Gazzetta – Bastoni deixará o Inter no meio do ano? Agora é possível. Os planos do clube para a próxima janela de transferências: para onde ele pode ir e por quanto pode ser vendido

Rumores de transferência para o zagueiro da Inter: esta pode ser sua última temporada em Milão.

Alessandro Bastoni deixará o Inter? Neste verão, mais do que nunca, isso é possível. Seria justamente o zagueiro italiano a peça-chave da próxima janela de transferências do Inter, o grande nome sacrificado no mercado para reforçar a nova versão 2026/2027 da equipe de Chivu.

É o que afirma a La Gazzetta dello Sport, que abre espaço para um desfecho da longa história entre Bastoni e a Inter, que está se tornando cada vez mais plausível. Seria, portanto, ele, mais do que Thuram, o jogador que o clube pretende vender para arrecadar dinheiro a ser reinvestido no mercado.

  • A TEMPORADA DE BASTONI

    Atualmente lesionado, Bastoni sofreu um edema na tíbia durante o recente clássico, o que o deixou de fora da partida contra a Atalanta, mas que deve permitir que ele volte a campo contra a Fiorentina na última partida antes da pausa e das – esperamos – duas partidas das eliminatórias com a Seleção.

    Pilar da equipe nerazzurra, com a qual conquistou até agora dois campeonatos e se destacou também em nível europeu, disputando três finais europeias (duas na Champions e uma na Liga Europa), fonte de jogadas graças ao seu pé esquerdo, às suas incursões e à sua qualidade, este foi para Bastoni um ano mais difícil do que o previsto. É impossível não começar, ao analisá-la, pelo que aconteceu no Inter x Juventus, quando uma simulação sua resultou no cartão vermelho para Kalulu. Um ponto de virada para Bastoni, como jogador e como homem, envolvido em polêmicas, vaiado e “obrigado” a pedir desculpas por seu gesto desleal. Uma temporada em que ele também cometeu outros erros, sobretudo na Europa, que agora, segundo o jornal, estariam fazendo o clube refletir.

  • QUEM QUER E QUANTO CUSTA

    Com quase 27 anos, no auge de sua maturidade futebolística e no início de sua carreira, Bastoni tem um contrato que expira em 2028, razão pela qual este seria o momento em que a Inter poderia lucrar ao máximo com sua venda. E o próprio Bastoni, junto com sua família e equipe técnica, estaria avaliando essa opção, segundo a La Rosea.

    Se ele estiver longe da Inter, seu futuro também estará longe da Itália. É difícil, se não impossível, imaginar algum grande clube do nosso campeonato que possa arcar com uma transferência tão cara por um jogador que ganha mais de 5 milhões líquidos por ano. A situação é bem diferente se ampliarmos o debate para o exterior. Lá, algo está se movendo e o agente, Tullio Tinti, conforme escreve a Gazzetta, teria registrado o interesse do Barcelona. E também na Premier League, vários times poderiam se interessar pela negociação. O preço? Cerca de 50 milhões de euros. O Inter está pronto para ouvir eventuais ofertas.

