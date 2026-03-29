Gênova, Ekuban: “De Rossi grita comigo, dizendo que sou um escândalo no futebol. Ele nos motivou para o jogo contra a Juve”

Desde que Daniele De Rossi assumiu o comando, o Genoa parece ter virado a página, engatado a marcha e acelerado para se distanciar da complicada zona de rebaixamento.





Para falar sobre a reta final desta temporada, Caleb Ekuban, atacante ítalo-ganês nascido em 1994, concedeu entrevista à Sky Sport. Ele falou tanto sobre a relação muito especial que tem com seu treinador quanto sobre como os rossoblu estão se preparando para o confronto contra a Juventus, marcado para o retorno da pausa para os jogos das seleções.



