Getty Images
Traduzido por
Gennaro Gattuso quebra o silêncio sobre confusão com Kenneth Taylor no centro de treinamento, enquanto técnico da Lazio presta homenagem à "lenda" Franco Baresi
Discussão no campo de treinamento
A preparação de pré-temporada da Lazio em Formello foi marcada por tensão nesta semana, quando Gattuso mandou Taylor sair do campo após uma discussão acalorada. O desentendimento começou depois que o meio-campista, contratado do Ajax por € 17 milhões em janeiro sob o comando de Maurizio Sarri, reclamou de uma pancada antes de responder a uma repreensão de seu treinador. Sem aceitar a reação, Gattuso gritou "Vai fuori!" ou "Saia!" e instruiu o jogador a ir direto para o vestiário.
- Getty Images Sport
Esclarecimento e elogio de Gattuso
Falando após a vitória por 6 a 3 em amistoso sobre o Avellino, com declarações reproduzidas por Alfredo Pedulla, Gattuso tratou rapidamente de conter toda a agitação em torno do caso. Ele insistiu que a questão interna foi resolvida em meia hora, sem deixar problemas pendentes.
Ao abordar a discussão com Taylor, Gattuso afirmou: "Outro dia alguém se divertiu escrevendo sobre Taylor, mas isso faz parte do jogo. Quem me conhece sabe como eu penso, qual é o meu estilo. Para mim, tudo acabou depois de trinta minutos, e vocês viram isso de novo nesta tarde. Temos que ter esse espírito."
Gattuso também se mostrou animado com a evolução tática da sua equipe: "O time está começando a fazer o que queremos, pressão alta, linha alta, marcação individual. Há entusiasmo, estamos trabalhando bem, e é um prazer treiná-los."
Homenagem a Franco Baresi
Gattuso concluiu seus comentários prestando uma homenagem comovente à lenda do Milan, Baresi, que faleceu na sexta-feira. Ele lembrou seu ex-capitão como uma figura reverenciada que revolucionou a função de líbero no futebol moderno.
Oferecendo suas condolências à família de Baresi, Gattuso disse: "Meus pêsames à família. Quando eu falava com ele, ficava em posição de sentido: ele era o capitão, um homem que falava e sorria pouco, mas aquelas poucas palavras que dizia nunca estavam erradas."
Refletindo ainda sobre o legado duradouro de Baresi, Gattuso acrescentou: "Ele era único, uma lenda. Nos deixou cedo demais, mas foi fazer companhia a muitos grandes campeões. Vai permanecer na história do futebol mundial, teria merecido uma Bola de Ouro pela carreira, pela forma como mudou a função de líbero."
- Getty Images Sport
Disciplina e preparação para a temporada
A Lazio decidiu não impor sanções disciplinares severas a Taylor depois que a hierarquia do clube viu o desentendimento como um atrito interno de rotina. O elenco de Gattuso agora está priorizando o condicionamento físico e o ajuste tático antes da nova temporada. A Lazio estreia na Serie A com um jogo fora de casa contra o Bologna em 24 de agosto.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.