Giaccherini prossegue: "Digo isso como ex-jogador: quando se chega a um ponto tão baixo, na minha opinião, o certo para o time é se fechar no vestiário, sem o técnico, e discutir tudo, até chegar a uma briga de socos entre dois jogadores, porque talvez um não agrade ao outro. Mas, depois disso, talvez todos consigam dar um pouco mais. Por isso, a meu ver, antes de demitir Spalletti, acho que o time também precisa fazer um exame de consciência, reconhecer a situação e todos precisam assumir um pouco mais a responsabilidade, cada um fazendo a sua parte. Aí Spalletti também não teria mais atenuantes; no momento, ele pode alegar que a culpa não é só dele, mas também dos jogadores".





E Conte? "Se você quer vencer, não erra ao contratar Conte. Mas o outro lado da moeda é que você precisa apoiá-lo em suas exigências".



