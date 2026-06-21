Gazzetta - Milan, tudo em silêncio. Kirovski tem dificuldade para conversar com Ibrahimovic, ninguém compareceu ao jantar entre os clubes: todos os bastidores

Como destaca a La Gazzetta dello Sport, não há movimento algum no mercado de transferências do Milan; as únicas mudanças realizadas dizem respeito ao Milan Futuro, com a chegada de Guarnier, e, como única ação para o time principal, o retorno de Camarda ao clube. Além disso, sem as receitas decorrentes da classificação para a próxima Liga dos Campeões, o Milan terá que vender alguns jogadores para equilibrar o orçamento e evitar registrar prejuízo.





Uma situação complicada, de espera e incerteza, sem pontos de referência no dia a dia do clube. Segundo informações privilegiadas divulgadas pela Gazzetta, o próprio Jovan Kirovski, candidato à promoção para um cargo de alta direção, estaria tendo dificuldades para entrar em contato com Ibrahimovic, atualmente atuando como comentarista de TV na Copa do Mundo.





Um vácuo de poder que se manifesta também nas relações com as instituições. Ainda não se sabe quem representará o clube na assembleia eleitoral da FIGC para a eleição do novo presidente. Conforme explica a *La Rosea*, o presidente Scaroni deve estar presente, enquanto a presença de Cardinale não foi confirmada. E nenhum dirigente do Milan participará do jantar informal entre os clubes que antecederá a assembleia e ao qual os outros grandes times da Série A já confirmaram presença.