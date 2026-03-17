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Gianluca Minchiotti

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Gazzetta - Juventus, Greenwood na mira para reforçar o ataque: o Marselha pensa em Zhegrova

Rumores sobre uma dupla negociação entre a Juventus e o Marselha, envolvendo dois jogadores

A Juventus prepara uma revolução no ataque de vista para a próxima temporada. Enquanto se aguarda o desenrolar das negociações para a renovação de Dušan Vlahović — com sinais de confiança crescente e uma negociação que poderá entrar em fase decisiva após a Páscoa —, na Continassa já se trabalha em novos nomes para reforçar o setor ofensivo.

Entre eles, segundo a Gazzetta dello Sport, volta com força um nome já sondado no passado: Mason Greenwood. O ponta, hoje no Olympique de Marselha, havia sido acompanhado no verão de 2024 pelo então diretor esportivo da Juventus, Cristiano Giuntoli, antes de sua transferência para a Ligue 1.

  • POSSÍVEL OPORTUNIDADE

    A temporada de Greenwood fala por si: 25 gols e 8 assistências em 38 partidas no total. Números que o tornam um dos jogadores mais interessantes do mercado europeu, especialmente para quem busca um ponta ofensivo capaz de causar impacto como um “Yildiz” na lateral direita.

    Seu futuro, no entanto, continua ligado também ao desempenho do Marselha: caso não consiga se classificar para a Liga dos Campeões, o clube francês pode decidir vendê-lo para arrecadar recursos.

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  • AVALIAÇÃO E CONCORRÊNCIA

    O preço não seria baixo — a partir de cerca de 50 milhões de euros, em parte devido à comissão sobre a revenda destinada ao Manchester United —, mas a concorrência pode não ser acirrada. Um retorno à Premier League parece complicado para Greenwood, enquanto a opção da Juventus, já considerada no passado, poderia voltar a ser uma possibilidade concreta.

  • ZHEGROVA-MARSELHA?

    As boas relações entre os dois clubes podem facilitar a negociação. E não é só isso: o Marselha também estaria avaliando Edon Zhegrova, um ala ofensivo que já foi observado no verão e que agora é um possível alvo para reforçar seu ataque.

    As próximas semanas serão decisivas, mas uma coisa é certa: a Juventus já está se movimentando para montar o novo setor ofensivo.

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