Ameé Ruszkai

Traduzido por

Georgia Stanway prova sua classe enquanto Leah Williamson se aproxima da forma física ideal, mas os papéis de Grace Clinton e Maya Le Tissier nas Lionesses permanecem em limbo: vencedoras e perdedoras das vitórias da Inglaterra nas eliminatórias da Copa do Mundo Feminina

Alguns estágios da seleção inglesa passam sem que haja muito a aprender; o primeiro estágio das Lionesses de 2026 não foi um desses casos. Quando a equipa de Sarina Wiegman regressou à competição pela primeira vez desde a sua campanha triunfante no Campeonato Europeu, tendo começado da melhor forma as qualificações para o Campeonato do Mundo Feminino de 2027 com vitórias impressionantes sobre a Ucrânia e a Islândia, surgiram inúmeros temas de discussão.

Sempre se previa que seria uma semana interessante. Wiegman concedeu muitas oportunidades nos quatro amistosos que se seguiram ao Euro 2025, em parte devido ao grande número de lesões com que a Inglaterra estava lidando na época, mas também porque era uma chance de experimentar antes do retorno das partidas competitivas. Jogadoras como Lucia Kendall e Maya Le Tissier, por exemplo, pareciam ter subido na hierarquia nesses jogos, nos quais nada menos que cinco estreias foram concedidas.

Como a maioria das estrelas lesionadas retornou à seleção inglesa este mês, estávamos prontos para descobrir o quanto Wiegman ficou impressionada com aquelas que tiveram suas chances nos amistosos. Também veríamos mais algumas experiências, devido ao grande favoritismo das Lionesses nesses confrontos. Sim, era provável que a treinadora da Inglaterra escalasse um time quase completo nas duas ocasiões, mas quem seriam as exceções? Quem seriam as titulares surpresa? Quem seria a primeira a sair do banco?

À medida que as campeãs europeias mostravam sua força na vitória por 6 a 1 sobre a Ucrânia, seguida por uma impressionante vitória por 2 a 0 sobre a Islândia, não se tratava apenas das jogadoras em ascensão que tentam se destacar nas Lionesses no início de um novo ciclo de torneios. Com o próximo jogo da Inglaterra contra a Espanha no Estádio de Wembley, também havia jogadoras consagradas tentando garantir seu lugar na escalação inicial para essa partida importante.

Wiegman tem à sua disposição um dos melhores e mais completos elencos do futebol mundial e precisará usar isso para derrotar as campeãs mundiais, em um grupo de qualificação que tem apenas uma vaga automática disponível para a Copa do Mundo. Mas a quem ela recorrerá para essa partida? Esta semana nos deu uma ideia um pouco mais clara.

Então, com a poeira baixando após duas vitórias fantásticas, quem ganhou destaque nesta seleção inglesa? E quem parece estar em uma ligeira tendência de queda? A GOAL seleciona as vencedoras e perdedoras do primeiro acampamento das Lionesses de 2026...

    VENCEDORA: Georgia Stanway

    Que semana incrível para Georgia Stanway. Com sua transferência para o Arsenal se aproximando, a meio-campista mostrou por que será uma contratação de elite para os Gunners, marcando três gols em dois jogos e ajudando as Lionesses a terem um início perfeito na campanha de qualificação para a Copa do Mundo.

    A variedade de gols marcados por Stanway foi particularmente impressionante. Houve um pênalti bem executado, o 14º em 14 tentativas com a camisa da Inglaterra, que ajudou sua equipe a restabelecer uma vantagem confortável sobre a Ucrânia, antes da conclusão espetacular de seu segundo gol, quando a jogadora de 27 anos mandou uma bola no ângulo superior.

    No entanto, o gol de Stanway contra a Islândia no sábado pode ter sido o melhor de todos. Ao receber um cruzamento de Lucy Bronze pouco antes de ele atingir o chão, a técnica em seu voleio perfeito foi impecável, garantindo os três pontos no City Ground.

    Stanway não tinha muito a provar esta semana. Ela é uma das principais jogadoras do meio-campo da Inglaterra há anos e é uma das primeiras nomes na escalação. Mas ela lembrou a todos por que isso acontece, ao mesmo tempo em que subiu na lista de artilheiros recordistas das Lionesses. Ela agora é a oitava na lista, com 32 gols, apenas um atrás de Karen Carney e Eni Aluko. Com muitos anos pela frente, Stanway ainda pode subir bastante na tabela.

