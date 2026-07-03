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Georgia Stanway Bayern Arsenal transfer gfx 16:9Getty Images/GOAL
Ameé Ruszkai

Traduzido por

Georgia Stanway oferece uma solução de primeira linha para o problema no meio-campo do Arsenal, enquanto os Gunners buscam o primeiro título da WSL em oito anos: o GOAL avalia as principais contratações da janela de transferências de verão feminina de 2026

Futebol feminino
Arsenal Women
G. Stanway
Bayern Munich
London City Lionesses
North Carolina Courage
Manchester United Women
A. Medina
Atletico Madrid Femenino
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S. Kerr
Chelsea FC Women
NWSL
Real Madrid Femenino
Felicia Schroeder
M. Earps
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C. Weir
Manchester City Women
B. Mead
WSL
K. McCabe
Paris Saint Germain
BK Haecken FF
Especiais e Opinião
E. Parkinson
N. Anyomi
Valadares Gaia
Eintracht Frankfurt

Chegou. A janela de transferências de verão de 2026 já está aberta e promete ser extremamente agitada no futebol feminino, com várias estrelas de mudança. Há também muitos rumores e notícias sobre transferências que já circulam há algum tempo, parecendo restar apenas os anúncios oficiais, enquanto, como sempre, também haverá algumas surpresas ao longo do caminho.

Tivemos muitos casos assim no ano passado, quando o Manchester United e o Manchester City fizeram uma espécie de troca, com Grace Clinton e Jess Park mudando de clube, enquanto o London City Lionesses estabeleceu um novo recorde mundial com a contratação de Grace Geyoro, vinda do Paris Saint-Germain.

Devemos estar atentos a grandes valores de transferência novamente neste verão, já que a fenômeno sueca Felicia Schroder já se juntou ao Real Madrid em uma negociação que supera em muito o valor pago por Geyoro.

Schroder é uma das jogadoras com contrato em vigor que está de mudança, com nomes como a atacante do PSG Romee Leuchter e a atacante do Chelsea Mayra Ramirez entre outras que podem sair se seus clubes receberem a oferta certa. Isso sem contar todas as jogadoras sem contrato que assinarão com novos clubes, com o trio do Barcelona — Mapi Leon, Ona Batlle e Salma Paralluelo — pronto para novos desafios.

Algumas transferências acabam sendo positivas para todas as partes, mas muitas não, com as decisões de pelo menos um dos clubes — ou talvez até mesmo da jogadora — causando espanto. O GOAL está aqui, então, para garantir que você saiba quem saiu ganhando em cada grande negócio do futebol feminino. Ao longo da janela de transferências de verão, avaliaremos cada transferência à medida que ela ocorrer, permitindo que você acompanhe as grandes vencedoras — e perdedoras — da entressafra.

Confira todas as nossas avaliações abaixo e conte para a gente o que você achou na seção de comentários...

  • Georgia Stanway Arsenal signing 2026Alex Burstow/Arsenal FC via Getty Images

    3 de julho: Georgia Stanway (do Bayern de Munique para o Arsenal)

    Para o Bayern de Munique: Perder Stanway é, sem dúvida, um golpe para o Bayern de Munique. A jogadora da seleção inglesa tem sido fantástica para o clube nos últimos quatro anos e será difícil substituí-la. No entanto, o Bayern já sabia da saída dela há algum tempo — o anúncio foi feito em janeiro —, então teve tempo de sobra para refletir sobre as medidas que pode tomar na janela de transferências para reforçar um meio-campo que já conta com um elenco bastante robusto. É um golpe, mas não catastrófico. Nota: D

