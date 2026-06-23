Gazzetta dello Sport - Malagò escolheu Maldini para revitalizar a Seleção: Conte volta a ter vantagem sobre Mancini na disputa pelo cargo de técnico

O novo presidente da federação está com pressa e, segundo o jornal *La Gazzetta dello Sport*, já teria identificado pelo menos a segunda figura, a do responsável pelo projeto “Itália a 360°”, que terá a responsabilidade – além das competências – de propor ao Conselho Federal seu candidato para o cargo de técnico da Seleção Nacional. Malagò escolheu Paolo Maldini para ser o ponto de referência em Coverciano e para decidir quem será o técnico que deverá tentar nos reerguer das três decepções dolorosas de outras tantas Copas do Mundo perdidas e de um Campeonato Europeu, o de 2024, em que não tivemos um desempenho à altura. Segundo o jornal *La Gazzetta dello Sport*, a ideia seria contar com um nome forte, de prestígio e capaz de reacender o entusiasmo pela Seleção Nacional; e, até o momento, o perfil de Antonio Conte desperta mais interesse do que um retorno de Roberto Mancini.