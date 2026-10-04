O Genoa pode mudar completamente de cara na diretoria nos próximos 7 dias. Há algum tempo, o diretor esportivo Diego Lopez vem ouvindo o assédio e as propostas do Burnley, que quer contratá-lo e lhe confiar a missão de comandar a gestão esportiva do clube.

Uma proposta tentadora, sobretudo pelo orçamento que teria à disposição e com o objetivo de recolocar o clube, hoje na Championship, de volta à Premier League. O clube rossoblù, porém, não quer ser pego desprevenido e já está sondando o terreno com diversas alternativas mais ou menos viáveis.