    Para o Arsenal: Os Gunners têm dependido demais de Kim Little e Mariona Caldentey nas funções mais recuadas do meio-campo, e a chegada de Stanway ajuda a resolver essa questão. Com Kyra Cooney-Cross também no clube e Geraldine Reuteler prevista para se juntar ao time em breve, Renee Slegers terá muitas opções de grande qualidade para rodar nessas posições, garantindo bastante descanso às jogadoras, adaptando-se a diferentes desafios e assegurando que a dependência de certas jogadoras seja reduzida. Stanway traz grande experiência, talento e versatilidade enquanto o Arsenal busca seu primeiro título da WSL em oito anos. Nota: A

    Sobre Stanway: Quando Stanway se juntou ao Bayern, ela precisava, de certa forma, colocar sua carreira de volta nos trilhos, após um final decepcionante de sua passagem pelo Man City. Ela conseguiu isso e muito mais na Alemanha, consolidando-se como uma jogadora fundamental para a Inglaterra e uma das melhores meio-campistas do mundo nesse processo. Agora, ela volta para casa para jogar na melhor liga da Europa, a WSL, por um time que, no ano passado, conquistou a Liga dos Campeões. Esse é o troféu que ainda não conquistou e para o qual ela pode ter mais chances de conquistar com essa transferência, considerando o histórico recente do Arsenal na UWCL, mesmo que os títulos nacionais não venham tão facilmente quanto em Munique. Nota: B

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  • Nicole Anyomi London City Lionesses signing 2026Getty Images

    2 de julho: Nicole Anyomi (do Eintracht Frankfurt para o London City Lionesses)

    Para o Eintracht Frankfurt: Este será um verão interessante para o Frankfurt. Anyomi é uma das quatro jogadoras-chave que deixarão o clube sem custo, e talvez seja a mais difícil de substituir, após marcar 13 gols e dar seis assistências em 20 partidas como titular na Bundesliga na última temporada. O clube vem fazendo muitas coisas positivas fora de campo e terminou em terceiro lugar nas últimas cinco temporadas, garantindo consistentemente a classificação para as competições europeias. No entanto, descobrir como reter jogadoras como Anyomi é fundamental para o futuro. O Eintracht, pelo menos, tem um bom histórico em encontrar substitutas para quem sai e precisará estar no seu melhor novamente no mercado de transferências para garantir que não seja muito prejudicado. Nota: D

    Para o London City Lionesses: Se o London City quiser dar um salto adiante e realmente disputar as primeiras posições na WSL, além de buscar sucesso nas competições nacionais, será importante contar com mais jogadoras capazes de mudar o jogo no terço final do campo, já que apenas uma jogadora do elenco atingiu dois dígitos em gols e assistências na última temporada. Os números de Anyomi no campeonato de 2025-26 são mais do que o dobro do que qualquer outra jogadora, exceto Freya Godfrey, conseguiu no London City, e ela espera manter essa forma na Inglaterra. Será que ela se encaixa perfeitamente no estilo de Eder Maestre? Talvez não, mas ela é uma ameaça constante que oferece algo diferente. Nota: B

    Para Anyomi: Clubes maiores foram associados a Anyomi na preparação para este verão, incluindo Bayern de Munique, PSG e Paris FC — todos os quais disputarão a Liga dos Campeões na próxima temporada, ao contrário do London City. No entanto, o sucesso em competições de copa não parece totalmente fora de questão para o time inglês na próxima temporada, especialmente com as mudanças que estão por vir na Copa da Liga, e provavelmente há uma garantia maior de um papel mais de destaque nesse projeto empolgante, que conta com alguns nomes realmente de peso no elenco. Nota: B-

  • Erica Parkinson North Carolina Courage signing 2026Katie Schroeck/North Carolina Courage

    1º de julho: Erica Parkinson (do Valadares Gaia para o North Carolina Courage)

    Para o Valadares Gaia: Embora o clube não tivesse ilusões de que manter Parkinson a longo prazo nunca fosse provável, isso não impede que a saída da jovem e promissora estrela do Valadares seja um golpe duro. Para piorar a situação, o clube também não receberá nenhuma quantia pela transferência de Parkinson, o que torna ainda mais difícil substituí-la. O Valadares, pelo menos, conquistou algumas conquistas incríveis durante a passagem dela pelo clube, chegando à final da Taça da Liga neste ano e terminando duas vezes consecutivas entre as cinco primeiras colocadas na Liga BPI. Nota: D

