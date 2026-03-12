Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
MLS managers on the hot seatGOAL
Thomas Hindle

Traduzido por

Gerentes da MLS em situação delicada: o tempo de Greg Vanney está se esgotando? E Bradley Carnell deve se preocupar com sua permanência no Philly?

Menos de um mês após o início da temporada, um clube já demitiu seu técnico. E isso pode abrir as portas para outros que também estão sob pressão.

Foi extremamente severo o Orlando City demitir Oscar Pareja. É verdade que o Orlando teve um início bastante difícil, mas três jogos não são suficientes para avaliar qualquer treinador, sem mencionar o fato de que ele estava lá desde 2019. Era um recomeço, uma nova temporada, e os Lions perderam seu melhor jogador, Alex Freeman, há dois meses. O que, exatamente, esse cara deveria fazer?

É um jogo implacável, especialmente no mundo cruel do treinamento de futebol profissional, e qualquer crédito que Pareja tivesse claramente se esgotou. Há algumas consequências claras aqui. Orlando agora precisa de um novo treinador. E a decisão de Orlando pode tornar mais fácil para outros clubes justificarem demissões no início da temporada. Mas quem já está sentindo a pressão? Há alguns cargos que, reconhecidamente, estão ficando quentes. Havia um caso bastante convincente para Greg Vanney ser demitido neste inverno, e ele não ajudou muito suas chances até agora. Enquanto isso, há perguntas a serem feitas em St. Louis e Filadélfia. Nada disso deveria acontecer. Ainda assim, é um mundo cruel. 

E com a ressalva de que a GOAL é sempre a favor dos treinadores — especialmente nesta fase inicial da temporada —, aqui está uma análise da situação de algumas figuras importantes após um início de temporada ruim...

  • Greg Vanney Getty

    Greg Vanney, LA Galaxy

    Talvez haja duas razões pelas quais Vanney ainda tem emprego. A primeira é que ele está sem seu melhor jogador há mais de um ano. Riqui Puig, sem dúvida, levou o LA Galaxy à MLS Cup em 2024. Sem ele, o time não é nem de longe o mesmo e pode enfrentar mais uma temporada completa sem ele, depois que o espanhol precisou passar por uma segunda cirurgia no joelho em dois anos. A segunda razão é que ele ainda tem muito crédito. O Galaxy era uma franquia em dificuldades até Vanney assumir o comando e, mesmo não sendo um visionário tático, o americano levou o time de volta ao topo da MLS. É difícil abrir mão disso.

    Após um início mórbido em 2025, o Galaxy lhe ofereceu um novo contrato. Na época, parecia justo. Afinal, era o técnico que havia vencido a MLS Cup menos de seis meses antes. Mas agora parece haver poucas desculpas. O histórico de Vanney no comando é de 80 vitórias, 51 empates e 74 derrotas, e sua porcentagem de vitórias caiu para menos de 40%. As lesões certamente são um fator, mas o Galaxy ficou fora dos playoffs por 11 pontos no ano passado e não parece estar indo muito melhor nesta temporada. Pode não ser justo, mas Vanney sente que está a um passo de ser demitido.

    • Publicidade
  • Yoann Damet St. Louis CITYGetty

    John Damet, cidade de St. Louis

    Este ano parece ser um recomeço total para o St. Louis. Mudanças estão ocorrendo em toda a organização. O clube perdeu seu renomado diretor esportivo no meio da última temporada e vem se reconstruindo gradualmente desde então. Em novembro, o St. Louis nomeou Corey Wray como diretor esportivo e o encarregou de reverter a situação após o time terminar em 14º lugar na Conferência Oeste.

    Sua primeira ação foi contratar Damet, o principal assistente de Wilfried Nancy durante uma passagem bem-sucedida pelo Columbus Crew. O início foi difícil para Damet. O St. Louis empatou um e perdeu dois dos três primeiros jogos, marcando apenas um gol nesta temporada.

    No entanto, há complicações. Por um lado, o time carece de poder ofensivo. Há pouca ameaça de gol e a equipe poderia usar mais criatividade nas laterais. A outra questão é que o calendário de jogos não tem sido favorável. Charlotte, San Diego e Seattle tornam a fase inicial brutal para um novo técnico. Realisticamente, quantos pontos o St. Louis poderia esperar desses três jogos? Demiti-lo agora seria extremamente severo.

    Por enquanto, o foco será se recuperar e conquistar alguns resultados positivos. Caso contrário, a pressão chegará em breve.

  • Bradley Carnell Philadelphia Union 2025Imagn

    Bradley Carnell, Philadelphia Union

    Quão frustrante deve ser treinar o Philadelphia Union? Num momento, você está no topo da Conferência Leste, é favoritoà MLS Cup e está em posição de chegar longe nos playoffs. No momento seguinte, você perdeu alguns dos seus melhores jogadores, não conseguiu substituí-los totalmente e está gerenciando um time que de repente parece muito mais fraco. Então, sim, Carnell vai sentir que recebeu uma mão difícil. Mas alguns dos resultados deste ano foram imperdoáveis.

    O D.C. United pode ter investido neste inverno, mas ainda é um time inferior — mesmo assim, o Union perdeu por 1 a 0. Eles certamente deveriam ter conquistado pontos em casa contra o San Jose (apesar de Timo Werner). Eles também se prejudicaram com um cartão vermelho desnecessário contra o NYCFC.

    A única esperança real pode ser a CONCACAF Champions Cup, mas o Union perdeu por 1 a 0 para o Club América em casa na primeira partida das oitavas de final. Um time em dificuldades agora precisa vencer no México. Boa sorte com isso.

  • Atlanta United Training and Press ConferenceGetty Images Sport

    Outros treinadores a serem observados

    + Tata Martino, que não conseguiu nenhuma vitória em seu retorno ao Atlanta United após três jogos. Ele apostou em seu sucesso em sua segunda passagem pelo clube, mas seu segundo álbum não está exatamente decolando.

    + Henrik Rydström, que descobriu que credenciais impressionantes na liga suíça não necessariamente se traduzem em sucesso na MLS. Seu Columbus Crew está lutando para se entrosar. 

    + Marco Donadel. Sim, Montreal dispensou um técnico no ano passado, mas Donadel está lá em alguma função desde 2023. O time vem enfrentando dificuldades há alguns anos e, em algum momento, pode ser necessária uma cara nova. Os torcedores de Montreal testemunharam uma rotatividade de líderes desde que o clube ingressou na MLS em 2012, passando por 10 técnicos nesse período. 

0