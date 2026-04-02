Gennaro Gattuso deve arcar com as consequências do mais recente fracasso da Itália na Copa do Mundo, enquanto surgem dois candidatos de renome para substituir a lenda do AC Milan

À medida que a federação italiana inicia o doloroso processo de reconstrução, dois pesos pesados já surgiram como os principais candidatos a assumir o comando. Reportagens da Sky Italia sugerem que Antonio Conte e Massimiliano Allegri são os nomes no topo da lista de preferências da FIGC. Ambos os treinadores possuem o pedigree de elite necessário para lidar com a pressão da seleção nacional, embora ambos estejam atualmente vinculados a grandes clubes. Conte, que anteriormente comandou uma campanha altamente credível na Euro 2016 com a Azzurra, está atualmente no comando do Napoli, enquanto Allegri está de volta ao banco do Milan. Embora os respectivos proprietários dos clubes, Aurelio De Laurentiis e Gerry Cardinale, possam estar relutantes em perder seus respectivos treinadores no meio de um projeto, o apelo da camisa azul e uma missão de reconstrução de longo prazo podem ser difíceis de recusar para qualquer um dos dois técnicos.