    Para o North Carolina Courage: Parkinson é uma das jogadoras jovens mais talentosas do planeta, e o North Carolina Courage não só garantiu sua contratação, como também assinou um contrato de três anos com opção de renovação por mais um. O clube teve um início decente na temporada da NWSL, mas tem faltado criatividade em alguns momentos, e isso é certamente algo que Parkinson pode ajudar a resolver. O técnico Mak Lind trabalhava anteriormente no Hacken, onde supervisionou o desenvolvimento de uma série de jovens jogadoras talentosas que, desde então, deram passos importantes em suas carreiras, incluindo a nova atacante do Real Madrid, Felicia Schroder. Ele deve ser a pessoa certa para ajudar Parkinson a alcançar novos patamares também. Nota: A

    Para Parkinson: Ao ingressar em um clube liderado por um técnico com excelente reputação no desenvolvimento de jovens talentos, esta é uma jogada fantástica para Parkinson. O Courage possui o terceiro elenco mais jovem da divisão — média que provavelmente ficará ainda mais baixa com a chegada da jogadora de 18 anos —, mas ainda conta com várias veteranas muito importantes para orientar essas jogadoras inexperientes, tornando-se um bom ambiente para ela se integrar. A NWSL também será muito diferente em termos de estilo e exigência do que Parkinson está acostumada em Portugal, o que deve ajudar a aprimorar um pouco mais seu jogo e forçá-la a trabalhar em alguns de seus pontos fracos. É difícil encontrar muitas falhas na escolha que ela fez para sua primeira grande transferência. Nota: A

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  • Andrea Medina Man Utd Women signing 2026Manchester United via Getty Images

    1º de julho: Andrea Medina (do Atlético de Madrid para o Manchester United)

    Para o Atlético de Madrid: É uma pena que o Atlético perca Medina em uma transferência sem custos, já que a jogadora de 22 anos teve uma evolução maravilhosa no clube nos últimos quatro anos. Substituir sua consistência e confiabilidade não será fácil para o time espanhol, e ela também estava começando a assumir um papel cada vez mais de líder na equipe. Uma perda difícil, mas que reflete a situação atual do Atlético, após terminar em quinto lugar na Liga F, apesar de uma campanha promissora na Liga dos Campeões. Nota: F

    Para o Man Utd: Medina passou a maior parte de sua carreira como lateral-esquerda, mas essa transferência pode muito bem sugerir que ela passará a atuar com mais frequência na posição de zagueira central, na qual atuou no final de sua última temporada no Atlético. O United já conta com uma excelente opção na lateral-esquerda, Anna Sandberg, e a chegada de Medina significa que há profundidade no elenco atrás da internacional sueca, além de mais uma opção na zaga central. Medina atuou principalmente no meio da zaga enquanto fazia parte de uma defesa com três jogadoras, ao passo que o United joga com uma defesa de quatro; portanto, será interessante ver como ela se adaptará caso venha a ocupar essa posição com mais frequência. A profundidade de elenco foi vital para os Red Devils nesta janela de transferências; Medina traz isso, além de versatilidade, qualidade e o potencial para se tornar ainda melhor. Nota: A

    Para Medina: Este é mais um grande passo na carreira de Medina, que vem melhorando constantemente. Depois de se firmar na Liga F com o Real Betis, ela deu o salto para um time na parte de cima da tabela, o Atlético de Madrid, e agora parte para talvez a melhor liga do futebol feminino, e para um time que disputa as primeiras posições. Como ela se encaixará neste time, porém, é fascinante. Os indícios sugerem que ela, no mínimo, alternará entre as posições de zagueira central e lateral-esquerda, o que lhe permitirá ampliar sua experiência na primeira função. Se isso lhe convém tanto quanto a função mais aberta, especialmente em uma defesa com quatro jogadoras, só o tempo dirá. Nota: B+

