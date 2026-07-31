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SS Lazio Training CampGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Traduzido por

Gennaro Gattuso expulsa estrela da Lazio de sessão de treino após troca de palavras acalorada entre o novo técnico e o meio-campista

G. Gattuso
Lazio
Campeonato Italiano
K. Taylor

A preparação de pré-temporada da Lazio sofreu um contratempo depois que o novo técnico Gennaro Gattuso expulsou o meio-campista Kenneth Taylor de uma sessão de treino após uma forte discussão verbal. O ex-internacional da Itália não mostrou nenhuma tolerância a respostas atravessadas do ex-jogador do Ajax, destacando sua postura firme em relação à disciplina em seu novo clube.

  • Gattuso tira Taylor cedo demais

    A sessão de treino da Lazio em Formello foi marcada por tensão depois que o novo técnico Gattuso mandou Taylor sair mais cedo do campo. O incidente começou quando Taylor reclamou de uma pancada que havia sofrido, antes de se irritar com uma repreensão de seu treinador. Sem aceitar a reação do jogador, Gattuso interrompeu a atividade e gritou com firmeza, apontando para a saída: "Vai fuori!" ou "Saia!"


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  • SS Lazio Training CampGetty Images Sport

    Tensões aumentaram por causa da reprimenda

    Taylor acabou sendo mandado para o vestiário depois de responder a Gattuso, um técnico conhecido por exigir muita intensidade e disciplina rigorosa desde os tempos de jogador. Segundo reportagem do calciomercato.com, o choque verbal aconteceu pouco mais de uma hora após o início da sessão da manhã. O meio-campista holandês não ofereceu mais resistência, tirou o colete e deixou o campo antes de o treino ser retomado.

  • Clube minimiza desentendimento interno

    Taylor chegou à capital italiana durante a janela de transferências de janeiro, depois que a Lazio o contratou do Ajax por € 17 milhões sob o comando de Maurizio Sarri. Com base em reportagens da Radio Laziale e do Il Messaggero, o clube vê o desentendimento como uma questão interna rotineira e dificilmente aplicará sanções disciplinares severas. As duas partes teriam discutido com o departamento de futebol para resolver a situação antes da sessão da tarde.

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    Gattuso estabelece padrões rigorosos

    A Lazio precisa restaurar a harmonia no vestiário para garantir que o elenco chegue totalmente preparado para a nova campanha da Serie A. Gattuso foi contratado para proporcionar estabilidade após uma campanha turbulenta sob o comando de Sarri, que viu os Biancocelesti terminarem em nono lugar na tabela na temporada passada. Taylor agora precisa demonstrar comprometimento total e se adaptar rapidamente aos altos padrões estabelecidos por seu novo técnico.

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