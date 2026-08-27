£ 600 milhões arrecadados, mas o Brighton não é um clube vendedor! O modelo de transferências de Tony Bloom explicado após os negócios de Moises Caicedo, Marc Cucurella e Carlos Baleba

O plano, porém, nunca foi se tornar um clube satélite. O ex-técnico do Brighton McGhee, falando em associação com a galeria ‘Brighton & Hove Albion: Stand or Fall’, que celebra os coloridos 125 anos de história do clube, disse à GOAL, ao ser questionado sobre o impressionante trabalho no mercado de transferências: “O recrutamento é fantástico, e há muita coisa orientada por dados. Mas eu dizia a outra pessoa recentemente que acho que às vezes as pessoas se confundem com o fato de que o modelo do Tony é aquele em que eles produzem jogadores e os vendem.

“Eu descreveria mais como eles produzem jogadores e têm de vendê-los, porque agentes, jogadores e clubes maiores aparecem e levam os bons jogadores que eles têm, e eles não têm escolha no assunto.

“Tony criou um modelo que permite que isso aconteça sem comprometer a capacidade de o clube seguir em frente e de o time continuar vencendo. Acho que as pessoas deveriam entender isso da maneira certa. Acho que, se Tony Bloom não tivesse de vender um jogador, ele não venderia, mas, neste mundo em que vivemos, ele não tem escolha.”