  • Sam Kerr Gotham 2026 announcementDevon Cafaro/Gotham FC

    29 de junho: Sam Kerr (do Chelsea para o Gotham)

    Pelo Chelsea: Por um tempo, a saída de Kerr do Chelsea parecia inevitável e compreensível. Tendo retornado de uma ausência de 20 meses devido a uma lesão no início da temporada 2025-26, a jogadora da seleção australiana teve dificuldades para garantir uma vaga constante no time titular de Sonia Bompastor, já que a treinadora francesa preferia opções menos naturais na posição de centroavante. No entanto, assim que Kerr voltou ao time após a Copa da Ásia, ela não parou mais de marcar gols, encerrando a campanha com uma sequência de sete gols em sete jogos. Aos 32 anos, ela não era a solução de longo prazo para a posição de camisa 9, mas haveria algum acordo de curto prazo que pudesse ter sido feito, especialmente com tantas dúvidas em torno da posição de atacante no Chelsea? Talvez não, dada a demanda que sempre existiria por Kerr em outros clubes. Teria sido preferível que o Blues a mantivesse no time, mas, de qualquer forma, sempre seriam necessários mais reforços. Nota: C

    Para o Gotham: Apesar de estar confortavelmente entre as equipes classificadas para os play-offs nas primeiras semanas da nova temporada da NWSL, o Gotham marcou um número incrivelmente baixo de gols, com 12 em 11 jogos, ocupando a quinta pior posição da divisão. A contratação de uma jogadora como Kerr deve ajudar a resolver isso. Esther Gonzalez tem sido muito prolífica para a equipe nos anos anteriores, mas vem enfrentando dificuldades este ano; não é surpresa que Juan Carlos Amoros tenha agido para trazer outra opção de atacante central de ponta, Kerr, assim que ela ficou disponível. É uma ótima contratação para uma equipe que precisa marcar mais gols se quiser manter seu título do Campeonato da NWSL. Nota: B

    Para Kerr: Após uma última temporada de altos e baixos no Chelsea, e logo após uma lesão de longa duração, é importante que Kerr volte a jogar regularmente, especialmente com a Copa do Mundo no ano que vem. Será que ela terá um papel de destaque no Gotham? Ou será que ela e Gonzalez dividirão as funções como número 9? O tempo de jogo não é tão garantido quanto talvez fosse em outros clubes, mas Kerr tem muita qualidade e terá a chance de demonstrá-la, especialmente com Gonzalez passando por dificuldades para recuperar a forma e Kerr parecendo se encaixar melhor no estilo de Amoros. Também vale a pena destacar os aspectos positivos dessa mudança para a jogadora de 32 anos, o que a torna ainda mais sensata. Ela e sua parceira, Kristie Mewis, acabaram de ter um filho, e a família de Mewis é de Massachusetts, que não fica tão longe assim de Nova York. Nota: B

  • Felicia Schroder Hacken Women 2026Getty Images

    23 de junho: Felicia Schroder (do Hacken para o Real Madrid)

    Para o Hacken: a Damallsvenskan da Suécia tornou-se, nos últimos anos, uma espécie de liga formadora, daquelas que desenvolvem jovens talentos de forma brilhante, mas que sempre acabam vendendo-os para clubes maiores e mais ricos em ligas maiores e mais ricas. Dessa forma, o Hacken sempre soube que não poderia manter Felicia Schroder para sempre, e o prazo de sua permanência na Suécia foi imediatamente reduzido na última temporada, quando ela marcou a impressionante marca de 30 gols no campeonato. É difícil achar que o clube não tenha aproveitado ao máximo o tempo que passou com a jovem, no entanto. Schroder ajudou o Hacken a conquistar seu primeiro título do campeonato em cinco anos e uma conquista europeia na primeira edição da Copa da Europa, antes de partir por uma quantia absolutamente astronômica de cerca de € 1,5 milhão (£ 1,3 milhão/$ 1,7 milhão). É um golpe perdê-la, mas o Hacken não se saiu nada mal nessa negociação. Nota: B

