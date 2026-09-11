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Genoa CFC v Como 1907 - Serie AGetty Images Sport

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Genoa x Frosinone, onde assistir à partida na TV e transmissão ao vivo: canal, horário e as escalações

Genoa x Frosinone
Campeonato Italiano
Genoa
Frosinone

O Genoa, comandado por Daniele De Rossi, busca sua primeira vitória na temporada diante da surpresa Frosinone: confira todas as informações sobre a partida

O Genoa, comandado por Daniele De Rossi, busca conquistar sua primeira vitória no campeonato, já que segue estacionado nos 0 ponto na tabela de classificação. No caminho do Genoa, destaca-se a surpresa Frosinone, com 6 pontos em três partidas e contando com Raimondo em estado de graça excepcional, após ter marcado dois gols em cada uma das últimas duas rodadas.



Apesar das derrotas, De Rossi não muda quase nada ou não muda absolutamente nada, pois após o gol marcado na partida de estreia, pode voltar a apostar em Osmajić na frente, ao lado de Colombo. E, pelo lado direito, é provável que o ex-jogador da Udinese Ehizibue dispute sua primeira partida como titular.


Já no Frosinone, após os rumores do mercado de transferências, Alvini pode voltar a escalar o valioso jogador Ghedjemis como titular, pelo lado direito dentro do habitual e testado esquema 4-2-3-1. Presume-se que Bracaglia e Oyono sejam os laterais da defesa.



  • Genoa x Frosinone: canal transmissor e transmissão ao vivo

    A partida: Genoa-Frosinone

    A data: sábado, 12 de setembro de 2026

    O horário: 15h00

    O canal transmissor: stc

    A transmissão ao vivo:stc

    • Publicidade

  • Genoa x Frosinone: as prováveis escalações

    Gênova (3-5-2): Bilov; Marcandalli, Østigård, Vásquez; Ehizibue, Baldanzi, Frendrup, Sow, Ellertsson; Osmajić, Colombo.

    Frosinone (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Monterisi, Bracaglia; Callò, Mazzini; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Raimondo.

  • Onde assistir ao jogo entre Genoa e Frosinone na televisão

    A partida do Campeonato Italiano entre Genoa e Frosinone será transmitida ao vivo na TV pela stc por meio do aplicativo para smart TVs compatíveis, ou usando consoles de videogame (PlayStation, Xbox), TIMVISION Box, ou dispositivos como Google Chromecast e Amazon Fire Stick TV.

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  • Onde assistir à partida entre Genoa e Frosinone ao vivo

    Genoa-Frosinone também estará disponível via transmissão ao vivo em dispositivos como smartphones, tablets, notebooks e computadores de mesa graças à stc, por meio do download do aplicativo ou do acesso ao site oficial da plataforma.

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