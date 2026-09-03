Depois de Stephan El Shaarawy, o Genoa de Daniele De Rossi volta a buscar reforços na lista de jogadores sem contrato. Está tudo certo para a chegada ao clube rossoblù de Kingsley Ehizibue, defensor nascido em 1995. A investida das últimas horas foi decisiva. O jogador de lado vai desembarcar na Itália nas próximas horas para realizar os exames de praxe. Para o holandês de origem nigeriana, desenha-se uma nova aventura na Serie A após ter passado quatro anos na Udinese, de 2022 a 2026, com um total de 116 jogos e 4 gols.