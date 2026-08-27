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£ 600 milhões arrecadados, mas o Brighton não é um clube vendedor! O modelo de transferências de Tony Bloom explicado após os negócios de Moises Caicedo, Marc Cucurella e Carlos Baleba
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Taxas de transferência de nove dígitos geradas pelo Brighton
Algumas taxas consideráveis foram arrecadadas, com o internacional equatoriano Caicedo se transferindo para o Chelsea em um acordo de £ 115 milhões (US$ 156 milhões), então um recorde britânico, enquanto o também meio-campista Baleba foi para o Manchester United por £ 70 milhões (US$ 95 milhões) durante a atual janela.
Um enorme lucro foi obtido com muitos dos que deixaram a costa sul em busca de novos rumos, com o Brighton dominando a arte de comprar barato e vender caro. O sucesso de seu recrutamento se tornou inveja de muitos rivais da Premier League+.
O modelo de transferências de Bloom no Amex Stadium
O plano, porém, nunca foi se tornar um clube satélite. O ex-técnico do Brighton McGhee, falando em associação com a galeria ‘Brighton & Hove Albion: Stand or Fall’, que celebra os coloridos 125 anos de história do clube, disse à GOAL, ao ser questionado sobre o impressionante trabalho no mercado de transferências: “O recrutamento é fantástico, e há muita coisa orientada por dados. Mas eu dizia a outra pessoa recentemente que acho que às vezes as pessoas se confundem com o fato de que o modelo do Tony é aquele em que eles produzem jogadores e os vendem.
“Eu descreveria mais como eles produzem jogadores e têm de vendê-los, porque agentes, jogadores e clubes maiores aparecem e levam os bons jogadores que eles têm, e eles não têm escolha no assunto.
“Tony criou um modelo que permite que isso aconteça sem comprometer a capacidade de o clube seguir em frente e de o time continuar vencendo. Acho que as pessoas deveriam entender isso da maneira certa. Acho que, se Tony Bloom não tivesse de vender um jogador, ele não venderia, mas, neste mundo em que vivemos, ele não tem escolha.”
- Getty Images
Celeiro de talentos: Brighton compra barato e vende caro
Questionado mais uma vez sobre o Brighton se tornar um celeiro de superestrelas, à medida que todo o potencial é destravado em joias escondidas, McGhee acrescentou: “Nos próximos cinco anos, certamente, e nos próximos 10 anos, haverá muitos jogadores atuando em um nível realmente alto que terão o Brighton & Hove Albion e Tony Bloom a agradecer pelo brilhante início de suas carreiras.
“O nível de profissionalismo e o nível de infraestrutura no Brighton são incomparáveis. Acho que não é um clube que possa aspirar necessariamente a vencer a Champions League, mas faz tudo nesse nível. Se algum jogador chegasse vindo de um clube da Champions League, não ficaria decepcionado. É absolutamente de primeiríssima linha.”
McGhee não teve orçamento para transferências durante seu período no cargo
O Brighton percorreu um longo caminho em um espaço de tempo relativamente curto, já que negócios de transferência na casa das centenas de milhões eram inimagináveis na época em que McGhee esteve no comando, quando ele se virava na segunda e na terceira divisões com praticamente nenhum recurso para trabalhar.
O escocês disse sobre o seu orçamento: “Minha orientação era vender qualquer jogador que eu pudesse vender, independentemente de onde estávamos, do que estávamos fazendo, porque eles precisavam desse dinheiro para enfrentar esses inquéritos públicos. Acho que me disseram que gastaram, talvez eu esteja exagerando, mas acho que gastaram algo em torno de pelo menos £ 3 milhões em inquéritos públicos.
“Então, quando estávamos arrecadando bastante dinheiro com Adam Virgo e pessoas assim, o foco era apenas nisso. E, portanto, não, não havia orçamento. Conseguimos transferências sem custos, jovens jogadores subindo da base. Fizemos o que podíamos.”
- Michael Cheetham
Galeria abre enquanto o Brighton volta à Europa
Uma nova galeria permanente que conta a história dos 125 anos do Brighton foi inaugurada no Brighton Museum & Art Gallery em 15 de agosto. A exposição interativa reúne objetos icônicos, lembranças valiosas, material de arquivo, filmes e histórias pessoais para contar a trajetória de um dos clubes mais resilientes do futebol inglês. Os visitantes vão explorar os triunfos, os reveses e os momentos marcantes que moldaram o BHAFC e seu lugar no coração da cidade por mais de um século.
Embora Baleba tenha se tornado a mais recente estrela a escapar do Brighton, ainda há muito talento à disposição do técnico Fabian Hurzeler. Ele recolocou o clube nas competições europeias, com a disputa da Conference League, e abriu a campanha 2026-27 da Premier League com uma convincente vitória por 4 a 0 sobre o Aston Villa.
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