar a uma briga de socos entre dois jogadores, porque talvez um não agrade ao outro. Mas, depois disso, talvez todos consigam dar um pouco mais. Por isso, a meu ver, antes de demitir Spalletti, acho que o time também precisa fazer um exame de consciência, reconhecer a situação e todos precisam assumir um pouco mais a responsabilidade, cada um fazendo a sua parte. Aí Spalletti também não teria mais atenuantes; no momento, ele pode alegar que a culpa não é só dele, mas também dos jogadores".
E Conte? "Se você quer vencer, não erra ao contratar Conte. Mas o outro lado da moeda é que você precisa apoiá-lo em suas exigências".
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