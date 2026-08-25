O ex-atacante do Arsenal manifestou preocupação com a possível saída de Martinelli, especialmente em relação à taxa de transferência noticiada. Com o Al-Hilal atualmente em negociações avançadas para contratar o jogador de 25 anos em um acordo no valor aproximado de £ 51 milhões, Smith segue sem se convencer de que esse montante represente um valor de mercado justo para um atleta que é peça constante no norte de Londres desde 2019.

Em entrevista à Sky Sports, Smith fez uma avaliação direta do cenário financeiro ao dizer: "£ 50 milhões? Hoje em dia isso não é nada, não é? Você pode conseguir um jogador mediano... mas Martinelli não é um jogador mediano."

Ele acrescentou: "Martinelli tem sido muito bom para o Arsenal ao longo dos anos. Talvez tenha se perdido um pouco. Ele só tem 25 anos, então, se quiser sair, o que provavelmente quer, se achar que não vai ter tempo de jogo... ir para a Arábia Saudita neste estágio da carreira, ele pode achar que consegue ficar lá por dois anos e voltar, não sei."