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Gattuso TaylorGetty Images
Adhe Makayasa

Traduzido por

Gennaro Gattuso quebra o silêncio sobre confusão com Kenneth Taylor no centro de treinamento, enquanto técnico da Lazio presta homenagem à "lenda" Franco Baresi

G. Gattuso
K. Taylor
Lazio
Campeonato Italiano
F. Baresi
Milan

O técnico da Lazio, Gennaro Gattuso, tratou de minimizar a confusão no treino com Kenneth Taylor após a vitória na pré-temporada sobre o Avellino. O ex-meio-campista do Milan ressaltou que o incidente foi resolvido rapidamente e também aproveitou para prestar uma homenagem emocionante ao falecido Franco Baresi.

  • Discussão no campo de treinamento

    A preparação de pré-temporada da Lazio em Formello foi marcada por tensão nesta semana, quando Gattuso mandou Taylor sair do campo após uma discussão acalorada. O desentendimento começou depois que o meio-campista, contratado do Ajax por € 17 milhões em janeiro sob o comando de Maurizio Sarri, reclamou de uma pancada antes de responder a uma repreensão de seu treinador. Sem aceitar a reação, Gattuso gritou "Vai fuori!" ou "Saia!" e instruiu o jogador a ir direto para o vestiário.


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  • SS Lazio Training CampGetty Images Sport

    Esclarecimento e elogio de Gattuso

    Falando após a vitória por 6 a 3 em amistoso sobre o Avellino, com declarações reproduzidas por Alfredo Pedulla, Gattuso tratou rapidamente de conter toda a agitação em torno do caso. Ele insistiu que a questão interna foi resolvida em meia hora, sem deixar problemas pendentes.

    Ao abordar a discussão com Taylor, Gattuso afirmou: "Outro dia alguém se divertiu escrevendo sobre Taylor, mas isso faz parte do jogo. Quem me conhece sabe como eu penso, qual é o meu estilo. Para mim, tudo acabou depois de trinta minutos, e vocês viram isso de novo nesta tarde. Temos que ter esse espírito."

    Gattuso também se mostrou animado com a evolução tática da sua equipe: "O time está começando a fazer o que queremos, pressão alta, linha alta, marcação individual. Há entusiasmo, estamos trabalhando bem, e é um prazer treiná-los."

  • Homenagem a Franco Baresi

    Gattuso concluiu seus comentários prestando uma homenagem comovente à lenda do Milan, Baresi, que faleceu na sexta-feira. Ele lembrou seu ex-capitão como uma figura reverenciada que revolucionou a função de líbero no futebol moderno.

    Oferecendo suas condolências à família de Baresi, Gattuso disse: "Meus pêsames à família. Quando eu falava com ele, ficava em posição de sentido: ele era o capitão, um homem que falava e sorria pouco, mas aquelas poucas palavras que dizia nunca estavam erradas."

    Refletindo ainda sobre o legado duradouro de Baresi, Gattuso acrescentou: "Ele era único, uma lenda. Nos deixou cedo demais, mas foi fazer companhia a muitos grandes campeões. Vai permanecer na história do futebol mundial, teria merecido uma Bola de Ouro pela carreira, pela forma como mudou a função de líbero."

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  • SS Lazio Training CampGetty Images Sport

    Disciplina e preparação para a temporada

    A Lazio decidiu não impor sanções disciplinares severas a Taylor depois que a hierarquia do clube viu o desentendimento como um atrito interno de rotina. O elenco de Gattuso agora está priorizando o condicionamento físico e o ajuste tático antes da nova temporada. A Lazio estreia na Serie A com um jogo fora de casa contra o Bologna em 24 de agosto.

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