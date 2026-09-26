Em entrevista ao canal regional catalão de televisão TV3, Martin argumentou que Cubarsi merece estar entre os principais candidatos depois de o zagueiro de 19 anos ter vencido a La Liga, a Supercopa da Espanha e a Copa do Mundo de 2026 com a Espanha.

Ao pedir mais reconhecimento para os defensores, Martin afirmou: "Muitas coisas são levadas em conta, mas a Bola de Ouro deveria ir para o melhor jogador, e o melhor é Lamine Yamal. Mas Cubarsi também deveria estar, se não no pódio, bem perto dele, porque fez uma grande temporada. Talvez zagueiros não atraiam tanta atenção da mídia quanto outras posições, mas o ano que ele teve na idade dele é muito bom e ele fez mais do que o suficiente."