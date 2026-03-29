Gerard Piqué considera Cristiano Ronaldo mais trabalhador do que Lionel Messi no futebol

À medida que suas ilustres carreiras chegam aos capítulos finais, ambas as lendas ainda têm os olhos postos em marcos históricos. Aos 41 anos, Ronaldo continua sua busca incansável por atingir a marca de 1.000 gols na carreira antes de pendurar as chuteiras. Enquanto isso, Messi, de 38 anos, continua a deslumbrar os fãs na Major League Soccer, onde o Inter de Miami tem desfrutado de sua presença mágica. No entanto, ambos os ícones permanecem profundamente focados na próxima Copa do Mundo. Enquanto o maestro argentino espera defender com sucesso o prestigioso título mundial de seu país, seu rival português está desesperado para conquistar o único grande torneio que ainda lhe escapou, com o objetivo de entregar a Portugal seu primeiro título mundial.