    Para o Real Madrid: Será este um sinal de que o Real Madrid está finalmente demonstrando o tipo de ambição necessária para diminuir a diferença em relação ao Barcelona? As “Las Blancas” têm sido rotineiramente criticadas pela falta de ímpeto ao longo dos anos, ficando constantemente em segundo plano na Espanha, enquanto muitas grandes estrelas partiram ao mesmo tempo, como Olga Carmona, Esther Gonzalez e, neste verão, tanto Caroline Weir quanto Naomie Feller. No entanto, investir pesado em uma das melhores jogadoras jovens do mundo representa uma possível virada. Schroder é uma estrela e dá todos os sinais de que será capaz de manter esse nível ao dar um passo adiante, contribuindo com os gols necessários para uma equipe que careceu dessa consistência por parte da atacante central na última temporada. Ela também tem potencial para melhorar e, assim como Linda Caicedo, o Real espera que ela se torne uma jogadora de nível mundial em Madri. Nota: A

    Para Schroder: Apesar das críticas a Madri, esta parece ser uma boa jogada para Schroder. Ela deve ser a atacante central titular da equipe, terá contato com uma liga de ponta e disputará regularmente a Liga dos Campeões, e haverá um aumento na pressão e nas expectativas em relação a ela, mas não tão grande quanto poderia ter sido. O Real de Madrid também tem um histórico decente na formação de jovens jogadoras, sendo Caicedo um exemplo de destaque. Apesar de algumas saídas importantes, o elenco que apoia Schroder também não é ruim, e será certamente fascinante observar como ela se articula com Caicedo, em particular. Nota: B+

  • Mary Earps London City LionessesLondon City Lionesses

    19 de junho: Mary Earps (do Paris Saint-Germain para o London City Lionesses)

    Para o PSG: Essa foi uma transferência que não deu muito certo para o PSG e para Earps. A goleira chegou ainda sendo uma das melhores em sua posição, mas não conseguiu manter um nível de classe mundial de forma consistente na França, cometendo alguns erros de grande repercussão. Não ajudou o fato de o clube, em geral, ter passado por uma verdadeira turbulência na mesma época; Earps não foi, de forma alguma, responsável pelos fracassos da equipe, enquanto jogadoras importantes deixaram o clube, partidas decisivas foram perdidas e ocorreram mais mudanças na comissão técnica. No fim das contas, não é surpresa que as duas partes decidam se separar com o término do contrato de Earps, com pouca perda para o PSG, mas nada ganho. Nota: C

    Para o London City: Foi uma primeira temporada sólida na WSL para o London City e, para dar continuidade a isso, a posição de goleira parecia algo a ser reforçado. Entre as goleiras que atuaram por pelo menos 750 minutos, Elene Lete teve a segunda pior porcentagem de defesas da liga na última temporada, sofrendo 6,8 gols a mais do que deveria, o maior número da divisão, de acordo com as estatísticas de gols esperados. Earps tem mais experiência do que a jogadora de 24 anos, que pode aprender muito com sua nova companheira de equipe após um primeiro ano de altos e baixos na WSL, e ela certamente alcançou patamares mais altos em uma carreira reconhecidamente mais longa. Será que Earps conseguirá recuperar esse nível ao retornar à Inglaterra? É isso que o London City espera. O tempo dirá se isso vai acontecer, mas o clube pelo menos tentou melhorar uma área do elenco que precisava ser reforçada. Nota: B

