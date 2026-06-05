Gênios das laterais! Estevão é apontado como favorito para atingir o nível de Eden Hazard e Arjen Robben, enquanto os torcedores do Chelsea “não se cansam” do jovem prodígio brasileiro

Depois de despontar no futebol profissional de seu país, pelo Palmeiras, não demorou muito para que Estevao chamasse a atenção de grandes clubes de toda a Europa. O Chelsea acabou vencendo a disputa pela contratação tão cobiçada, com um pacote de transferência que poderia chegar a valer 50 milhões de libras (67 milhões de dólares).

Depois de completar 18 anos e enfrentar os Blues na Copa do Mundo de Clubes da FIFA, o promissor sul-americano mudou-se para o oeste de Londres no verão de 2025. A expectativa era que ele fosse integrado gradualmente ao novo ambiente, em vez de ser jogado de cabeça na ação.

O Chelsea, no entanto, enfrentou dificuldades coletivas para manter a consistência ao longo da temporada 2025-26. Isso deu a Estevao oportunidades precoces para provar seu valor, e o jovem não demorou muito para mostrar por que é tão bem cotado. Ele marcou oito gols em 36 partidas em todas as competições antes de sofrer uma lesão no tendão da coxa que encerrou sua temporada nacional e frustrou seus sonhos de disputar a Copa do Mundo com o Brasil.