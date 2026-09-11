O Genoa, comandado por Daniele De Rossi, busca conquistar sua primeira vitória no campeonato, já que segue estacionado nos 0 ponto na tabela de classificação. No caminho do Genoa, destaca-se a surpresa Frosinone, com 6 pontos em três partidas e contando com Raimondo em estado de graça excepcional, após ter marcado dois gols em cada uma das últimas duas rodadas.









Apesar das derrotas, De Rossi não muda quase nada ou não muda absolutamente nada, pois após o gol marcado na partida de estreia, pode voltar a apostar em Osmajić na frente, ao lado de Colombo. E, pelo lado direito, é provável que o ex-jogador da Udinese Ehizibue dispute sua primeira partida como titular.





Já no Frosinone, após os rumores do mercado de transferências, Alvini pode voltar a escalar o valioso jogador Ghedjemis como titular, pelo lado direito dentro do habitual e testado esquema 4-2-3-1. Presume-se que Bracaglia e Oyono sejam os laterais da defesa.







