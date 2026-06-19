Gazzetta – Notícia bombástica: Ronaldinho vai para o Ravenna, da Série C! Ele volta a jogar aos 46 anos

Com o objetivo de subir de categoria, o Ravenna vem de uma excelente temporada na Série C, onde esteve a um passo do acesso. Nos planos do clube, o próximo campeonato deverá ser o da grande ascensão e, para isso, os romagnoles pretendem contratar um jogador lendário, que fez história no futebol e que quer voltar a jogar aos 46 anos, oito anos depois de 2018, quando se despediu do futebol. O ex-jogador do Milan, Dinho, participará da pré-temporada com a equipe e estará à disposição da comissão técnica desde o início dos preparativos.





“Novas cores, o mesmo sorriso. Mal posso esperar para voltar a dançar com a bola e escrever uma nova história junto com Ignazio e toda a família Cipriani. O futebol sempre foi uma fonte de alegria para mim, quero levar esse mesmo espírito para Ravenna”, disse o brasileiro, que também será acionista do clube.





“Passei 24 anos da minha vida nos Estados Unidos, mas ainda assim considero Ravenna o meu lar.A contratação de Ronaldinho é algo absolutamente extraordinário para o clube; ele era meu ídolo e seu impacto no futebol vai além do que fez em campo”, explicou Ignazio Cipriani.