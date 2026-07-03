Kolo Muani está a um passo de se transferir para a Juventus. A novela parece ter chegado ao fim; segundo o *La Gazzetta dello Sport*, o Paris Saint-Germain e o clube bianconero estão muito próximos de um acordo, com base em um empréstimo com opção de compra obrigatória no verão de 2027. Os valores devem ficar um pouco acima de 30 milhões de euros, menos do que a proposta inicial dos parisienses, que era de 40 milhões de euros.
Calciomercato
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Gazzetta dello Sport - Kolo Muani do Paris Saint-Germain para a Juventus, acordo prestes a ser fechado: chegará à Itália em até 10 dias. Será um empréstimo com opção de compra obrigatória
CHEGARÁ ATÉ 13 DE JULHO
Segundo o jornal *La Gazzetta dello Sport*, o negócio está fechado, a ponto de se prever que o atacante francês chegue, no máximo, até o dia da concentração, em 13 de julho. O fator decisivo nas negociações foi a forte vontade do ex-jogador do Nantes e do Tottenham, que sempre colocou a Juve no topo da lista de suas prioridades e recusou todas as outras propostas, vindas da Inglaterra e da Arábia Saudita.
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