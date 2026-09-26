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Gerard Martin apoia a sensação do Barcelona, Lamine Yamal, para a Bola de Ouro e cobra reconhecimento para Pau Cubarsi
Zagueiro catalão avalia os candidatos à gala
O debate sobre quem merece erguer a Bola de Ouro se intensificou antes do prazo iminente para a votação global. Martin colocou Yamal publicamente como o favorito após sua enorme influência ofensiva sob o comando de Hansi Flick. Além de apoiar o companheiro de equipe, o defensor também defendeu reconhecimento semelhante para Cubarsi após suas indicações à Bola de Ouro de 2026 e ao Troféu Kopa.
Zagueiro do Barcelona destaca brilhantismo defensivo
Em entrevista ao canal regional catalão de televisão TV3, Martin argumentou que Cubarsi merece estar entre os principais candidatos depois de o zagueiro de 19 anos ter vencido a La Liga, a Supercopa da Espanha e a Copa do Mundo de 2026 com a Espanha.
Ao pedir mais reconhecimento para os defensores, Martin afirmou: "Muitas coisas são levadas em conta, mas a Bola de Ouro deveria ir para o melhor jogador, e o melhor é Lamine Yamal. Mas Cubarsi também deveria estar, se não no pódio, bem perto dele, porque fez uma grande temporada. Talvez zagueiros não atraiam tanta atenção da mídia quanto outras posições, mas o ano que ele teve na idade dele é muito bom e ele fez mais do que o suficiente."
A evolução do Camp Nou traz estabilidade
Além de defender seus companheiros, Martin vive um período marcante na própria carreira, já que se aproxima da marca de 100 partidas com a camisa do Barcelona. Sua versatilidade pelo lado esquerdo da zaga reflete uma crescente maturidade tática dentro da rotação do time principal. Ele insistiu que o vestiário do Barcelona evoluiu para um grupo muito mais calmo e equilibrado em comparação com as últimas temporadas.
Ao falar mais sobre a força mental aprimorada do elenco em momentos decisivos, o versátil defensor acrescentou: "Um jogo não escaparia mais de nós agora como aconteceu há dois anos contra a Inter na Champions League porque, daquele dia até agora, o time tem mais experiência e está muito mais maduro. Aprendemos a administrar as fases do jogo e os momentos decisivos em que talvez, naquela época, fôssemos impulsivos demais, porque dávamos tudo, a cem por cento, em tudo."
- getty
Campeões espanhóis miram gala histórica
Cubarsi está pronto para seguir como um pilar da defesa depois de começar como titular em cinco partidas de La Liga nesta temporada. Essa solidez defensiva será vital enquanto o Barcelona lida com um calendário apertado no cenário nacional e na Liga dos Campeões.
Enquanto isso, o vencedor oficial da 70ª edição será coroado em uma glamourosa gala em Londres em 26 de outubro, marcando a primeira vez que a cerimônia acontece fora de Paris.
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