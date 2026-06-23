Luka Modric ainda não disse “não” ao Milan. Na verdade, segundo o que informa o jornal *La Gazzetta dello Sport*, ainda há esperança de que o craque croata decida se juntar novamente ao projeto do clube rossonero antes de encerrar sua carreira como jogador. No momento, o meio-campista nascido em 1985 está totalmente concentrado na Croácia e em sua última Copa do Mundo na carreira, que começou com o pé esquerdo e com uma derrota pesada para a Inglaterra na estreia — resultado que a equipe tentará apagar nas próximas duas partidas contra o Panamá e Gana.
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Gazzetta dello Sport - Milan: ainda não foi dita a última palavra sobre Modric; como Amorim pode convencê-lo a ficar
A ESPERA PELA DECISÃO
Modric não brilhou contra Kane e companhia e está ansioso para se redimir rapidamente, a fim de colocar sua equipe de volta na disputa por uma vaga nas oitavas de final e também para encerrar sua longa trajetória na seleção croata com uma lembrança agradável. Depois, será hora de abordar todas as questões relacionadas ao seu futuro, que ainda pode ter tons de vermelho e preto, apesar da profunda decepção com o desfecho da última temporada e da saída de duas figuras de referência como Massimiliano Allegri e Igli Tare. Segundo o jornal *La Gazzetta dello Sport*, Luka Modric ainda não tomou uma decisão definitiva, embora saiba que, em segundo plano, estão sempre o Dinamo de Zagreb, o primeiro clube de sua carreira, e um possível cargo de direção no Real Madrid, caso decida encerrar sua carreira após a Copa do Mundo.
AS IDEIAS DE AMORIM
Modric adora a cidade de Milão; ele e sua família se sentem bem lá, e isso pode ser um fator decisivo nas considerações que serão feitas. Segundo o jornal *La Gazzetta dello Sport*,a decepção por não poder voltar a ser protagonista na Liga dos Campeões com a camisa do Milan poderia ser superada por uma conversa que ele terá nas próximas semanas com o novo técnico Ruben Amorim e pela perspectiva de continuar sendo uma referência para a equipe na próxima temporada, mesmo que com uma participação mais moderada e calibrada, considerando que,idade que, no próximo dia 9 de setembro, chegará aos 41 anos, e de um físico que já não está mais apto a suportar o compromisso duplo semanal, considerando a participação na Liga Europa.
O ANO DE MODRIC NO MILAN
Luka Modric foi contratado pelo Milan no verão passado e assinou um contrato que vence no próximo dia 30 de junho, com a opção de prorrogá-lo por mais uma temporada, mediante acordo com o clube. Atualmente, ele recebe um salário líquido de 3,5 milhões de euros por temporada. Na última temporada da Série A, ele disputou um total de 37 partidas, nas quais marcou 2 gols e deu 3 assistências.