    VENCEDORA: Jess Park

    Jess Park foi uma das figuras mais interessantes desta seleção inglesa que chegou ao seu primeiro estágio de 2026. Em grande forma pelo Manchester United após uma transferência surpreendente do Manchester City no verão, a jogadora de 24 anos tem se destacado em uma função mais livre, que lhe permite ocupar qualquer espaço que aparecer. Isso se encaixa perfeitamente em sua criatividade e resultou na temporada mais produtiva de sua carreira, em termos de gols e assistências.

    Mas como isso se traduziria no nível da Inglaterra? Park seria colocada em uma posição em que tivesse liberdade semelhante? Ou isso teria que ser um pouco mais restrito no futebol internacional? As Lionesses eram as grandes favoritas para os dois jogos, com certeza, mas a animada atacante teve a oportunidade de se expressar em duas partidas como titular, já que fez muito para conquistar seu espaço na escalação inicial da Inglaterra.

    Park começou a partida contra a Ucrânia na ala, mas teve liberdade para se movimentar e mostrou sua qualidade com dois gols muito diferentes: um simples toque após um bom movimento sem bola e outro um belo chute que passou por cima da cabeça da goleira. Ela foi mais discreta contra a Islândia, mas isso pareceu mais devido ao fato de a Inglaterra estar tendo muito sucesso pelas laterais e, como resultado, não jogando tanto pelo meio.

    Ella Toone voltará ao time em breve, assim como Beth Mead, duas jogadoras que estavam lesionadas desta vez, mas que frequentemente começavam à frente de Park nas pausas internacionais. No entanto, a estrela do United mostrou seu valor quando teve a oportunidade esta semana e espera ter feito o suficiente para começar como titular contra a Espanha na próxima partida.

    PERDEDORA: Grace Clinton

    Esta temporada realmente não saiu como planejado para Grace Clinton. Depois de desfrutar de uma temporada de destaque enquanto estava emprestada ao Tottenham, conquistando suas primeiras convocações para a seleção inglesa, e depois de confirmar seu talento com uma campanha brilhante de volta ao seu clube original, o Manchester United, a jovem meio-campista foi transferida para o Manchester City no verão, com Park indo para o outro lado. Enquanto Park prosperou desde a transferência e se destacou como uma das atacantes mais em forma da Europa, Clinton tem lutado para conseguir entrar em campo na maior parte do tempo.

    Parte disso se deve a lesões. A jogadora de 22 anos teve um problema físico quando chegou ao time azul de Manchester, o que atrasou seu início no clube, e depois uma contusão em outubro a deixou fora dos primeiros jogos da Inglaterra após a Euro 2025. Mas ela está em forma desde então e ainda assim tem lutado para entrar no time líder do City, tendo sido titular em apenas duas partidas da Superliga Feminina nesta temporada.

    Isso agora está tendo um efeito cascata nas Lionesses. Embora tenha sido convocada para o elenco de 25 jogadoras deste mês, Clinton ficou de fora da equipe de 23 jogadoras que enfrentou a Ucrânia na terça-feira e não teve nenhum minuto de jogo contra a Islândia no sábado, com Wiegman observando sua falta de tempo de jogo ao falar com a mídia antes da última partida.

    “Ela não pode realmente controlar isso. O que ela pode controlar é seu próprio desenvolvimento e assumir a responsabilidade por ele, e é isso que ela está fazendo”, disse Wiegman. “Ela está trabalhando muito e temos essas conversas porque, claro, para mim, ela está em uma parte de sua jornada em que realmente precisa de minutos em campo.

    Ela tem respondido muito bem. Também tivemos essa conversa no último estágio, porque naquela altura ela regressou de uma lesão e não teve muitos minutos de jogo. Conversamos constantemente e, até agora, ela tem respondido muito bem porque quer melhorar e quer mostrar o que é capaz de fazer, claro.”

    Não é uma posição fácil para Clinton, especialmente com o número limitado de jogos do City este ano devido à ausência de competições europeias e à concorrência particularmente alta por sua vaga na seleção inglesa.

    A boa notícia é que este não é um ano de grandes torneios, o que significa que não haverá um impacto devastador por causa da falta de tempo de jogo no momento. É muito provável que o quadro seja totalmente diferente na próxima temporada, quando o City terá um calendário mais cheio e Clinton terá mais chances de mostrar seu valor.

    Mas é frustrante, e essa jovem jogadora talentosa está perdendo minutos em um momento crucial de sua carreira, algo que ela espera poder compensar no devido tempo.

