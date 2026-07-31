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Gennaro Gattuso expulsa estrela da Lazio de sessão de treino após troca de palavras acalorada entre o novo técnico e o meio-campista
Gattuso tira Taylor cedo demais
A sessão de treino da Lazio em Formello foi marcada por tensão depois que o novo técnico Gattuso mandou Taylor sair mais cedo do campo. O incidente começou quando Taylor reclamou de uma pancada que havia sofrido, antes de se irritar com uma repreensão de seu treinador. Sem aceitar a reação do jogador, Gattuso interrompeu a atividade e gritou com firmeza, apontando para a saída: "Vai fuori!" ou "Saia!"
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Tensões aumentaram por causa da reprimenda
Taylor acabou sendo mandado para o vestiário depois de responder a Gattuso, um técnico conhecido por exigir muita intensidade e disciplina rigorosa desde os tempos de jogador. Segundo reportagem do calciomercato.com, o choque verbal aconteceu pouco mais de uma hora após o início da sessão da manhã. O meio-campista holandês não ofereceu mais resistência, tirou o colete e deixou o campo antes de o treino ser retomado.
Clube minimiza desentendimento interno
Taylor chegou à capital italiana durante a janela de transferências de janeiro, depois que a Lazio o contratou do Ajax por € 17 milhões sob o comando de Maurizio Sarri. Com base em reportagens da Radio Laziale e do Il Messaggero, o clube vê o desentendimento como uma questão interna rotineira e dificilmente aplicará sanções disciplinares severas. As duas partes teriam discutido com o departamento de futebol para resolver a situação antes da sessão da tarde.
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Gattuso estabelece padrões rigorosos
A Lazio precisa restaurar a harmonia no vestiário para garantir que o elenco chegue totalmente preparado para a nova campanha da Serie A. Gattuso foi contratado para proporcionar estabilidade após uma campanha turbulenta sob o comando de Sarri, que viu os Biancocelesti terminarem em nono lugar na tabela na temporada passada. Taylor agora precisa demonstrar comprometimento total e se adaptar rapidamente aos altos padrões estabelecidos por seu novo técnico.
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