    Para Earps: Se Earps quiser voltar a ser uma das melhores em sua posição de forma consistente, afastar-se do circo do PSG provavelmente não é uma má ideia. Embora a ex-jogadora da seleção inglesa tenha falado muito sobre o que aprendeu, como jogadora e como pessoa, ao viver uma nova experiência na França, o PSG pode ser caótico e tem se mostrado constantemente abaixo das expectativas à sombra do Lyon ao longo dos anos. Earps espera que o ambiente ambicioso do London City possa ajudá-la a redescobrir sua excelente forma, além de ter a certeza de que assinará um bom contrato à medida que o crepúsculo de sua carreira se aproxima. Nota: B

  • Caroline Weir Real Madrid Women 2025-26Getty Images

    16 de junho: Caroline Weir (do Real Madrid para o Lyon)

    Para o Real Madrid: um indicativo de onde o projeto da equipe feminina se encontra. Weir é, sem dúvida, a maior jogadora a defender as “Las Blancas”, tamanha a consistência notável de seu desempenho desde que chegou ao clube em 2022. No entanto, ela se despede sem ter conquistado nenhum título em quatro anos na capital espanhola, com o Madrid ainda muito atrás do Barcelona na disputa pelos títulos nacionais e um degrau abaixo da elite europeia. Para manter talentos de ponta como Weir, o Real simplesmente precisa melhorar o desempenho da equipe feminina. Sua saída será uma perda enorme. Nota: F

    Para o Lyon: Uma contratação fantástica a título gratuito para o vice-campeão da Liga dos Campeões deste ano. Weir é uma jogadora decisiva no nível de elite, com vasta experiência e qualidade comprovada nos maiores palcos, o que pode ajudar o time do Lyon, que busca encerrar uma espera de quatro anos por mais um título europeu. Com a saída de Lindsey Heaps, a jogadora da seleção da Escócia também ajuda a reforçar o meio-campo, em uma contratação simplesmente excelente para o gigante francês. Nota: A

    Para Weir: Depois de ter sido consistentemente brilhante durante sua passagem por Madri, mas sem nunca ter conquistado nenhum título para comprovar isso, Weir merece essa transferência, do tipo que deve levá-la a levantar muitos troféus. Ela já jogou por grandes clubes antes, atuando pelo Arsenal e pelo Manchester City durante sua passagem pela Inglaterra antes de se transferir para Madri, e agora tem a chance de subir a um nível totalmente diferente, representando o clube oito vezes campeão europeu. É uma transferência que, considerando os palcos em que o Lyon atua, deve fazer com que a jogadora de 30 anos receba mais reconhecimento por seu talento também. Nota: A

  • Beth Mead Man City unveiling 2026Manchester City FC

    12 de junho: Beth Mead (do Arsenal para o Man City)

    Pelo Arsenal: Embora os Gunners já estivessem preparados para se despedir de vários jogadores do time titular neste verão, já que uma série de contratos chegava ao fim, relatos indicavam que Mead era uma das jogadoras cujo contrato estava chegando ao fim e que o clube desejava manter no elenco. Apesar de não ter sido titular garantida na última temporada, a jogadora da seleção inglesa ainda assim foi muito eficaz e contribuiu bastante, tanto com a posse de bola quanto sem ela, para o bicampeão europeu. O Arsenal, porém, não conseguiu igualar a duração do contrato oferecido pelo Manchester City, o que significou uma despedida indesejada. Encontrar uma substituta à altura será fundamental neste verão, já que muita criatividade e poder ofensivo deixaram o norte de Londres como resultado dessa transferência. Nota: D

    Para o Man City: As laterais do Man City estão bem servidas, o que torna essa contratação, até certo ponto, surpreendente para muitos. Um contrato de três anos para uma jogadora que acabou de completar 31 anos também sempre vai causar espanto. Mas Mead vem apresentando um desempenho consistentemente bom no mais alto nível há anos e traz confiabilidade, experiência e mentalidade vencedora para as novas campeãs da WSL. Se o City quiser disputar títulos nacionais novamente na próxima temporada, precisará de um elenco mais profundo, já que o retorno à Liga dos Campeões também está por vir. Mead, que é versátil o suficiente para atuar em toda a linha de frente, traz exatamente isso. Nota: B

