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'£ 50 milhões? Isso não é nada hoje em dia' - Alan Smith dá veredito sobre a proposta de saída de Gabriel Martinelli do Arsenal em meio ao interesse do Al-Hilal
Smith questiona a avaliação de Martinelli
O ex-atacante do Arsenal manifestou preocupação com a possível saída de Martinelli, especialmente em relação à taxa de transferência noticiada. Com o Al-Hilal atualmente em negociações avançadas para contratar o jogador de 25 anos em um acordo no valor aproximado de £ 51 milhões, Smith segue sem se convencer de que esse montante represente um valor de mercado justo para um atleta que é peça constante no norte de Londres desde 2019.
Em entrevista à Sky Sports, Smith fez uma avaliação direta do cenário financeiro ao dizer: "£ 50 milhões? Hoje em dia isso não é nada, não é? Você pode conseguir um jogador mediano... mas Martinelli não é um jogador mediano."
Ele acrescentou: "Martinelli tem sido muito bom para o Arsenal ao longo dos anos. Talvez tenha se perdido um pouco. Ele só tem 25 anos, então, se quiser sair, o que provavelmente quer, se achar que não vai ter tempo de jogo... ir para a Arábia Saudita neste estágio da carreira, ele pode achar que consegue ficar lá por dois anos e voltar, não sei."
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Tensão no vestiário no Emirates
A decisão de negociar Martinelli não apenas chamou a atenção de comentaristas, mas também, segundo relatos, causou choque dentro do próprio elenco do Arsenal. As informações sugerem que a forma como Arteta tem tratado o ponta, que foi efetivamente afastado do time principal, causou "algum desconforto" entre seus companheiros de equipe.
Isso acontece após um período em que o brasileiro foi totalmente excluído das listas para os jogos, incluindo a Community Shield, o que fez com que ele ficasse sem uma medalha de campeão, apesar de sua longa trajetória no clube.
Ian Wright também se juntou ao coro de desaprovação, admitindo que a situação atual o faz sentir-se "desconfortável". Ao refletir sobre a contribuição do jogador, Wright afirmou: "No que diz respeito a Martinelli e à maneira como Martinelli tem sido tratado no momento, isso realmente me faz sentir desconfortável."
O impacto dos novos reforços
A estratégia agressiva de contratações do Arsenal neste verão foi o principal catalisador para a repentina perda de prestígio de Martinelli. O clube tem trabalhado para reforçar o elenco após a conquista do título, trazendo nomes como Bruno Guimaraes, Ezri Konsa e Christos Tzolis, além de também tornar permanente a chegada de Piero Hincapie por £ 35 milhões.
Com a chegada de Tzolis para disputar espaço pelos lados e com o clube tendo sido anteriormente ligado a uma investida por Vinicius Junior, o caminho para Martinelli recuperar sua vaga entre os titulares ficou cada vez mais estreito. A saída de Leandro Trossard para o Besiktas era vista como algo que abriria espaço, mas, em vez disso, parece que Arteta busca um visual completamente novo pelo lado esquerdo.
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Legado de um servidor do norte de Londres
Martinelli deixará o Emirates com um retrospecto estatístico impressionante e várias conquistas importantes. Desde que chegou vindo do Ituano ainda adolescente, ele disputou 278 partidas, marcou 62 gols e deu 36 assistências. Smith acredita que os torcedores sentirão a perda de um profissional tão dedicado, observando que Martinelli sempre foi um "bom garoto no vestiário".
"Para o Al-Hilal, ele será uma boa contratação", acrescentou Smith. "Dizem que ele é um bom garoto, sempre dá 100 por cento, bom garoto no vestiário e tudo mais, então acho que não há qualquer dúvida quanto ao caráter dele. Os torcedores do Arsenal estão decepcionados ao ver Trossard sair e, de certa forma, acho que com Martinelli seria a mesma coisa, porque ele deu muito à causa ao longo dos anos."
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