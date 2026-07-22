Genk rejeitou a segunda oferta do Borussia Dortmund por Karetsas: o clube belga aguarda uma ação do Milan

Depois de receber uma primeira recusa do Genk à primeira proposta de 30 milhões, incluindo bônus, o Borussia Dortmund apresentou uma segunda proposta ligeiramente superior. Segundo informações da Sky Alemanha, entre o valor fixo e os bônus, a segunda proposta ultrapassa um pouco os 30 milhões de euros.





Uma proposta que, segundo revelam nossas fontes, ainda não é considerada satisfatória: o Genk mantém sua exigência de pelo menos 35 milhões de base fixa.