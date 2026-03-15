Gazzetta dello Sport – A suspeita do Inter: “Querem nos fazer pagar por causa da Juventus”

No agitado segundo tempo de Inter x Atalanta, enfim, aconteceu de tudo um pouco, a ponto de o *La Gazzetta dello Sport* ter que reconstituir os diversos acontecimentos. Tudo começa com o gol de empate de Krstovic, que surgiu após um contato entre Sulemana e Dumfries, considerado falta pelos nerazzurri. É aí que os donos da casa começam a protestar veementemente. Entre os mais exaltados está Barella que, no momento da validação do gol, diz: “Não acredito, ele marcou”. Furioso também Chivu que, já advertido por protestos, é expulso enquanto continua gritando: “Foi falta, foi falta”. Os protestos se tornam ainda mais violentos após o suposto pênalti não marcado por falta de Scalvini em Frattesi e no apito final, quando o Inter cercou Manganiello. Entre as muitas declarações citadas pela Gazzetta, há também um “Eles querem nos fazer pagar por isso...”, uma clara referência ao que aconteceu no Derby d’Italia e que, segundo a parte nerazzurra, ainda teria um papel ativo no que ocorreu semanas depois.

No pós-jogo, os dirigentes nerazzurri tiveram uma conversa com a equipe de arbitragem, na qual tiveram suas reclamações acolhidas, sobretudo em relação ao pênalti de Frattesi. Apesar disso e de um longo período passado nos bastidores do Meazza, a equipe de Chivu decidiu se trancar em silêncio perante a imprensa e, portanto, não deixou que nenhum de seus dirigentes falasse.