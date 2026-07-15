Gazzetta - Milan, missão de 150 milhões: Leão lidera o plano de vendas para financiar o mercado de transferências

O restante da receita deve vir das outras vendas.Youssouf Fofana está no mercado por cerca de 20 milhões, enquanto o clube espera arrecadar um total de 15 milhões com as saídas de Ruben Loftus-Cheek e Warren Bondo. Na defesa, por fim, as vendas de Pervis Estupiñán, que está sendo acompanhado pelo Aston Villa, e de Fikayo Tomori poderiam garantir outros 30 milhões, cerca de 15 milhões cada um.





Se todas as transações forem bem-sucedidas, o Milan poderá arrecadar cerca de 150 milhões de euros, a serem reinvestidos para completar o elenco e apoiar o novo projeto técnico.







