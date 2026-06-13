Giovanni Carnevali, novo diretor executivo e diretor-geral da Juventus, no início de sua trajetória na equipe, deverá levar em conta o plano de negócios já traçado pelo clube, que visa o equilíbrio financeiro em 2028, também para cumprir as condições do acordo de conciliação que será assinado em breve com a UEFA. Conforme destaca a La Gazzetta dello Sport, para o exercício 2026-27 (ou seja, em um período que vai até junho de 2027), a Juve deverá obter receitas com a venda de jogadores superiores à média de 60 milhões das últimas temporadas. Quanto? Cerca de 100 milhões, de modo a compensar parcialmente a perda de receitas da Liga dos Campeões. Excluindo o inalienável Yildiz, a Juve dispõe de cerca de dez jogadores cujo custo residual no balanço é inferior ao valor teórico de mercado (além da Next Gen).
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Gazzetta - Juventus: o plano que Elkann confiou a Carnevali: gerar 100 milhões em mais-valias
Entre os jogadores do elenco da Juventus mais cobiçados no mercado, Bremer vale 40 milhões (custo residual de 21), Kalulu 35 (10), Cambiaso 32 (6), Gatti 18 (4) e Miretti 16 (0). Trata-se de jogadores que se encaixam no perfil ideal para gerar um bom, se não excelente, lucro, segundo o jornal.
A dificuldade da missão de Carnevali será tornar a equipe competitiva, que deverá, de qualquer forma, ter como objetivo disputar o Scudetto, e sanar o balanço financeiro, até alcançar o equilíbrio econômico-financeiro. Carnevali terá de ser hábil para transpor o modelo do Sassuolo para uma realidade de maior porte.