Georgia Stanway é jogadora do Arsenal! A estrela das Lionesses concretiza sua transferência para os Gunners após encerrar uma passagem de quatro anos pelo Bayern de Munique

Essa transferência marca o retorno de Stanway à Inglaterra após quatro anos fora, período em que ela conquistou inúmeros sucessos coletivos e individuais.

No Bayern, ela conquistou oito troféus, incluindo quatro títulos consecutivos da Bundesliga e duas tríplices nacionais, além de ter feito parte da equipe que chegou às semifinais da Liga dos Campeões este ano — a melhor campanha do clube na competição nos últimos cinco anos.

O mais notável durante a passagem de Stanway pela Alemanha, porém, foi seu desenvolvimento individual. Depois de se sentir, em suas próprias palavras, em um “impasse” e “estagnada” no Manchester City, a meio-campista encerrou sua trajetória de sete anos no clube para se juntar ao Bayern em 2022, onde reavivaria sua carreira.

Na Baviera, a estrela inglesa se recuperou e se consolidou como uma das melhores meio-campistas do mundo, graças às suas atuações tanto pelo Bayern quanto pela seleção inglesa (Lionesses) durante o mesmo período, desempenhando um papel fundamental nas duas conquistas consecutivas da Inglaterra no Campeonato Europeu e na campanha que levou a seleção à final da Copa do Mundo Feminina de 2023. De fato, Stanway recebeu sua primeira indicação ao Ballon d’Or logo após esse último torneio, o que serviu para destacar sua crescente projeção.