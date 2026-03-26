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“Gerenciar com o ego” – Por que Zlatan Ibrahimovic não se tornou técnico: o ex-atacante do AC Milan, Juventus, PSG e Manchester United evita o “caos” no banco de reservas
A carreira de Ibrahimovic: Clubes pelos quais jogou e títulos conquistados
Tendo iniciado sua carreira em 1999 no Malmö, Ibrahimovic jogou em quatro décadas diferentes antes de pendurar as chuteiras definitivamente em 2023. Até então, ele já havia defendido o Ajax, a Juventus, o Inter, o Barcelona, o AC Milan, o Paris Saint-Germain, o Manchester United e o LA Galaxy.
Inúmeros troféus foram conquistados ao longo de uma carreira brilhante, incluindo cinco títulos da Série A, quatro campeonatos nacionais na França e uma conquista da Liga Europa durante sua passagem por Old Trafford. Ibrahimovic também disputou 122 partidas pela seleção sueca, marcando um recorde de 62 gols ao longo do caminho.
Com uma vasta experiência para transmitir, era inevitável que, ao se aposentar, surgissem perguntas sobre se um dos personagens mais marcantes do esporte profissional poderia se dedicar ao trabalho de treinador. Um caminho alternativo de volta ao futebol acabou sendo trilhado.
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Por que Ibrahimovic decidiu não se tornar técnico?
Ibrahimovic continua envolvido no futebol, como uma figura de destaque nos bastidores do AC Milan; para alguém que nunca se intimidou em se autodenominar um “Deus” durante sua carreira de jogador, parece ter encontrado o papel perfeito.
Questionado sobre se Ibrahimovic teria trazido muito “caos” para a gestão, a lenda do Milan, Ambrosini — falando por cortesia do BetVictor Online Casino — disse ao GOAL durante uma entrevista exclusiva: “Zlatan encontrou, neste momento, exatamente o que ele tem que fazer. Não tenho certeza se ele quer ser técnico. Talvez quando você encerra a carreira comece a pensar: ‘Ok, o que posso fazer? O que sou capaz de fazer?’ E talvez seja normal que ele tenha pensado: ‘Ok, posso ser técnico’.
“Mas ele percebeu que esse não é o papel certo para ele. Porque ele tem que lidar com o próprio ego. A maneira perfeita de lidar com o ego é manter-se acima, sem ter que pensar em 30 jogadores a cada jogo. Ele precisa permanecer na posição em que está agora. Perto do proprietário, não tão próximo do clube como no ano passado. Manter-se um passo à frente e ver o que acontece — trazendo seu conhecimento incrível de futebol, mas não como técnico.”
Ibrahimovic era do mesmo tipo que Cristiano Ronaldo, cinco vezes vencedor da Bola de Ouro — no sentido de que sempre exigia o melhor de si mesmo e daqueles com quem trabalhava. Questionado se essa mentalidade teria dificultado o trabalho de treinador, Ambrosini acrescentou: “Mesmo nos últimos anos de sua carreira, ele mudou. Porque quando voltou pela última vez ao AC Milan, percebeu que seus companheiros de equipe não eram tão bons quanto éramos 10 anos antes. E isso mudou sua maneira de se comportar no vestiário.
“É claro, trazendo sua força, trazendo sua confiança, trazendo seu ego. Mas percebendo que os jogadores precisariam de algo mais: ‘Ok, venham aqui, vou explicar a vocês o que precisam fazer de uma maneira diferente’. É por isso que eles conquistaram o último título.”
Será que o futebol moderno sente falta de personalidades como Ibrahimovic e Balotelli?
Pode-se dizer que o futebol moderno sente falta de personalidades como Ibrahimovic, Mario Balotelli e Gennaro Gattuso — figuras que jogam com paixão e não se desculpam por quem são e pelo que fazem.
Questionado sobre o motivo disso, Ambrosini — que conquistou quatro títulos da Série A e duas Ligas dos Campeões com o Milan — disse: “Os jogadores que você mencionou gostam de jogar em campo. Agora, a nova geração se diverte fora de campo. Quero dizer, eles alimentam seu ego nas redes sociais.
“Mario Balotelli se divertia, Zlatan se divertia. Eles sabem que têm apenas os 90 minutos e pronto. Agora os jogadores sabem que podem pensar, que podem investir sua energia mesmo fora do campo. Então, talvez os 90 minutos às vezes não sejam tão importantes. Claro, não vai ser assim para todo mundo, mas você perde muita energia pensando em algo que não pertence ao futebol. Sinto falta desse jogador.”
O ex-jogador da seleção italiana continuou falando sobre o futebol também estar perdendo talentos enigmáticos como Ronaldinho e Neymar — aqueles que jogam com um sorriso no rosto e se dedicam a entreter com um repertório de jogadas: “Para jogar como Ronaldinho, você precisa ter a qualidade de Ronaldinho, antes de tudo. E isso não vai ser fácil.
“Não sei, você está falando com um italiano e aqui na Itália temos uma falta de qualidade muito maior do que em outros países. Na Inglaterra, na França, na Espanha, você tem jogadores talentosos. Você tem muitos jogadores talentosos. Aqui na Itália, nada. Absolutamente nada. E ficamos nos perguntando por que não temos mais esse tipo de jogador.
“Mas, claro, acho que o problema é que, especialmente aqui na Itália, talvez muito mais do que em outros lugares, as pessoas perdem tempo, perdem energia, com as redes sociais e outras coisas. Claro, não é a única razão. Há muitas razões. Estou falando da Itália. Esse é um grande problema. Não temos qualidade.”
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A Itália conseguirá se recuperar? Partidas decisivas das eliminatórias da Copa do Mundo para a Azzurra
Parte da missão de Ibrahimovic é ajudar a mudar isso, enquanto ele se empenha em trazer de volta os dias de glória ao San Siro. O Milan adoraria ter um núcleo formado por jogadores da base no centro de qualquer sucesso — ao lado de reforços como o astro da seleção dos EUA Christian Pulisic e o internacional português Rafael Leão.
Resta saber se os Rossoneri poderão contribuir para esse processo, já que a seleção italiana se prepara atualmente para a decisiva repescagem das eliminatórias da Copa do Mundo — enfrentando a Irlanda do Norte na semifinal —, após ter ficado de fora das duas últimas edições do torneio, em 2018 e 2022.