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Emanuele Tramacere
Traduzido por

Genoa, é caça ao diretor esportivo se Diego Lopez sair: de Corvino a Burdisso, os nomes

Genoa
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Lecce
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Roma

O Genoa pode mudar completamente de cara na diretoria nos próximos 7 dias. Há algum tempo, o diretor esportivo Diego Lopez vem ouvindo o assédio e as propostas do Burnley, que quer contratá-lo e lhe confiar a missão de comandar a gestão esportiva do clube.

Uma proposta tentadora, sobretudo pelo orçamento que teria à disposição e com o objetivo de recolocar o clube, hoje na Championship, de volta à Premier League. O clube rossoblù, porém, não quer ser pego desprevenido e já está sondando o terreno com diversas alternativas mais ou menos viáveis.


  • Expectativa por Diego Lopez

    Segundo a Sky Sport, ao longo do dia de amanhã, segunda-feira, 5 de outubro, está previsto um novo contato direto entre o diretor esportivo do Genoa, Diego Lopez, e o Brunley. O encontro deve ser decisivo para entender se o Chief Football Officer decidirá aceitar o assédio inglês e dizer adeus.

  • Os substitutos

    E, por sua vez, o Genoa está começando a olhar ao redor e avalia diferentes perfis para a diretoria. Do experientíssimo Pantaleo Corvino, que ficou livre no mercado após o fim de sua relação com o Lecce e é muito bom no scouting de jovens, a Nicolas Burdisso, que De Rossi havia tentado levar também para a Roma. Mas, segundo a Sky Sport, também agradam os perfis de Giovanni Rossi, ex-braço direito do atual CEO da Juventus, Giovanni Carnevali, e hoje no Marselha, e por fim também o ex-Fiorentina Daniele Pradè.

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