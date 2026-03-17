Gazzetta - Juventus, Greenwood na mira para reforçar o ataque: o Marselha pensa em Zhegrova

A Juventus prepara uma revolução no ataque de vista para a próxima temporada. Enquanto se aguarda o desenrolar das negociações para a renovação de Dušan Vlahović — com sinais de confiança crescente e uma negociação que poderá entrar em fase decisiva após a Páscoa —, na Continassa já se trabalha em novos nomes para reforçar o setor ofensivo.

Entre eles, segundo a Gazzetta dello Sport, volta com força um nome já sondado no passado: Mason Greenwood. O ponta, hoje no Olympique de Marselha, havia sido acompanhado no verão de 2024 pelo então diretor esportivo da Juventus, Cristiano Giuntoli, antes de sua transferência para a Ligue 1.