    VENCEDORA: Laura Blindkilde Brown

    Para muitos, foi estranho que Laura Blindkilde Brown tenha jogado tão poucos minutos nos quatro amistosos que se seguiram à vitória da Inglaterra no Euro 2025. A jogadora de 22 anos tem sido uma revelação absoluta no Man City nesta temporada, sendo titular em 14 das 16 partidas do líder da liga na WSL e se destacando como uma das melhores meio-campistas da divisão neste ano. Mas tanto Kendall quanto Missy Bo Kearns foram titulares à sua frente nas últimas partidas das Lionesses em 2025, com Blindkilde Brown fazendo apenas uma aparição como substituta nessas quatro partidas.

    Sua titularidade na vitória sobre a Ucrânia na terça-feira, então, parecia muito atrasada. Isso não se deve apenas ao desempenho recente da jovem, mas também à regularidade com que ela tem participado das Lionesses nos últimos 18 meses e às poucas oportunidades que teve, apesar disso. Essa foi apenas sua segunda partida como titular pela Inglaterra e sua terceira participação pela seleção.

    Blindkilde Brown não esteve no seu melhor contra a Ucrânia. Ela tem jogado principalmente no que é quase um meio-campo de duas mulheres com Yui Hasegawa no City nesta temporada, com Vivianne Miedema vagando livremente à frente da dupla mais recuada, que alterna entre ficar mais atrás e avançar. Na terça-feira, ela estava na posição 10 e jogava contra um bloqueio baixo e teimoso. Às vezes, também ficava evidente o quão pouco ela havia jogado com as colegas, que não estavam em sintonia com seus movimentos sem a bola.

    Mas ainda assim foi uma atuação sólida de Blindkilde Brown, na qual ela mostrou lampejos de sua qualidade e trabalhou muito. Considerando as poucas oportunidades que ela teve com a camisa da Inglaterra, jogar 90 minutos foi muito positivo, assim como o fato de ela ter conquistado outra participação como substituta contra a Islândia, dobrando seu total de partidas pelas Lionesses em apenas uma semana.

    Ela também deve receber muitos comentários sobre como progredir a partir daqui, já que busca aumentar sua importância na seleção nacional. 

    VENCEDORA: Leah Williamson

    A última vez que os torcedores ingleses viram Leah Williamson em ação pelas Lionesses foi no verão passado, quando ela ergueu o troféu da Eurocopa pela segunda vez em três anos. A capitã não pôde participar dos dois campos de treinamento de seu país após o torneio, devido a um problema no joelho sofrido durante a competição, mas nesta semana ela voltou a vestir a camisa da Inglaterra pela primeira vez em oito meses — e estava ótima.

    Williamson só voltou a jogar pelo Arsenal em 13 de dezembro e, desde então, vem recuperando lentamente sua forma física, jogando 90 minutos contra o Manchester United em 10 de janeiro, antes de disputar outra partida completa pouco antes deste acampamento, na vitória da FA Cup sobre o Bristol City.

    Compreensivelmente, a Inglaterra não a colocou de volta em ação muito rapidamente nesta semana. Williamson jogou 45 minutos contra a Ucrânia na terça-feira e, embora as Lionesses não tenham marcado enquanto ela estava em campo, alguns dos passes que ela deu da defesa para tentar ajudar a equipe a abrir o placar foram excelentes. Ela aproveitou isso contra a Islândia, desta vez jogando os 90 minutos completos, e a capitã foi ainda melhor, destacando sua importância para a equipe com uma atuação influente.

    Para Williamson, ter esse tempo de jogo e mostrar um desempenho tão bom foi extremamente valioso, especialmente com alguns jogos importantes pela frente tanto para a Inglaterra quanto para o Arsenal, que ainda tem chances de defender seu título da Liga dos Campeões antes do fim da temporada.

    PERDEDORA: Niamh Charles

    Nesta mesma época no ano passado, Niamh Charles tinha garantida a vaga de lateral esquerda da Inglaterra. A estrela do Chelsea começou sua carreira como atacante, brilhando como ponta ou camisa 10 no clube de sua infância, o Liverpool, mas foi adaptada para a lateral esquerda após sua transferência para Londres, atendendo às necessidades do Blues e, posteriormente, da Inglaterra, que carecia de opções óbvias para a posição durante os quatro anos e meio do reinado de Wiegman.

    Charles foi titular em todos os quatro primeiros jogos das Lionesses em 2025, com seu desempenho na vitória por 1 a 0 sobre a Espanha em Wembley destacando as razões pelas quais Wiegman seguiu os passos da ex-técnica do Chelsea, Emma Hayes, e optou por utilizá-la em uma função defensiva.

