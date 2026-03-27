Gazzetta dello Sport - Juventus, há uma investida por Lewandowski: o que se sabe sobre o futuro do atacante do Barcelona

A Juventus está realmente interessada em Robert Lewandowski. Após os contatos estabelecidos pela diretoria da equipe bianconera com a comitiva do atacante polonês do Barcelona, segundo o jornal *La Gazzetta dello Sport*, ontem à noite um representante esteve presente nas arquibancadas do estádio “PGE Narodowy” para assistir à semifinal dos playoffs entre Polônia e Albânia. A partida terminou com vitória por 2 a 1 dos anfitriões, que na próxima terça-feira enfrentarão a Suécia por uma vaga na Copa do Mundo, graças também ao gol do atacante nascido em 1988, que empatou o jogo em 1 a 1.