    Para Mead: Com a Copa do Mundo se aproximando no ano que vem, o tempo de jogo será vital para Mead nesta próxima temporada se ela quiser desempenhar um papel fundamental pela Inglaterra no Brasil — caso a seleção se classifique. Essa transferência não garante necessariamente isso, dada a profundidade que o City tem no ataque, mas a rotação será vital caso a equipe de Andree Jeglertz consiga disputar quatro frentes; Mead, portanto, deve ter muitas oportunidades de jogar e, com isso, conquistar seu lugar na escalação titular. Também vale a pena destacar os aspectos positivos dessa transferência em nível pessoal para a ponta. Um contrato de três anos com um clube de ponta aos 31 anos é um deles, assim como o reencontro com a companheira Vivianne Miedema, que se destacou pelo City na última temporada. Nota: B

  • Katie McCabe Chelsea 2026-27Getty Images

    1º de junho: Katie McCabe (do Arsenal para o Chelsea)

    Para o Arsenal: A forma como o Arsenal lidou com a situação contratual de McCabe foi confusa do início ao fim. Apesar de ela ser uma jogadora fundamental e uma solução constante para os problemas causados por lesões — tamanha é sua versatilidade —, os Gunners estavam dispostos a deixar a capitã da Irlanda partir, e não foi surpresa que ela atraísse bastante interesse à medida que o verão se aproximava. Em seguida, eles mudaram de ideia e ofereceram um novo contrato, embora o The Athletic tenha informado que “era para uma função muito específica na equipe daqui para frente”, então a jogadora optou por um novo desafio. Não é um golpe tão grande para o Arsenal quanto seria se o clube não estivesse contratando a lateral do Barcelona, Ona Batlle, mas é difícil não sentir que os Gunners vão se arrepender de ter deixado McCabe e sua versatilidade — que resolveu problemas em várias posições na última temporada — irem embora, sobretudo porque ela agora vai usar isso para fortalecer um rival direto. Nota: D

    Para o Chelsea: Esta é uma contratação fantástica para o Chelsea, um sentimento reforçado pelo fato de o clube aparentemente ter tirado McCabe bem debaixo do nariz do Manchester City, o novo campeão da WSL que estava pronto para contratar a estrela irlandesa para reforçar uma posição que precisa de atenção. O Chelsea utilizou várias opções na lateral-esquerda na última temporada, como Niamh Charles, Sandy Baltimore e Veerle Buurman, mas nenhuma delas é natural nessa posição. A chegada de McCabe permite que Baltimore avance para sua função ofensiva preferida e significa que Buurman poderá ser utilizada principalmente como zagueira central, posição na qual ela é brilhante. Charles, que agora parece prestes a se transferir para o City, é uma boa jogadora, mas McCabe é uma das melhores do futebol feminino nessa posição, e sua presença, consequentemente, melhorará significativamente o time titular do Blues. Nota: A

    Para McCabe: Há muitos torcedores do Arsenal consternados com a decisão de McCabe de se juntar a um grande rival, depois de passar os últimos 11 anos se destacando como uma lenda dos Gunners. Mas a jogadora de 30 anos é de ponta e esta é uma oportunidade para ela se juntar a outro grande clube com grandes ambições. Para ela permanecer na Inglaterra e fazer isso, as opções sempre seriam limitadas. Ela se encaixa perfeitamente no Chelsea, será titular importante e terá a chance de conquistar muitos títulos, se o clube conseguir deixar para trás uma temporada decepcionante e voltar ao nível que manteve na maior parte da última década. Considerando que ela não estava satisfeita com a proposta do Arsenal em relação ao seu papel, essa é uma evolução para ela como profissional. Nota: B