    No entanto, Wiegman também estava experimentando outras ideias para a Euro 2025, buscando uma jogadora canhota para essa posição e avaliando outras opções em geral, depois que Charles teve uma queda no tempo de jogo que poderia causar problemas. Ela pensou em colocar Alex Greenwood, ex-lateral-esquerda, e Jess Carter, capaz de jogar em qualquer posição na defesa, no lado esquerdo da defesa para que pudessem se alternar quando necessário, trocando entre as funções de zagueira central esquerda e lateral-esquerda. 

    A Euro 2025 acabou com Greenwood desempenhando uma função mais auxiliar de lateral, e embora isso tenha ajudado a Inglaterra a sair vitoriosa, parecia uma solução provisória. Afinal, Greenwood tem seu melhor desempenho como zagueira central. 

    Como resultado, Wiegman convocou uma série de novas opções para a lateral esquerda desde a Eurocopa. Taylor Hinds, que se transferiu do Liverpool para o Arsenal no verão, mudou sua lealdade de volta da Jamaica; Anouk Denton, capaz de jogar como lateral ou ala em ambos os lados, teve oportunidades; e Poppy Pattinson é a mais recente a ter uma chance, estreando na vitória sobre a Ucrânia.

    De repente, Wiegman tem opções, e opções naturais, que são canhotas. Onde isso deixa Charles? Este era o seu lugar, mas agora ela tem muita concorrência surgindo. Nenhuma delas conseguiu garantir a vaga ainda, mas Charles, que não joga desde dezembro devido a uma lesão, tem algo a provar quando voltar a estar em forma.

    VENCEDORA: Ellie Roebuck

    Ellie Roebuck foi uma vencedora deste grupo assim que a seleção foi anunciada, há duas semanas e meia. A jogadora de 26 anos foi uma figura constante na seleção Lionesses por muitos anos e fez parte do grupo que venceu a Euro 2022 e chegou à final da Copa do Mundo Feminina de 2023. No entanto, ela sofreu um tipo de derrame poucos meses após o último torneio, o que a deixou sem saber se voltaria a jogar futebol.

    Roebuck voltou aos gramados com o Barcelona durante a temporada 2024-25, mas jogava pouco, o que significava que não seria convocada pela Inglaterra. Então, no verão, ela se juntou ao Aston Villa e, nas últimas semanas, está vencendo a batalha para ser a titular do clube, começando à frente da internacional canadense Sabrina D'Angelo e desfrutando de sua primeira experiência como titular desde a temporada 2022-23.

    Isso abriu caminho para um retorno adequado à seleção inglesa. Roebuck foi convocada como substituta por lesão em novembro para sua primeira participação com as Lionesses em dois anos e ganhou uma convocação completa para este acampamento, com Khiara Keating caindo para a seleção sub-23 devido à falta de minutos no Manchester City.

    Depois de tudo o que ela passou, é ótimo ver Roebuck, agora a segunda goleira com mais partidas pela Inglaterra, atrás apenas de Hannah Hampton, de volta ao time. E com as situações contrastantes em que ela e Keating se encontram, ela também tem uma oportunidade fantástica de permanecer no time.

    PERDEDOR: Maya Le Tissier

    Os estágios da Inglaterra no final de 2025 foram muito importantes para Le Tissier. Há muito considerada uma lateral direita aos olhos de Wiegman, apesar de ser uma das melhores zagueiras da WSL, a capitã do Manchester United teve várias oportunidades em sua posição preferida nos amistosos pós-Eurocopa, sendo titular em três jogos como zagueira central e passando para essa posição no meio do quarto jogo. Para uma jogadora que tinha apenas oito partidas pela seleção antes desses jogos, começar as quatro foi muito positivo, deixando claro que ela deve ser considerada uma das principais opções de zagueira central de Wiegman.

    Este mês, então, foi um pouco de um revés nesse sentido. Le Tissier começou a partida contra a Ucrânia e jogou bem, mas atuou na lateral direita. Em seguida, na partida contra a Islândia, ela ficou no banco, com Esme Morgan, que está fora de temporada antes do início da liga nos EUA na próxima semana, sendo escolhida à sua frente como opção de zagueira central.

    Houve tantas lesões que a Inglaterra teve que lidar após a Eurocopa. Em termos de zagueiras centrais, Williamson, Greenwood e Lotte Wubben-Moy tiveram problemas, a adolescente Katie Reid sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior poucos dias depois de ser convocada pela primeira vez para a seleção principal e Carter recebeu um período de descanso após um ano exigente pelo clube e pela seleção. Isso ajudou a pavimentar o caminho para Le Tissier deixar sua marca no centro. Esta semana, porém, foi um lembrete de que, quando todas estão em forma, a capitã do United volta a cair na hierarquia das zagueiras centrais.

