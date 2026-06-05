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Gênios das laterais! Estevão é apontado como favorito para atingir o nível de Eden Hazard e Arjen Robben, enquanto os torcedores do Chelsea “não se cansam” do jovem prodígio brasileiro
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A transferência de Estevao pode chegar a valer 50 milhões de libras
Depois de despontar no futebol profissional de seu país, pelo Palmeiras, não demorou muito para que Estevao chamasse a atenção de grandes clubes de toda a Europa. O Chelsea acabou vencendo a disputa pela contratação tão cobiçada, com um pacote de transferência que poderia chegar a valer 50 milhões de libras (67 milhões de dólares).
Depois de completar 18 anos e enfrentar os Blues na Copa do Mundo de Clubes da FIFA, o promissor sul-americano mudou-se para o oeste de Londres no verão de 2025. A expectativa era que ele fosse integrado gradualmente ao novo ambiente, em vez de ser jogado de cabeça na ação.
O Chelsea, no entanto, enfrentou dificuldades coletivas para manter a consistência ao longo da temporada 2025-26. Isso deu a Estevao oportunidades precoces para provar seu valor, e o jovem não demorou muito para mostrar por que é tão bem cotado. Ele marcou oito gols em 36 partidas em todas as competições antes de sofrer uma lesão no tendão da coxa que encerrou sua temporada nacional e frustrou seus sonhos de disputar a Copa do Mundo com o Brasil.
Por que os torcedores do Chelsea estão tão empolgados com Estevao
Há a promessa de que ainda há mais por vir assim que ele recuperar totalmente a forma física. O ex-zagueiro do Chelsea, Cahill — que concedeu entrevista exclusiva ao GOAL enquanto participava de um evento do Famous CFC nos Estados Unidos, com tema da final da FA Cup —, ao ser questionado sobre o potencial de Estevao, afirmou: “Estive no Stamford Bridge algumas vezes nesta temporada e os torcedores não se cansam dele.
“Ele é um daqueles jogadores que deixam os torcedores na ponta da cadeira quando pega a bola, e é exatamente por isso que os torcedores pagam para vir assistir. Na minha época eram jogadores como Hazard e Pedro, tem o Willian, e a lista continua.
“São esses jogadores que você procura para resolver situações, para criar algo do nada. Você fica esperando nesses grandes momentos, não é mesmo, por alguém que resolva, alguém que crie algo. Ele é alguém que certamente pode fazer isso.
“E quando você olha para a idade dele, imagina que ele só vai ficar cada vez melhor. Então, é emocionante para os torcedores do Chelsea. É uma pena que ele tenha sofrido uma pequena lesão, mas isso faz parte do jogo. Ele é, sem dúvida, um grande talento.”
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Será que Estevao conseguirá atingir o nível de Hazard e Robben?
Quando questionado mais a fundo sobre se Estevao é capaz de atingir o nível que Hazard, Robben, Damien Duff, Willian e Joe Cole alcançaram no passado, Cahill acrescentou: “Com certeza, esse é o nível.
“Infelizmente, você não resistirá ao teste do tempo se não chegar lá vestindo a camisa do Chelsea. Mas o que vimos até agora de Estevao é que ele certamente pode fazer isso. Agora depende apenas dele ter a vontade de continuar melhorando, de continuar produzindo, de olhar para os jogadores que acabamos de citar, mas também de criar seu próprio caminho e desenvolver seu próprio estilo de futebol.
“Esse tipo de jogador, a função deles é criar. Então, olhe para alguém como [Cristiano] Ronaldo, por exemplo, ele se orgulha dos números em termos do que fez no jogo. Marquei? Dei assistência? E acho que esse é o tipo de veia egoísta que ele tem dentro de si para dizer: ‘Preciso influenciar o jogo, preciso influenciar o jogo em todas as partidas que disputar para me tornar um jogador de classe mundial’.
“Então, esses são os próximos passos para ele, mas ainda estamos falando de um garoto e ele parece jogar com um sorriso no rosto, o que é importante. Estou animado com o que o futuro reserva para ele.”
O Chelsea está ajudando a despertar o interesse na América do Norte
Embora Estevao não vá aos EUA para cumprir compromissos com a seleção de seu país, um grande verão está por vir na América do Norte. Cahill tem testemunhado um crescimento impressionante nessa parte do mundo no que diz respeito ao interesse pelo esporte mais popular do planeta.
Ele comentou sobre o progresso que vem ocorrendo nos Estados Unidos, com Lionel Messi, oito vezes vencedor da Bola de Ouro, agora sendo uma das principais estrelas da MLS: “Venho aqui desde 2012, fazendo turnês de pré-temporada até agora, após o fim da carreira. Na verdade, estive aqui em Chicago há alguns anos. E sempre que venho, sinto que a Premier League e a torcida do Chelsea estão crescendo o tempo todo, o que é ótimo de ver.
“A Premier League é, para mim, a melhor liga do mundo. Mas eles não apenas assistem, eles são apaixonados por ela. E quando você conversa com eles, percebe isso imediatamente. Quando você conversa com alguém que entende de futebol, conhece o Chelsea e está bem informado — sabe dos resultados, das estatísticas, disso e daquilo —, percebe que são realmente apaixonados pelo esporte, e é bom ver isso.
“Além disso, a MLS está crescendo. O futebol está definitivamente crescendo e estou vendo isso em primeira mão.”
- Victoria McDonald / Chelsea Football Club
Turnê de pré-temporada do Chelsea em 2026: para onde os Blues estão indo
O Chelsea viajará para a Austrália e a Ásia como parte de sua preparação para a pré-temporada da campanha 2026-27 — com jogos agendados contra o Sydney Wanderers, o Tottenham, a Juventus, o AC Milan e o Johor Darul Ta'z. É provável que a equipe retorne aos Estados Unidos em algum momento, à medida que o gigante da Premier League continua a fortalecer sua marca e seu apelo popular.
Gary Cahill falou em Chicago no The Famous CFC, apresentado pela Coors Light, a última parada dos eventos internacionais de interação com os torcedores do Chelsea FC na temporada 2025-26. O The Famous CFC oferece aos torcedores do Chelsea de todo o mundo a chance de se encontrar com outros torcedores do Blues e desfrutar de sessões de perguntas e respostas, quiz, jogos e a oportunidade de tirar uma foto com o troféu da Premier League.