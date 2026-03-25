Gazzetta – O pedido de Allegri e a resposta surpreendente de Leão: “Não consigo”. Por que ele não foi convocado para o jogo contra o Torino: os bastidores

No momento, o futuro de Leão no Milan parece estar fortemente em dúvida, já que as negociações para a renovação parecem ter parado repentinamente: as conversas estão em um impasse e o clube está avaliando o que fazer. Uma situação que abre diferentes cenários, com o futuro do atacante ainda por definir: não se fala em rompimento, mas em uma pausa que altera o equilíbrio. O clube terá, portanto, que avaliar cuidadosamente cada passo possível. O mercado de transferências também pode entrar em jogo com seus diversos cenários, especialmente se a situação não for desbloqueada.



