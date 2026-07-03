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Georgia Stanway é jogadora do Arsenal! A estrela das Lionesses concretiza sua transferência para os Gunners após encerrar uma passagem de quatro anos pelo Bayern de Munique
Oficial: Georgia Stanway conclui sua transferência para o Arsenal
A chegada de Stanway foi anunciada na sexta-feira, e a jogadora de 27 anos vestirá a camisa nº 4 no norte de Londres. “É uma sensação incrível e estou muito orgulhosa de me juntar ao Arsenal”, disse ela. “Este é um grande clube que está levando o futebol feminino a novos patamares, e quero fazer parte disso. Quero conquistar títulos e crescer como jogadora, e este é o lugar certo para fazer isso, com o apoio de uma torcida incrível.”
A técnica do Arsenal, Renee Slegers, acrescentou: “Georgia é uma meio-campista brilhante e estamos muito felizes por ela ser uma jogadora do Arsenal. Ela trará uma nova dimensão ao nosso meio-campo, trazendo experiência e reforçando nossa mentalidade vencedora. Estamos ansiosas para começar a trabalhar na pré-temporada, visando uma grande campanha que temos pela frente.”
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Como Stanway relançou sua carreira no Bayern de Munique
Essa transferência marca o retorno de Stanway à Inglaterra após quatro anos fora, período em que ela conquistou inúmeros sucessos coletivos e individuais.
No Bayern, ela conquistou oito troféus, incluindo quatro títulos consecutivos da Bundesliga e duas tríplices nacionais, além de ter feito parte da equipe que chegou às semifinais da Liga dos Campeões este ano — a melhor campanha do clube na competição nos últimos cinco anos.
O mais notável durante a passagem de Stanway pela Alemanha, porém, foi seu desenvolvimento individual. Depois de se sentir, em suas próprias palavras, em um “impasse” e “estagnada” no Manchester City, a meio-campista encerrou sua trajetória de sete anos no clube para se juntar ao Bayern em 2022, onde reavivaria sua carreira.
Na Baviera, a estrela inglesa se recuperou e se consolidou como uma das melhores meio-campistas do mundo, graças às suas atuações tanto pelo Bayern quanto pela seleção inglesa (Lionesses) durante o mesmo período, desempenhando um papel fundamental nas duas conquistas consecutivas da Inglaterra no Campeonato Europeu e na campanha que levou a seleção à final da Copa do Mundo Feminina de 2023. De fato, Stanway recebeu sua primeira indicação ao Ballon d’Or logo após esse último torneio, o que serviu para destacar sua crescente projeção.
A chegada de Stanway aborda uma questão importante no elenco do Arsenal
Assim, Stanway chega ao Arsenal como uma das melhores meio-campistas do futebol e, depois de atuar em uma função mais recuada especialmente na última temporada, como uma jogadora versátil que pode contribuir para uma área do elenco dos Gunners que precisava ser reforçada nesta janela de transferências de verão.
A equipe de Slegers tem se mostrado muito dependente de Kim Little e Mariona Caldentey nos últimos tempos, algo que ficou evidente na última temporada, em meio à indisponibilidade de Kyra Cooney-Cross por alguns períodos. A contratação de Stanway resolve essa questão, com a chegada aparentemente iminente de outra meio-campista, Geraldine Reuteler, do Eintracht Frankfurt, para reforçar ainda mais a posição e ampliar as opções disponíveis, enquanto o Arsenal busca seu primeiro título da Superliga Feminina em oito anos na temporada 2026-27.
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O primeiro de muitos? O Arsenal apresenta cinco novas contratações
Stanway parece estar prestes a se tornar a primeira de uma série de contratações feitas pelos Gunners, que buscam, mais uma vez, conquistar o título nacional.
Além de Reuteler, o Arsenal vem sendo constantemente associado a uma negociação pela ex-lateral do Barcelona, Ona Batlle, que se destaca como uma das melhores do mundo em sua posição. Enquanto isso, o Arseblog noticiou na semana passada que há negociações tanto pela atacante da seleção alemã Selina Cerci, que marcou mais gols na Frauen-Bundesliga do que qualquer outra jogadora nos últimos dois anos, quanto pela ponta de 19 anos Lisa Baum, pela qual o RB Leipzig exigiria uma quantia significativa.
Com Katie McCabe, Beth Mead, Victoria Pelova, Laia Codina e Manuela Zinsberger tendo deixado o clube após o término de seus contratos no mês passado, este será um verão marcante para o Arsenal, repleto de mudanças. Os Gunners esperam que toda essa reformulação possa levá-los de volta ao topo da WSL pela primeira vez desde 2019.