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Gennaro Gattuso deve arcar com as consequências do mais recente fracasso da Itália na Copa do Mundo, enquanto surgem dois candidatos de renome para substituir a lenda do AC Milan
Fim da linha para Gattuso e Buffon
As repercussões do desastre ocorrido na terça-feira em Zenica já começaram, e a primeira vítima parece ser o técnico. Apesar do presidente da FIGC, Gabriele Gravina, ter inicialmente oferecido apoio público, a realidade da situação aponta para uma saída inevitável. A lenda do AC Milan assumiu o cargo de Luciano Spalletti em junho passado com a missão de levar a equipe para a América do Norte, mas esse objetivo foi espetacularmente perdido. Espera-se também que Gianluigi Buffon se despeda. O lendário goleiro, que atua como chefe da delegação da equipe desde agosto de 2023, deve deixar o cargo junto com Gattuso.
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Dois pesos pesados na lista de finalistas
À medida que a federação italiana inicia o doloroso processo de reconstrução, dois pesos pesados já surgiram como os principais candidatos a assumir o comando. Reportagens da Sky Italia sugerem que Antonio Conte e Massimiliano Allegri são os nomes no topo da lista de preferências da FIGC. Ambos os treinadores possuem o pedigree de elite necessário para lidar com a pressão da seleção nacional, embora ambos estejam atualmente vinculados a grandes clubes. Conte, que anteriormente comandou uma campanha altamente credível na Euro 2016 com a Azzurra, está atualmente no comando do Napoli, enquanto Allegri está de volta ao banco do Milan. Embora os respectivos proprietários dos clubes, Aurelio De Laurentiis e Gerry Cardinale, possam estar relutantes em perder seus respectivos treinadores no meio de um projeto, o apelo da camisa azul e uma missão de reconstrução de longo prazo podem ser difíceis de recusar para qualquer um dos dois técnicos.
Aumenta a pressão política sobre a direção da FIGC
A crise se estendeu muito além do campo, atingindo os mais altos escalões do governo italiano. O ministro do Esporte, Andrea Abodi, tem sido bastante crítico, pedindo uma reforma total do sistema. Recentemente, ele observou: “É evidente que o futebol italiano precisa ser reconstruído, e esse processo deve começar com uma renovação da liderança da FIGC.” O sentimento de vergonha nacional é palpável, com muitos vendo isso como um fracasso de toda a estrutura do futebol na Itália. Com uma reunião do conselho da federação marcada para a próxima semana, a pressão sobre Gravina para que renuncie está se intensificando. O presidente da Lazio e senador Claudio Lotito chegou a lançar uma petição formal no Senado para forçar uma mudança na liderança.
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O que vem por aí para os Azzurri?
Quem quer que assuma o comando no lugar de Gattuso enfrentará a tarefa monumental de reconstruir um elenco desestruturado. O declínio da Itália no ranking mundial e a perda de prestígio internacional tornaram esta uma das tarefas mais difíceis do futebol mundial. A federação deve agir rapidamente para garantir um sucessor, seja o retorno de Conte ou a primeira passagem de Allegri pela seleção. Com o futuro do futebol italiano em jogo, a próxima nomeação será a mais crítica da história moderna do país.