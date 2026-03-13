Gazzetta - Juventus, Vlahovic perto de aceitar: a renovação pode ser apenas por um ano

O futuro de Dusan Vlahovic continua sendo um dos pontos centrais do mercado da Juventus. A longa pausa do atacante sérvio, afastado desde o final de novembro e pronto para retornar amanhã contra a Udinese, não trouxe novidades sobre a saída do jogador, com as várias possibilidades (Bayern, Barcelona) esfriando.

Na Continassa, o tema está ligado à necessidade de redesenhar o ataque. Recomeçar com Vlahovic não é uma hipótese a descartar: o centroavante, de fato, reencontraria um ambiente que conhece e, acima de tudo, a confiança de Luciano Spalletti, que antes da lesão o havia promovido a titular fixo na posição de número 9, considerando-o funcional ao seu sistema de jogo, e que agora mal pode esperar para vê-lo em campo.