“Gerenciar com o ego” – Por que Zlatan Ibrahimovic não se tornou técnico: o ex-atacante do AC Milan, Juventus, PSG e Manchester United evita o “caos” no banco de reservas

Ibrahimovic continua envolvido no futebol, como uma figura de destaque nos bastidores do AC Milan; para alguém que nunca se intimidou em se autodenominar um “Deus” durante sua carreira de jogador, parece ter encontrado o papel perfeito.

Questionado sobre se Ibrahimovic teria trazido muito “caos” para a gestão, a lenda do Milan, Ambrosini — falando por cortesia do BetVictor Online Casino — disse ao GOAL durante uma entrevista exclusiva: “Zlatan encontrou, neste momento, exatamente o que ele tem que fazer. Não tenho certeza se ele quer ser técnico. Talvez quando você encerra a carreira comece a pensar: ‘Ok, o que posso fazer? O que sou capaz de fazer?’ E talvez seja normal que ele tenha pensado: ‘Ok, posso ser técnico’.

“Mas ele percebeu que esse não é o papel certo para ele. Porque ele tem que lidar com o próprio ego. A maneira perfeita de lidar com o ego é manter-se acima, sem ter que pensar em 30 jogadores a cada jogo. Ele precisa permanecer na posição em que está agora. Perto do proprietário, não tão próximo do clube como no ano passado. Manter-se um passo à frente e ver o que acontece — trazendo seu conhecimento incrível de futebol, mas não como técnico.”

Ibrahimovic era do mesmo tipo que Cristiano Ronaldo, cinco vezes vencedor da Bola de Ouro — no sentido de que sempre exigia o melhor de si mesmo e daqueles com quem trabalhava. Questionado se essa mentalidade teria dificultado o trabalho de treinador, Ambrosini acrescentou: “Mesmo nos últimos anos de sua carreira, ele mudou. Porque quando voltou pela última vez ao AC Milan, percebeu que seus companheiros de equipe não eram tão bons quanto éramos 10 anos antes. E isso mudou sua maneira de se comportar no vestiário.

“É claro, trazendo sua força, trazendo sua confiança, trazendo seu ego. Mas percebendo que os jogadores precisariam de algo mais: ‘Ok, venham aqui, vou explicar a vocês o que precisam fazer de uma maneira diferente’. É por isso que eles conquistaram o último título.”