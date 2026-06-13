Gazzetta - Juventus: o plano que Elkann confiou a Carnevali: gerar 100 milhões em mais-valias

Entre os jogadores do elenco da Juventus mais cobiçados no mercado, Bremer vale 40 milhões (custo residual de 21), Kalulu 35 (10), Cambiaso 32 (6), Gatti 18 (4) e Miretti 16 (0). Trata-se de jogadores que se encaixam no perfil ideal para gerar um bom, se não excelente, lucro, segundo o jornal.





A dificuldade da missão de Carnevali será tornar a equipe competitiva, que deverá, de qualquer forma, ter como objetivo disputar o Scudetto, e sanar o balanço financeiro, até alcançar o equilíbrio econômico-financeiro. Carnevali terá de ser hábil para transpor o modelo do Sassuolo para uma realidade de maior porte.







