A nova gestão da FIGC, confiada a Giovanni Malagò — que obteve mais de 68% dos votos na eleição vencida contra o adversário Giancarlo Abete —, começa marcada por decisões firmes e importantes. A Seleção Nacional é, neste momento, a prioridade absoluta, já que, desde o último dia 3 de abril, está sem técnico, após a renúncia de Gennaro Gattuso em consequência da não classificação para a Copa do Mundo. E também não conta com um diretor técnico, após a saída de Gigi Buffon.
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Gazzetta dello Sport - Malagò escolheu Maldini para revitalizar a Seleção: Conte volta a ter vantagem sobre Mancini na disputa pelo cargo de técnico
MALDINI E CONTE
O novo presidente da federação está com pressa e, segundo o jornal *La Gazzetta dello Sport*, já teria identificado pelo menos a segunda figura, a do responsável pelo projeto “Itália a 360°”, que terá a responsabilidade – além das competências – de propor ao Conselho Federal seu candidato para o cargo de técnico da Seleção Nacional. Malagò escolheu Paolo Maldini para ser o ponto de referência em Coverciano e para decidir quem será o técnico que deverá tentar nos reerguer das três decepções dolorosas de outras tantas Copas do Mundo perdidas e de um Campeonato Europeu, o de 2024, em que não tivemos um desempenho à altura. Segundo o jornal *La Gazzetta dello Sport*, a ideia seria contar com um nome forte, de prestígio e capaz de reacender o entusiasmo pela Seleção Nacional; e, até o momento, o perfil de Antonio Conte desperta mais interesse do que um retorno de Roberto Mancini.
A ASSISTÊNCIA DE DE LAURENTIIS
Segundo o jornal milanês, o ex-técnico do Napoli é fortemente apoiado pela maioria dos clubes da Série A e conta com o apoio especial de seu ex-presidente, Aurelio De Laurentiis. Também para Conte, isso significaria, eventualmente, um retorno – após a bem-sucedida passagem de 2014 a 2016, com uma excelente participação no Euro e um espírito de equipe reconstruído –, mas pesa a incerteza em relação ao salário, menor do que o de Mancini e sustentável, como da última vez, apenas por meio da intervenção de patrocinadores. O técnico de Jesi continua absolutamente na disputa; ele encerrou sua relação com o Al Sadd após a conquista do campeonato do Catar e demonstrou ampla disposição para sanar a ruptura causada pela saída sensacional em 15 de agosto de 2023 e para aceitar um salário alinhado aos parâmetros da Federação.