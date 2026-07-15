O Milan se prepara para a segunda fase do mercado de transferências: após os investimentos (Gonçalo Ramos e Gila), o objetivo é gerar receita. Segundo o jornal *La Gazzetta dello Sport*, a diretoria pretende arrecadar até 150 milhões de euros por meio de uma série de transferências, necessárias tanto para reequilibrar as contas quanto para reduzir o elenco em vista da nova gestão técnica.
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Gazzetta - Milan, missão de 150 milhões: Leão lidera o plano de vendas para financiar o mercado de transferências
LEAO
O nome de maior destaque é o de Rafael Leão. A cláusula de rescisão de 175 milhões é considerada fora do mercado, enquanto o clube avalia o português em cerca de 60 milhões. No momento, porém, não há uma oferta concreta: as sondagens da Premier League não se transformaram em negociações, enquanto a Arábia Saudita e a Turquia continuam sendo destinos pouco atraentes para o jogador.
GIMENEZ
Entre as saídas previstas está também Santiago Gimenez. Contratado do Feyenoord há um ano e meio, o Milan pretende recuperar pelo menos 21 milhões, apesar da recente lesão no tornozelo. A chegada de novos atacantes reduziu suas oportunidades e sua equipe de assessoria está trabalhando para encontrar um novo clube para ele.
OS EXCESSOS
O restante da receita deve vir das outras vendas.Youssouf Fofana está no mercado por cerca de 20 milhões, enquanto o clube espera arrecadar um total de 15 milhões com as saídas de Ruben Loftus-Cheek e Warren Bondo. Na defesa, por fim, as vendas de Pervis Estupiñán, que está sendo acompanhado pelo Aston Villa, e de Fikayo Tomori poderiam garantir outros 30 milhões, cerca de 15 milhões cada um.
Se todas as transações forem bem-sucedidas, o Milan poderá arrecadar cerca de 150 milhões de euros, a serem reinvestidos para completar o elenco e apoiar o novo projeto técnico.
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