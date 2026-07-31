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Gianni InfantinoGetty Images
Yosua Arya

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£ 3 bilhões em 100 dias: Fifa acelera lançamento controverso de spin-off da Copa do Mundo apesar da crescente ameaça de boicote europeu

Copa do Mundo

A Fifa está tentando arrecadar £ 3,1 bilhões até outubro por meio de um controverso empreendimento derivado da Copa do Mundo, apesar da forte oposição e de possíveis ameaças de boicote por parte de nações europeias. O presidente da Fifa, Gianni Infantino, está oferecendo às associações membros um incentivo em dinheiro de £ 65 milhões para apoiar o plano, mas a Uefa e líderes do futebol asiático expressaram profunda preocupação com a proposta unilateral.

  • Fifa acelera spin-off da Copa do Mundo de US$ 4,2 bilhões

    A Fifa está avançando com um lançamento acelerado de uma nova subsidiária da Copa do Mundo, conhecida como FIFA Forward Enterprise (FFE). Segundo a Sky News, a entidade pretende arrecadar até US$ 4,2 bilhões (£ 3,1 bilhões) de investidores privados até outubro, vendendo uma participação de 20% no empreendimento avaliado em US$ 20 bilhões.

    A natureza sigilosa e o cronograma acelerado da proposta provocaram revolta em todo o futebol mundial, com associações europeias discutindo ativamente um possível boicote à Copa do Mundo em protesto. Críticos veem o empreendimento como um veículo para o presidente da Fifa, Infantino, manter o controle sobre o torneio para além do limite de seu mandato presidencial, em 2031.

    Para garantir apoio antes do prazo final de 19 de setembro, a Fifa informou suas 211 associações filiadas de que um montante extra de US$ 86 milhões (£ 65 milhões) está disponível ao longo de 12 anos para ajudar a financiar salários de funcionários. No entanto, o plano causou forte divisão, apesar do apoio de federações individuais como a Federação Tcheca de Futebol.

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  • Ceferin InfantinoGetty

    Líderes da Uefa e da Ásia criticam medidas unilaterais

    A oposição ao projeto está crescendo rapidamente, liderada pela Uefa, que afirmou que o plano "cruza uma linha que as instituições que governam o futebol jamais deveriam cruzar". Líderes europeus estão furiosos com a falta de consulta, inclusive dentro do próprio Conselho da Fifa de Infantino.

    O presidente da Confederação Asiática de Futebol (AFC), Sheikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa, também condenou o processo em uma carta aos membros, expressando profunda preocupação com as ações unilaterais da Fifa. "A AFC está profundamente preocupada com o fato de que as ações unilaterais da Fifa parecem minar os próprios fundamentos do futebol continental", escreveu Sheikh Salman.

    A Federação Inglesa também ecoou essas preocupações, afirmando estar "profundamente preocupada com a falta de processo e governança para chegar a este ponto, e com a aparente substância e os princípios envolvidos".

  • Planos de expansão e apoio de investidor privado

    A viabilidade econômica da subsidiária de US$ 20 bilhões pode depender da expansão das principais competições da Fifa. O mesmo relatório indica que Infantino quer ampliar a Copa do Mundo masculina para 64 seleções, apesar de a competição só recentemente ter sido expandida para 48 equipes na edição vencida pela Espanha. Para lançar a subsidiária FFE, Infantino está trabalhando ao lado do gigante financeiro JP Morgan e do investidor Joshua Kushner. A iniciativa comercial busca definir e regulamentar competições para impulsionar o crescimento, embora entidades dirigentes argumentem que isso ameaça os princípios centrais do esporte.

    Ao abordar o prazo apertado imposto às federações, o xeque Salman destacou que uma decisão dessa magnitude nunca deveria ser apressada sem uma análise financeira ou jurídica adequada. Ele ressaltou que "é imperativo que todos os fatores sejam considerados e debatidos" antes que quaisquer acordos vinculantes sejam finalizados.

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  • Trump InfantinoGetty Images

    Prazo crucial de setembro se aproxima para a Fifa

    As associações-membro receberam até 19 de setembro para aprovar a proposta ou correm o risco de perder o acesso ao prometido pacote de financiamento de US$ 86 milhões. As propostas vinculantes, cartas de compromisso e acordos em formato longo devem ser concluídos antes da janela de transferência de fundos de outubro.

    Com nações europeias ameaçando um boicote coordenado e confederações continentais exigindo total transparência, Infantino enfrenta uma batalha difícil para manter o futebol mundial unido. As próximas semanas vão determinar se os órgãos dirigentes do futebol conseguirão chegar a um consenso ou se uma cisão institucional sísmica os aguarda.