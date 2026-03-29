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Gerard Piqué considera Cristiano Ronaldo mais trabalhador do que Lionel Messi no futebol
Uma visão definitiva do vestiário
Em entrevista ao The Late Run, o ex-jogador da seleção espanhola Piqué apresentou uma perspectiva única sobre a dupla. Tendo testemunhado seu brilhantismo em primeira mão, primeiro ao lado de Ronaldo no Manchester United e depois com Messi durante uma era de ouro em que o Barcelona dominou em várias competições, o zagueiro aposentado fez uma análise detalhada do que diferencia os dois ícones.
- AFP
A “máquina” versus o “puro talento”
“Para mim, Messi é o melhor do mundo. Não vi ninguém com esse nível de talento, mas Cristiano era realmente uma máquina que se dedicava intensamente todos os dias”, explicou Piqué. “Em termos de ética de trabalho, não vi ninguém se preparar como ele; ele queria ser o melhor. Mas em termos de talento, Messi é melhor. Considero Messi o melhor jogador do mundo, e Cristiano vem em segundo lugar, com uma diferença muito pequena. Eles são os melhores jogadores da história.”
O domínio de Messi desde cedo na base do Barça
Ao refletir sobre seus anos de formação na base do Barça, Piqué relembrou a verdadeira devastação que Messi causava no futebol juvenil. “Comecei a jogar com ele quando tinha 13 anos, e ele era uma loucura. Costumávamos ganhar jogos por 15 a 0, 20 a 0, e ele marcava muitos gols”, relembrou. “Havia dúvidas sobre sua estatura, porque ele era muito baixo. Ao contrário de Ronaldo, que era forte e tinha grande habilidade. Ele também costumava jogar como ponta e não como atacante. Ao longo de sua carreira, ele sabia em qual posição poderia causar mais impacto e marcar muitos gols.”
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O que vem por aí para Messi e Ronaldo?
À medida que suas ilustres carreiras chegam aos capítulos finais, ambas as lendas ainda têm os olhos postos em marcos históricos. Aos 41 anos, Ronaldo continua sua busca incansável por atingir a marca de 1.000 gols na carreira antes de pendurar as chuteiras. Enquanto isso, Messi, de 38 anos, continua a deslumbrar os fãs na Major League Soccer, onde o Inter de Miami tem desfrutado de sua presença mágica. No entanto, ambos os ícones permanecem profundamente focados na próxima Copa do Mundo. Enquanto o maestro argentino espera defender com sucesso o prestigioso título mundial de seu país, seu rival português está desesperado para conquistar o único grande torneio que ainda lhe escapou, com o objetivo de entregar a Portugal seu primeiro título mundial.