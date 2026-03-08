Sempre se previa que seria uma semana interessante. Wiegman concedeu muitas oportunidades nos quatro amistosos que se seguiram ao Euro 2025, em parte devido ao grande número de lesões com que a Inglaterra estava lidando na época, mas também porque era uma chance de experimentar antes do retorno das partidas competitivas. Jogadoras como Lucia Kendall e Maya Le Tissier, por exemplo, pareciam ter subido na hierarquia nesses jogos, nos quais nada menos que cinco estreias foram concedidas.
Como a maioria das estrelas lesionadas retornou à seleção inglesa este mês, estávamos prontos para descobrir o quanto Wiegman ficou impressionada com aquelas que tiveram suas chances nos amistosos. Também veríamos mais algumas experiências, devido ao grande favoritismo das Lionesses nesses confrontos. Sim, era provável que a treinadora da Inglaterra escalasse um time quase completo nas duas ocasiões, mas quem seriam as exceções? Quem seriam as titulares surpresa? Quem seria a primeira a sair do banco?
À medida que as campeãs europeias mostravam sua força na vitória por 6 a 1 sobre a Ucrânia, seguida por uma impressionante vitória por 2 a 0 sobre a Islândia, não se tratava apenas das jogadoras em ascensão que tentam se destacar nas Lionesses no início de um novo ciclo de torneios. Com o próximo jogo da Inglaterra contra a Espanha no Estádio de Wembley, também havia jogadoras consagradas tentando garantir seu lugar na escalação inicial para essa partida importante.
Wiegman tem à sua disposição um dos melhores e mais completos elencos do futebol mundial e precisará usar isso para derrotar as campeãs mundiais, em um grupo de qualificação que tem apenas uma vaga automática disponível para a Copa do Mundo. Mas a quem ela recorrerá para essa partida? Esta semana nos deu uma ideia um pouco mais clara.
Então, com a poeira baixando após duas vitórias fantásticas, quem ganhou destaque nesta seleção inglesa? E quem parece estar em uma ligeira tendência de queda? A GOAL seleciona as vencedoras e perdedoras do primeiro acampamento das Lionesses de 2026...