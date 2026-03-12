Gerentes da MLS em situação delicada: o tempo de Greg Vanney está se esgotando? E Bradley Carnell deve se preocupar com sua permanência no Philly?

Foi extremamente severo o Orlando City demitir Oscar Pareja. É verdade que o Orlando teve um início bastante difícil, mas três jogos não são suficientes para avaliar qualquer treinador, sem mencionar o fato de que ele estava lá desde 2019. Era um recomeço, uma nova temporada, e os Lions perderam seu melhor jogador, Alex Freeman, há dois meses. O que, exatamente, esse cara deveria fazer?

É um jogo implacável, especialmente no mundo cruel do treinamento de futebol profissional, e qualquer crédito que Pareja tivesse claramente se esgotou. Há algumas consequências claras aqui. Orlando agora precisa de um novo treinador. E a decisão de Orlando pode tornar mais fácil para outros clubes justificarem demissões no início da temporada. Mas quem já está sentindo a pressão? Há alguns cargos que, reconhecidamente, estão ficando quentes. Havia um caso bastante convincente para Greg Vanney ser demitido neste inverno, e ele não ajudou muito suas chances até agora. Enquanto isso, há perguntas a serem feitas em St. Louis e Filadélfia. Nada disso deveria acontecer. Ainda assim, é um mundo cruel.

E com a ressalva de que a GOAL é sempre a favor dos treinadores — especialmente nesta fase inicial da temporada —, aqui está uma análise da situação de algumas figuras importantes após um início de temporada ruim...