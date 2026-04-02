Gerard Piqué dá a entender que Cristiano Ronaldo poderia ingressar na Kings League, enquanto o ex-jogador do Barcelona e do Manchester United confirma planos de expansão

A Kings League, o fenômeno do futebol de sete criado por Piqué em 2023, está prestes a entrar em uma nova fase de crescimento global. Durante uma transmissão ao vivo no Instagram, o ex-zagueiro do Barça e do Manchester United revelou que a competição passará por mudanças drásticas em sua estrutura e locais de realização, apontando Portugal como um dos mercados prioritários para a internacionalização da marca.

“Vocês verão isso nos próximos meses. A intenção é expandir para outros países; há interesse”, disse ele. “Nosso modelo tem sido distinto desde o primeiro dia. Operamos em nove ligas. Nossa ideia para os países que entrarão a partir de agora é que outras empresas administrem as ligas sob o nome da Kings League. Isso exclui os Estados Unidos desse cenário específico.”