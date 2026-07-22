Kostantinos Karetsas, jovem talento grego de apenas 18 anos, é sem dúvida um dos nomes mais comentados nesta janela de transferências de verão. O Borussia Dortmund voou para a Bélgica para tentar chegar a um acordo com o Genk, após ter recebido sinal verde da equipe do jogador para iniciar as negociações.
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Genk rejeitou a segunda oferta do Borussia Dortmund por Karetsas: o clube belga aguarda uma ação do Milan
SEGUNDA OFERTA RECUSADA
Depois de receber uma primeira recusa do Genk à primeira proposta de 30 milhões, incluindo bônus, o Borussia Dortmund apresentou uma segunda proposta ligeiramente superior. Segundo informações da Sky Alemanha, entre o valor fixo e os bônus, a segunda proposta ultrapassa um pouco os 30 milhões de euros.
Uma proposta que, segundo revelam nossas fontes, ainda não é considerada satisfatória: o Genk mantém sua exigência de pelo menos 35 milhões de base fixa.
UMA JOGADA DO MILAN
O Genk não tem pressa em fechar o acordo com o Borussia Dortmund, pois aguarda uma proposta oficial; até o momento, o clube alemão manifestou seu interesse apenas por meio de intermediários. Karetsas está aberto a uma transferência para o Borussia Dortmund, mas sua prioridade é totalmente o Milan, mesmo sem a Liga dos Campeões: o jogador nascido em 2008 já expressou esse desejo tanto ao Genk quanto ao seu agente. Enquanto isso, aguarda-se que Cardinale entre nessa disputa que ainda está decididamente em aberto...
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