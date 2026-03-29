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Genoa CFC v Torino FC - Serie AGetty Images Sport
Emanuele Tramacere

Traduzido por

Gênova, Ekuban: “De Rossi grita comigo, dizendo que sou um escândalo no futebol. Ele nos motivou para o jogo contra a Juve”

Genoa
C. Ekuban
Juventus
D. De Rossi
Juventus x Genoa
Campeonato Italiano

Entrevista divertida com o atacante ganês antes do reinício do campeonato. Haverá o jogo entre a Juve e o Genoa

Desde que Daniele De Rossi assumiu o comando, o Genoa parece ter virado a página, engatado a marcha e acelerado para se distanciar da complicada zona de rebaixamento.


Para falar sobre a reta final desta temporada, Caleb Ekuban, atacante ítalo-ganês nascido em 1994, concedeu entrevista à Sky Sport. Ele falou tanto sobre a relação muito especial que tem com seu treinador quanto sobre como os rossoblu estão se preparando para o confronto contra a Juventus, marcado para o retorno da pausa para os jogos das seleções.


  • FORA DO CAMPO E A ITÁLIA

    "A única coisa que consigo fazer quando estou em casa e as crianças não estão por perto é ficar no sofá assistindo a outros esportes. Vou assistir ao Sinner e torcer para que a Seleção se classifique para a Copa do Mundo. Há dois ex-companheiros desta seleção: além do Retegui, também esteve o Calafiori aqui, embora por um curto período. Ele também é um rapaz excelente, desejo-lhe tudo de bom. Não enviei mensagens também porque acho que serão muitas. Quem está perto deles terá a tarefa de tranquilizá-los e dar-lhes um incentivo a mais. Estamos aqui torcendo por eles, vamos torcer para que dê tudo certo”.

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  • DE ROSSI E OS GRITOS

    "De Rossi gritava comigo, dizendo que eu sou um escândalo no futebol e que apareço nos treinos de chinelos, mas tudo bem. Se ele precisa desabafar assim em campo, eu deixo. Ele transmite coragem a nós, atacantes; para mim, essa é a palavra certa. A vontade de atacar a área adversária para colocar mais jogadores na frente; com ele, o centro de gravidade subiu, e isso gera mais oportunidades e chances de marcar gols"

  • O CORO

    "A torcida? Isso me aproximou ainda mais deles, me fez perceber que as pessoas, além dos números e do desempenho, queriam ver o suor, e eu sempre tento sair de campo exausto, depois de ter dado tudo pela equipe. Ver a torcida e um público que reconhece isso é o máximo."

  • DE ROSSI NOS MOTIVOU PARA O JOGO CONTRA A JUVENTUDE

    "Contra a Juventus será um jogo muito disputado; eles também precisam de pontos para a disputa da Liga dos Campeões. Vamos tentar chegar lá preparados, para dar trabalho e trazer alguns pontos para casa. Ainda não começamos a falar a sério sobre a Juve, faltam muitos jogadores convocados para a seleção. Mas, há dois dias, De Rossi nos motivou dizendo que era um jogo tão importante quanto os contra a Roma, o Inter e o Milan, e que precisamos lutar para trazer os pontos para casa”. 

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