Falando após a vitória por 6 a 3 em amistoso sobre o Avellino, com declarações reproduzidas por Alfredo Pedulla, Gattuso tratou rapidamente de conter toda a agitação em torno do caso. Ele insistiu que a questão interna foi resolvida em meia hora, sem deixar problemas pendentes.

Ao abordar a discussão com Taylor, Gattuso afirmou: "Outro dia alguém se divertiu escrevendo sobre Taylor, mas isso faz parte do jogo. Quem me conhece sabe como eu penso, qual é o meu estilo. Para mim, tudo acabou depois de trinta minutos, e vocês viram isso de novo nesta tarde. Temos que ter esse espírito."

Gattuso também se mostrou animado com a evolução tática da sua equipe: "O time está começando a fazer o que queremos, pressão alta, linha alta, marcação individual. Há entusiasmo, estamos trabalhando bem, e é um prazer treiná-los."