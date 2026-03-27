Gazzetta dello Sport - Juventus, há uma investida por Lewandowski: o que se sabe sobre o futuro do atacante do Barcelona

Um representante da equipe da Juventus assistiu à partida de qualificação para a Copa do Mundo entre Polônia e Albânia

A Juventus está realmente interessada em Robert Lewandowski. Após os contatos estabelecidos pela diretoria da equipe bianconera com a comitiva do atacante polonês do Barcelona, segundo o jornal *La Gazzetta dello Sport*, ontem à noite um representante esteve presente nas arquibancadas do estádio “PGE Narodowy” para assistir à semifinal dos playoffs entre Polônia e Albânia. A partida terminou com vitória por 2 a 1 dos anfitriões, que na próxima terça-feira enfrentarão a Suécia por uma vaga na Copa do Mundo, graças também ao gol do atacante nascido em 1988, que empatou o jogo em 1 a 1.


  • A CAÇA AO BOMBARDEIRO

    Uma missão para aprofundar os contatos e o conhecimento mútuo, enquanto se aguarda um esclarecimento dos desejos e objetivos das duas partes. Em primeiro lugar, os da Juventus, que busca jogadores experientes e carismáticos, mas sobretudo reforços de alto nível técnico para atender às exigências de Luciano Spalletti e colocar à sua disposição um atacante de nível internacional. Talvez ao lado de Vlahovic, para quem continuam as negociações para a renovação do contrato que expira em junho, e para esquecer as decepções causadas por David e Openda, os dois investimentos mais importantes do verão passado para o setor ofensivo, ambos relegados a planos secundários na hierarquia do técnico toscano. Paralelamente, permanece em aberto a hipótese que leva ao retorno de Kolo Muani, atualmente no Tottenham, mas de propriedade do Paris Saint-Germain, e para o qual se avalia uma operação de troca que inclua o cartão de David.

  • NA CABEÇA DE LEWA

    Em segundo lugar, as próximas semanas serão fundamentais para entender os planos de Lewandowski, cujo contrato atual com o Barcelona, no valor de 10 milhões de euros, expira no próximo dia 30 de junho e que ainda não tomou uma decisão sobre seu futuro. O ex-jogador do Borussia Dortmund e do Bayern de Munique, autor de 16 gols em uma temporada em que frequentemente ficou atrás de Ferran Torres, não descartou a possibilidade de renovar por mais uma temporada com os blaugranas, mas, ao mesmo tempo, é cortejado pela MLS americana e, além da Juventus, foi alvo de sondagens por parte do Milan, outro time do nosso campeonato em busca de um novo atacante e de reforços experientes, na esteira do experimento bem-sucedido com Modric.

  • DOIS 9 PARA SPALLETTI

    Na cabeça de Spalletti,que nos últimos tempos deu sinais inequívocos de sua insatisfação com a dupla Openda-David, na próxima temporada a Juventus – que obviamente almeja garantir sua participação na Liga dos Campeões também na próxima temporada, inclusive para aumentar seu apelo junto a certos jogadores – terá que partir de duas certezas na posição de atacante central. Um deles poderia ser Vlahovic, disposto a considerar uma redução em seu atual salário de 10 milhões de euros líquidos mais bônus, a fim de continuar sua trajetória na Juventus; o outro poderia ser Lewandowski. Para este último, após os primeiros contatos exploratórios, foi realizada uma nova investida, confirmando que a possibilidade permanece em aberto e também muito em voga.

