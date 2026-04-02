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Gerard Piqué dá a entender que Cristiano Ronaldo poderia ingressar na Kings League, enquanto o ex-jogador do Barcelona e do Manchester United confirma planos de expansão
Expansão para Portugal confirmada por Piqué
A Kings League, o fenômeno do futebol de sete criado por Piqué em 2023, está prestes a entrar em uma nova fase de crescimento global. Durante uma transmissão ao vivo no Instagram, o ex-zagueiro do Barça e do Manchester United revelou que a competição passará por mudanças drásticas em sua estrutura e locais de realização, apontando Portugal como um dos mercados prioritários para a internacionalização da marca.
“Vocês verão isso nos próximos meses. A intenção é expandir para outros países; há interesse”, disse ele. “Nosso modelo tem sido distinto desde o primeiro dia. Operamos em nove ligas. Nossa ideia para os países que entrarão a partir de agora é que outras empresas administrem as ligas sob o nome da Kings League. Isso exclui os Estados Unidos desse cenário específico.”
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O possível envolvimento de Ronaldo
Naturalmente, a menção a Portugal colocou imediatamente o nome de Ronaldo no centro da discussão. Piqué, que conhece bem o jogador da seleção portuguesa desde os tempos em que atuaram juntos em Old Trafford, não descartou uma parceria que causaria furor no mundo do esporte digital.
Quando questionado sobre se Ronaldo poderia participar da versão portuguesa da liga, Piqué respondeu com um sorriso enigmático: “Tenho o contato...” Embora não tenha confirmado detalhes contratuais nem a função específica que o atacante poderia desempenhar, a declaração foi suficiente para alimentar o entusiasmo dos torcedores.
Mudanças estruturais e uma nova sede para a liga
Além da expansão internacional, a competição original na Espanha também passará por uma transformação. Piqué anunciou que a edição atual será a última a ser realizada na Cupra Arena, o pavilhão que tem servido de sede ao projeto desde o seu início. O objetivo é encontrar um local mais central e com melhor acesso para os torcedores.
O formato do torneio também poderá ser ajustado para garantir mais dinamismo. O espanhol admitiu a possibilidade de adotar competições mais curtas e intensas, com duração de apenas uma semana, seguindo o exemplo bem-sucedido já testado na Queens League. No entanto, Piqué enfatizou que ambas as divisões mantêm suas identidades únicas.
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O futuro global da Kings League
Com um investimento superior a 100 milhões de euros, a Kings League pretende consolidar sua posição como gigante do entretenimento esportivo por meio de parcerias globais. A possível participação de Ronaldo na expansão em Portugal seria a jogada definitiva de Piqué, aproveitando a enorme presença do ícone nas redes sociais para conquistar novos públicos digitais e elevar a visibilidade global do projeto.