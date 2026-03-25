Rafael Leão ficou de fora da última rodada do campeonato, vencida pelo Milan por 3 a 2 contra o Torino, devido a seu estado físico não estar em condições ideais. Mas, sobre essa não convocação, há um bastidor relatado pelo La Gazzetta dello Sport: a não convocação ocorreu após uma conversa na véspera com Massimiliano Allegri, na qual o técnico lhe pediu para ajudar mais a equipe, recebendo como resposta um “Não consigo”. Nesse momento, o técnico decidiu não convocar Leão, que ficou surpreso com a situação.
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Gazzetta – O pedido de Allegri e a resposta surpreendente de Leão: “Não consigo”. Por que ele não foi convocado para o jogo contra o Torino: os bastidores
O PEDIDO
Os problemas de pubalgia estão prejudicando a temporada do português, que tem dificuldade para correr como antes, mas o técnico, por sua vez, precisa que seu camisa 10 se empenhe mais na defesa. Leão era e continua sendo absolutamente fundamental nos planos de Allegri, como demonstra a gestão dos últimos meses, quando, mesmo assim, o jogador nascido em 1999 foi frequentemente mantido em campo, apesar da lesão no adutor.
A CAMINHO DO NÁPOLES
O técnico quer tê-lo em plena forma para a reta final, a partir do jogo contra o Napoli: a ideia, se ele estiver bem, é colocá-lo de novo em campo desde o primeiro minuto ao lado de Christian Pulisic, preferindo-o a Christopher Nkunku. O português está agora se submetendo a tratamentos, exercícios leves, cargas de trabalho moderadas e exames médicos para monitorar o estado de saúde do músculo: a pubalgia no adutor direito deve ser tratada com muita paciência, mesmo que isso signifique recusar a convocação do técnico Roberto Martinez, sobretudo devido ao estilo de jogo do ex-Sporting.
O FUTURO
No momento, o futuro de Leão no Milan parece estar fortemente em dúvida, já que as negociações para a renovação parecem ter parado repentinamente: as conversas estão em um impasse e o clube está avaliando o que fazer. Uma situação que abre diferentes cenários, com o futuro do atacante ainda por definir: não se fala em rompimento, mas em uma pausa que altera o equilíbrio. O clube terá, portanto, que avaliar cuidadosamente cada passo possível. O mercado de transferências também pode entrar em jogo com seus diversos cenários, especialmente se a situação não for desbloqueada.