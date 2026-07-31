£ 3 bilhões em 100 dias: Fifa acelera lançamento controverso de spin-off da Copa do Mundo apesar da crescente ameaça de boicote europeu

A Fifa está avançando com um lançamento acelerado de uma nova subsidiária da Copa do Mundo, conhecida como FIFA Forward Enterprise (FFE). Segundo a Sky News, a entidade pretende arrecadar até US$ 4,2 bilhões (£ 3,1 bilhões) de investidores privados até outubro, vendendo uma participação de 20% no empreendimento avaliado em US$ 20 bilhões.

A natureza sigilosa e o cronograma acelerado da proposta provocaram revolta em todo o futebol mundial, com associações europeias discutindo ativamente um possível boicote à Copa do Mundo em protesto. Críticos veem o empreendimento como um veículo para o presidente da Fifa, Infantino, manter o controle sobre o torneio para além do limite de seu mandato presidencial, em 2031.

Para garantir apoio antes do prazo final de 19 de setembro, a Fifa informou suas 211 associações filiadas de que um montante extra de US$ 86 milhões (£ 65 milhões) está disponível ao longo de 12 anos para ajudar a financiar salários de funcionários. No entanto, o plano causou forte divisão, apesar do apoio de federações individuais como a Federação Tcheca de Futebol.