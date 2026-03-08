Esta temporada realmente não saiu como planejado para Grace Clinton. Depois de desfrutar de uma temporada de destaque enquanto estava emprestada ao Tottenham, conquistando suas primeiras convocações para a seleção inglesa, e depois de confirmar seu talento com uma campanha brilhante de volta ao seu clube original, o Manchester United, a jovem meio-campista foi transferida para o Manchester City no verão, com Park indo para o outro lado. Enquanto Park prosperou desde a transferência e se destacou como uma das atacantes mais em forma da Europa, Clinton tem lutado para conseguir entrar em campo na maior parte do tempo.

Parte disso se deve a lesões. A jogadora de 22 anos teve um problema físico quando chegou ao time azul de Manchester, o que atrasou seu início no clube, e depois uma contusão em outubro a deixou fora dos primeiros jogos da Inglaterra após a Euro 2025. Mas ela está em forma desde então e ainda assim tem lutado para entrar no time líder do City, tendo sido titular em apenas duas partidas da Superliga Feminina nesta temporada.

Isso agora está tendo um efeito cascata nas Lionesses. Embora tenha sido convocada para o elenco de 25 jogadoras deste mês, Clinton ficou de fora da equipe de 23 jogadoras que enfrentou a Ucrânia na terça-feira e não teve nenhum minuto de jogo contra a Islândia no sábado, com Wiegman observando sua falta de tempo de jogo ao falar com a mídia antes da última partida.

“Ela não pode realmente controlar isso. O que ela pode controlar é seu próprio desenvolvimento e assumir a responsabilidade por ele, e é isso que ela está fazendo”, disse Wiegman. “Ela está trabalhando muito e temos essas conversas porque, claro, para mim, ela está em uma parte de sua jornada em que realmente precisa de minutos em campo.

Ela tem respondido muito bem. Também tivemos essa conversa no último estágio, porque naquela altura ela regressou de uma lesão e não teve muitos minutos de jogo. Conversamos constantemente e, até agora, ela tem respondido muito bem porque quer melhorar e quer mostrar o que é capaz de fazer, claro.”

Não é uma posição fácil para Clinton, especialmente com o número limitado de jogos do City este ano devido à ausência de competições europeias e à concorrência particularmente alta por sua vaga na seleção inglesa.

A boa notícia é que este não é um ano de grandes torneios, o que significa que não haverá um impacto devastador por causa da falta de tempo de jogo no momento. É muito provável que o quadro seja totalmente diferente na próxima temporada, quando o City terá um calendário mais cheio e Clinton terá mais chances de mostrar seu valor.

Mas é frustrante, e essa jovem jogadora talentosa está perdendo minutos em um momento crucial de sua carreira, algo que ela espera poder compensar no devido tempo.