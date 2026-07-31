Taylor chegou à capital italiana durante a janela de transferências de janeiro, depois que a Lazio o contratou do Ajax por € 17 milhões sob o comando de Maurizio Sarri. Com base em reportagens da Radio Laziale e do Il Messaggero, o clube vê o desentendimento como uma questão interna rotineira e dificilmente aplicará sanções disciplinares severas. As duas partes teriam discutido com o departamento de futebol para resolver a situação antes da sessão da tarde.