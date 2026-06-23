Gazzetta dello Sport - Milan: ainda não foi dita a última palavra sobre Modric; como Amorim pode convencê-lo a ficar

Modric não brilhou contra Kane e companhia e está ansioso para se redimir rapidamente, a fim de colocar sua equipe de volta na disputa por uma vaga nas oitavas de final e também para encerrar sua longa trajetória na seleção croata com uma lembrança agradável. Depois, será hora de abordar todas as questões relacionadas ao seu futuro, que ainda pode ter tons de vermelho e preto, apesar da profunda decepção com o desfecho da última temporada e da saída de duas figuras de referência como Massimiliano Allegri e Igli Tare. Segundo o jornal *La Gazzetta dello Sport*, Luka Modric ainda não tomou uma decisão definitiva, embora saiba que, em segundo plano, estão sempre o Dinamo de Zagreb, o primeiro clube de sua carreira, e um possível cargo de direção no Real Madrid, caso decida encerrar sua carreira após a Copa do Mundo.