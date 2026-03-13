Goal.com
Gazzetta - Juventus, Vlahovic perto de aceitar: a renovação pode ser apenas por um ano

Avançam as negociações para a renovação do contrato do sérvio com os bianconeri: há novidades sobre a possível duração do contrato.

O futuro de Dusan Vlahovic continua sendo um dos pontos centrais do mercado da Juventus. A longa pausa do atacante sérvio, afastado desde o final de novembro e pronto para retornar amanhã contra a Udinese, não trouxe novidades sobre a saída do jogador, com as várias possibilidades (Bayern, Barcelona) esfriando.

Na Continassa, o tema está ligado à necessidade de redesenhar o ataque. Recomeçar com Vlahovic não é uma hipótese a descartar: o centroavante, de fato, reencontraria um ambiente que conhece e, acima de tudo, a confiança de Luciano Spalletti, que antes da lesão o havia promovido a titular fixo na posição de número 9, considerando-o funcional ao seu sistema de jogo, e que agora mal pode esperar para vê-lo em campo.

  • O DINHEIRO

    No plano econômico, os primeiros contatos também abordaram a questão salarial. A Juventus estaria disposta a oferecer cerca de 6 milhões de euros por temporada, até 7 com bônus, um valor semelhante ao do jovem astro Kenan Yildiz. Uma redução significativa em relação aos 12 milhões totais que o atacante pode alcançar no último ano do contrato atual assinado em 2022.

  • DURAÇÃO CURTA

    A duração da possível renovação também permanece em aberto: segundo o jornal Gazzetta dello Sport, também se discute um contrato curto, de um ou dois anos. Uma solução que garantiria à Juve uma certa segurança técnica e daria a Vlahovic a chance de se relançar com Spalletti antes de eventuais novas escolhas de carreira. O clima, destaca a Gazzetta, parece mais tranquilo em relação ao verão passado: o pai Milos participa cada vez mais frequentemente das reuniões informais, sinal de um diálogo reaberto após as tensões do ano passado. 

